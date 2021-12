Ciągnik jak gokart, czyli Better 175

Specjalistyczne ciągniki wymagają często nietypowych rozwiązań technicznych. Włoska firma MB Tractors jest tego przykładem, produkując 170-konny gokart, o przepraszam - ciągnik.

Mieszcząca się w miejscowości Zocca pod Modeną fabryka BM Tractors od lat wykorzystuje swoje doświadczenie w budowie specjalistycznych ciągników przeznaczonych zarówno do rolnictwa, przemysłu, jak i lasu.

Ciągniki tej firmy cechują ciekawe rozwiązania ułatwiające pracę w ciężkich terenowych warunkach, a także na mocno nachylonych stokach. Pracy w takich warunkach sprzyjają widoczne już na pierwszy rzut oka, mocno rozstawione koła o nietypowym jak na ciągnik rozmiarze i protektorze.

Rama ciągnika Better 175. Zwraca uwagę jej mocna konstrukcja fot. BM Tractors

Jednak najciekawsze smaczki tych ciągników czają się wewnątrz, bo maszyny te zbudowane są na mocnej ramie. Tak jak i najnowsza konstrukcja BM Tractors - model Better 175 pokazany na ostatniej wystawie Eima 2021.

Better 175 to ciągnik izodiametryczny, czyli odwracalny. Może on pracować zarówno do przodu, jak i do tyłu z tą samą prędkością, wykorzystując narzędzia zaczepiane do tylnego, jak i przedniego TUZ-a. Swobodną i bezpieczną pracę w obu kierunkach jazdy zapewniają ciągnikowi dwa rozwiązania.

Fotel operatora wraz z deską rozdzielczą może być odwrócony o 180 stopni fot. BM Tractors

Pierwszym z nich jest elektronicznie sterowana skrzynia hydrostatyczna umożliwiająca pracę z prędkością do 40 km/h, sterowana za pomocą joysticka. Drugim jest odwracany o 180 stopni za pomocą jednej dźwigni fotel operatora wraz z instrumentami do kierowania ciągnikiem.

Źródłem napędu ciągnika Better 175 jest czterocylindrowy silnik FPT o pojemności 4,5 l i mocy 170 KM z momentem obrotowym 710 Nm przy 1500 obr./min. spełniający normy emisji Stage V. Moc poprzez wspomniany napęd hydrostatyczny kierowana jest na wszystkie cztery koła.

Sam układ kierowniczy ciągnika zapewnia pojazdowi dużą zwrotność w każdych warunkach, a to dzięki trzem trybom kierowania. Skrętne mogą być tylko przednie koła, tylko tylne lub wszystkie i taki tryb zapewnia promień skrętu ciągnika wielkości 3,2 m.

Wszystkie koła skrętne w ciągniku Better 175 fot BM Tractors

Istotny w tym nietypowym ciągniku jest także nisko położony środek ciężkości maszyny, zwiększający bezpieczeństwo pracy operatora na stromych zboczach.