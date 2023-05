Zobacz galerię

Koncepcja autonomicznego ciągnika Combined Powers, opracowywanego wspólnie przez firmy Krone i Lemken, rozwijana jest od kilku lat. Obecnie prototypowe maszyny znajdują się w trakcie testów polowych. Jednocześnie zbierane są informacje w zakresie cech jakimi powinny się one charakteryzować.

Aby móc odpowiedzieć na to ważkie pytanie odnośnie funkcjonalności autonomicznego ciągnika, firmy Lemken i Krone zaprosiły rolników, usługodawców oraz ekspertów z dziedziny nauki do swojego centrum szkoleniowego. Podczas dwudniowych warsztatów udało się dotrzeć do sedna rozważań dotyczących autonomicznego rolnictwa. Rezultatem było pięć ważnych wniosków, które zostaną uwzględnione w dalszym rozwoju.

Przedstawiamy je poniżej, gdyż automatyzacja i robotyzacja rolnictwa to już trend nieodwracalny, a wnioski te można traktować jako słuszne dla całego zagadnienia rolnictwa przyszłości obejmującego autonomię pracy.

Ciągnik Krone-Lemken: Intuicyjna obsługa jest najważniejsza

I tak oto pierwszą oraz najważniejszą cechą, której oczekują przyszli klienci jednostki inżynierii procesowej VTE Combined Powers Krone-Lemken (VTE – Verfahrenstechnischen Einheit) – tak wdzięcznie została nazwana opracowywana maszyna – to intuicyjna obsługa.

Autonomiczne maszyny, przynajmniej w zakresie podstawowych ustawień, powinny być obsługiwane bez dogłębnej wiedzy informatycznej lub intensywnego szkolenia w zakresie obsługi tych urządzeń. Najlepiej gdyby mogły być obsługiwane i konfigurowane intuicyjnie (i bardzo prosto) z wykorzystaniem wiedzy rolnika na temat procesów rolniczych.

Powinna istnieć także możliwość automatycznej regulacji w odpowiedzi na zmieniające się wymagania, takie jak warunki glebowe, w celu osiągnięcia najlepszych możliwych wyników pracy.

Ciągnik Krone-Lemken: elastyczność w procesie pracy jest koniecznością

Następnym atrybutem wymaganym przez przyszłych użytkowników maszyn autonomicznych jest wysoki stopień elastyczności oraz kompatybilności w odniesieniu do dostępnego osprzętu. To samo dotyczy możliwości elastycznej regulacji rozstawu kół – aspektu ważnego zwłaszcza w uprawach rzędowych.

Ciągnik Krone-Lemken: autonomiczna praca i łatwy transport w świetle prawa

Bardzo ważną sprawą jest również zachowanie bezpieczeństwa maszyn autonomicznych, żeby pracując bez ciągłego nadzoru nie wyrządziły żadnych zniszczeń czy nie spowodowały wypadku. Aktualnie w ich testach polowych, mimo iż pracują one samodzielnie, wymagana jest obecność osoby ze specjalnym pilotem o zasięgu do 500 m, która jest w stanie monitorować pracę maszyny, a w sytuacji awaryjnej przejąć nad nią pełną kontrolę.

Potrzebne są zatem nowe rozwiązania prawne w zakresie ich homologacji, w tym tych drogowych. Lemken i Krone zapewniają, iż pracują nad praktycznym rozwiązaniem, które sprawi, że Combined Powers będzie szybko gotowy do transportu. Więcej szczegółów zostanie podanych na zbliżających się targach Agritechnica 2023.

Ciągnik Krone-Lemken: Planowanie pasów ruchu sterowane czujnikami

Aby osiągnąć maksymalną wydajność na polu, potrzebne jest inteligentne planowanie pasów ruchu, gdyż pola to nie zawsze regularne kształty. Ponadto znajdujące sia na nich słupy, drzewa i inne przeszkody sprawiają, że konieczne jest bezpieczne, sterowane czujnikami planowanie pasów – nawet do krawędzi pola.

Pojazd Combined Powers wprawdzie jest już wyposażony w niezawodne systemy czujników i kamer, które nie tylko umożliwiają bezpieczne wykrywanie przeszkód i prowadzenie ścieżek, ale doskonalone są wciąż pod kątem niezawodnego monitorowanie procesów roboczych w celu utrzymania optymalnej jakości pracy.

Ciągnik Krone-Lemken: Parametry dla właściwego wyboru powierzchni

Ostatnim aspektem jest, aby prawidłowo określić, które powierzchnie są odpowiednie do ekonomicznego zastosowania ciągnika autonomicznego Combined Powers Krone-Lemken. Obie firmy pracują nad optymalnym określeniem m.in. areałów, uwarunkowań terenowych czy liczby przeszkód, aby móc przedstawić ekonomiczne scenariusze zastosowań.

Intensywne testy polowe autonomicznego ciągnika Combined Powers

Jak zostało to już zaznaczone na początku, tej wiosny ciągnik Krone-Lemken przechodzi próby polowe z różnymi narzędziami. Testowane są różne sposoby planowania toru jazdy, manewry zawracania i wykrywanie różnych przeszkód w procesie uprawy (Lemken) oraz prac na użytkach zielonych (Krone). Ponadto dokładnie monitorowane są procesy robocze narzędzi pod kątem usterek i jakości pracy.

Jak podają niemieckie firmy, rolnictwo autonomiczne znajduje się przełomowym punkcie i już niedługo dzięki zaawansowanej technologii oraz innowacyjnym rozwiązaniom autonomiczne maszyny rolnicze pozwolą zwiększać produktywność, poprawić wydajność i promować zrównoważony rozwój.

Krone-Lemken Combined Powers to hybryda o dużej mocy

Koncepcyjny autonomiczny ciągnik Combined Powers o wymiarach 5,5/2,7/2.6 m (długość/szerokość/wysokość) posiada na swoim pokładzie napęd wysokoprężno-elektryczny o łącznej mocy systemowej 230 KM (170kW). Wyposażony jest w tradycyjny TUZ oraz WOM i może pracować w trybie ciągnięcia lub pchania z szerokim wachlarzem maszyn rolniczych.

Krone-Lemken Combined Powers jako pojazd samojezdny, wyposażony jest oczywiście w liczne i rozbudowane systemy czujników, które monitorują najbliższe otoczenie i dołączone narzędzia, zapewniając bezpieczną pracę oraz optymalną wydajność. Operator z kolei, jak było już wspomniane, kontroluje i monitoruje jego pracę z urządzenia mobilnego, przesyłając zadania i otrzymując raporty z tychże zadań za pośrednictwem modułu komunikacyjnego oraz usługi Agrirouter – platformy do wymiany danych.