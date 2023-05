New Holland TS100 kupiony jako używany przepracował od tamtego czasu 8 tys. godzin. Jakie awarie pojawiły się w międzyczasie i ile kosztowało ich naprawienie? fot. Tomasz Kuchta

Awarie sprzętu rolniczego to niestety częstsza lub rzadsza, ale jednak codzienność pracy rolników. Okazuje się jednak, że możemy znaleźć ciągniki, które pomimo upływu lat i sporych przebiegów cały czas nie chcą się psuć. Przykładem takiego traktora jest New Holland TS100, użytkowany przez Sławomira Jezierskiego.

Kupić ciągnik i zapomnieć o remontach – to marzenie każdego rolnika. Wybierając sprawdzoną i prostą maszynę, a następnie należycie o nią dbając niewątpliwie możemy wydłużyć jej bezawaryjność. O czym jednak trzeba pamiętać?

Z Zetora na New Hollanda

Kilkanaście lat temu, do swojego wówczas 40-hektarowego gospodarstwa Sławomir Jezierski, rolnik z Radecznicy, zakupił używanego New Hollanda TS100 z przebiegiem 4,6 tys. godzin. Zastąpił on tym samym Zetora 7341, użytkowanego w gospodarstwie od nowości.

- Było to dla mnie zdumiewające, że TS100 miał dwa razy większy przebieg od Zetora, a w odróżnieniu od czeskiego traktora zupełnie nie wymagał napraw – dodaje rolnik.

Pracuje on u Sławomira Jezierskiego do dzisiaj i, jak sam właściciel zaznacza, wciąż nie chce się psuć.

Awarie go nie dotyczą

Początkowo ciągnik był głównym koniem pociągowym w gospodarstwie, dzielnie stawiając czoła wszelkim pracom polowym. Z biegiem czasu został on jednak wykorzystywany jedynie przy ładowaczu czołowym.

New Holland TS100 kupiony jako używany przepracował od tamtego czasu 8 tys. godzin. Jakie awarie pojawiły się w międzyczasie i ile kosztowało ich naprawienie? fot. Tomasz Kuchta

Przez 8 tys. godzin, jakie New Holland TS100 przepracował u Jezierskiego, łączny koszt jego serwisu zamknął się w kwocie 15 tys. zł (nie licząc olejów i filtrów), co rolnik uważa za rewelacyjny wynik.

- Nigdy nie był wykonywany remont jakiegokolwiek najważniejszego podzespołu – silnika, pompy paliwa, pompy hydraulicznej, przekładni, czy WOM-u. Dwukrotnie wymieniany był za to tłumik drgań skrętnych (średnio co ok. 5-6 tys. godzin), ponadto wymienialiśmy także alternator oraz rozrusznik – wyjaśnia Sławomir Jezierski.

Należyty serwis podstawą sukcesu

Z pewnością bezawaryjność ciągnika jest w dużym stopniu wynikiem udanej jego konstrukcji, jednak rolnik twierdzi, że ogromną rolę w tym odgrywa także odpowiedni serwis.

Aby zminimalizować ryzyko awarii, rolnik wymienia w swoich ciągnikach olej silnikowy wraz z filtrem co 250-300 godzin fot. Tomasz Kuchta

- Głównym grzechem rolników, czego nauczyłem się na praktyce zagranicznej, jest próba oszczędzania na serwisie ciągnika. Jeśli stosujemy oryginalne oleje, oryginalne filtry, a także przestrzegamy, a nawet skracamy interwały serwisowe zalecane przez producenta, a ponadto lejemy dobrej jakości paliwo, możemy mieć pewność iż wydłużamy bezawaryjność naszego sprzętu – dodaje Jezierski.

W jego przypadku olej silnikowy wraz z filtrem zmieniany jest co 250-300 godzin, z kolei wymiana oleju hydraulicznego następuje co 1200 godzin.

A czy Wy posiadacie w swoich gospodarstwach ciągniki, które nie chcą się psuć? Dajcie znać, co to za modele!