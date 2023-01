W czasie niedawno zakończonych targów Polagra Premiery 2023, na stoisku firmy Kunert Poladowo, dealera marki Kubota, znaleźliśmy ciągnik M7-173 w nietypowym kolorze. Jak się jednak okazało, sam kolor nie był jedynym wyróżnikiem tego egzemplarza.

Prezentowany ciągnik został poddany pewnym modyfikacjom przez dealera po to, by przyciągnąć uwagę klientów, ale także zaprezentować szerokie możliwości personalizacji traktorów. Sądząc po zainteresowaniu zwiedzających, cel udało się zrealizować. Jaka jest cena tego egzemplarza?

Kubota w burgundowym kolorze

Ciągnik zajął centralne miejsce na stoisku dealera i z naszych obserwacji wynika, iż był sporym magnesem na zwiedzających. Dlatego też również my postanowiliśmy się nim zainteresować.

Burgundowa Kubota M7-173 okazała się prawdziwym magnesem na zwiedzających fot. Tomasz Kuchta

- Od samego rana zbieramy bardzo pozytywne opinie nt. tego ciągnika, tak więc w pełni udało nam się uzyskać zamierzony efekt. Naszym celem było zainteresowanie klientów taką nietypową opcją, jaką jest posiadanie ciągnika Kubota w niecodziennym kolorze, w niecodziennym wydaniu – wyjaśnia Mateusz Kunert, współwłaściciel firmy Kunert Poladowo

I dodaje, że ten konkretny egzemplarz został specjalnie przygotowany pod kątem targów, aby zaprezentować możliwości dealera w zakresie personalizacji ciągnika.

- Warto przy tym wspomnieć, że zmiany jakie w tym ciągniku nanieśliśmy są w pełni zaakceptowane przez Kubotę. Wykonano je przez autoryzowany serwis, co oznacza iż klient nie traci żadnych uprawnień z tytułu gwarancji – dodaje Mateusz Kunert.

Pikowana skóra na fotelu operatora i pasażera zdecydowanie robi wrażenie fot. Tomasz Kuchta

A w jaki sposób przeprowadzono zmianę koloru zewnętrznego ciągnika?

- Maska, błotniki i dach zostały oklejone specjalną folią stosowaną w branży samochodowej, z kolei felgi są pomalowane. Można więc powiedzieć, iż klient decydując się na taką opcję zyskuje podwójnie. Po pierwsze otrzymuje traktor w niespotykanym kolorze, a po drugie sama folia stanowi barierę ochronną przed uszkodzeniami lakieru. W każdej chwili folia może zostać zdjęta, a wówczas ciągnik powróci do klasycznego koloru, a dodatkowo sam lakier będzie w stanie idealnym – zaznacza współwłaściciel Kunert Poladowo.

Na ten moment nie jest jednak jeszcze znana cena takiej opcji w wyposażeniu ciągnika.

Limitowanych ciągników Kubota będzie więcej?

Okazuje się, iż plany odnośnie limitowanych wersji traktorów Kubota oferowanych przez Kunert Poladowo są nieco szersze.

Tak prezentuje się rozbudowany podłokietnik Kuboty M7-173 w wersji Premium fot. Tomasz Kuchta

- Naszym strategicznym pomysłem jako dealera jest stworzenie dwóch wersji limitowanych ciągników marki Kubota. Ta pierwsza, prezentowana na targach Polagra Premiery 2023 nosi nazwę Limited Edition, a w przyszłości chcemy wprowadzić także drugi wariant, który nazwiemy mianem Black Edition, wyróżniający się czarnym matowym kolorem lakieru – zapowiada Mateusz Kunert.

Nietuzinkowa Kubota wystawiona na sprzedaż

Jak się dowiedzieliśmy, prezentowany ciągnik Kubota M7-173 w wersji Premium KVT jest aktualnie wystawiony na sprzedaż. Z tego co udało nam się ustalić, w przypadku tego konkretnego egzemplarza klient nie będzie dodatkowo obciążony kosztem personalizacji ciągnika do wersji Limited Edition, a więc dostanie to niejako gratis. Dodatkowo otrzyma on także wydłużoną do 5 lat gwarancję na ciągnik.

Aby uzyskać niepowtarzalny kolor, maska, błotniki i dach zostały oklejone folią. Z kolei felgi zostały przemalowane na czarno fot. Tomasz Kuchta

Cena katalogowa tego konkretnego egzemplarza to 633 tys. zł netto. Jest to jednocześnie najmocniejszy model w portfolio Kuboty oraz najlepiej wyposażony.

- Premium w tym wypadku określa nam standard wyposażenia, w skład którego wchodzi m.in. skrzynia bezstopniowa KVT, hydraulika zewnętrzna sterowana poprzez elektrozawory, przystosowanie układu hydraulicznego do systemu jazdy równoległej, duży, 12-calowy terminal umożliwiający sterowanie najważniejszymi funkcjami ciągnika, z programowaniem operacji powtarzalnych, przedni TUZ, WOM, amortyzowana przednia oś i amortyzowana kabina. Dodatkowo we wnętrzu ciągnika zmieniony został fotel operatora, pasażera i kierownica, które zostały obszyte skórą – podsumowuje Mateusz Kunert, współwłaściciel firmy Kunert Poladowo.

Trzeba przyznać, że ciągnik w tej wersji prezentuje się naprawdę dobrze. Duże wrażenie robi także pikowana czerwona skóra znajdująca się chociażby na fotelu operatora i pasażera.

A jak Wy oceniacie taką wariację na temat wyglądu ciągnika Kubota? Bardziej pasuje do niego klasyczny pomarańczowy kolor, czy też intensywny czerwony? Dajcie znać w komentarzach!