Ciągnik na prąd z przewodu? John Deere zadziwia

Coraz częściej słyszymy o polowych maszynach rolniczych zasilanych energią elektryczną. GridCON, czyli ciągnik na kabel z prądem John Deere to dopiero pierwszy krok, a jest już drugi.





Póki co rozwój akumulatorowych źródeł zasilania maszyn rolniczych stanął nieco w miejscu. Nadal czekamy na przełom technologiczny i dające się szybko naładować baterie gromadzące duże ilości “gęstej” energii elektrycznej. Jednak cała infrastruktura techniczna do produkcji elektrycznych maszyn rolniczych jest niemal gotowa i już widać tego efekty.

Rozwijana od kilku lat przez koncern John Deere koncepcja GridCON, ciągnika zasilanego energią elektryczną przesyłaną przez kabel, doczekała się rozwoju. Nie jest to typowy ciągnik, a bardziej nośnik narzędzi o mocy ponad 400 KM, który posiada bęben z przewodem zasilającym o długości 3 km prowadzonym od granicy pola do ciągnika. Przewód ten rozwijany i zwijany jest w zależności od potrzeb, a system prowadzenia wyklucza przejechanie pojazdem po kablu i jego uszkodzenie.

Joker na polu

Poza przewodowym zasilaniem ciągników (nośników narzędzi) John Deere ma jeszcze jednego asa, choć to właściwie Joker. To jednoosiowy, elektryczny, autonomiczny ciągnik (nośnik narzędzi) o napędzie gąsienicowym. Waży mniej niż 5 ton, posiada WOM i można do niego zaczepić niemal każdą maszynę rolniczą. Jest on zasilany z akumulatorów, co w pewnym sensie do tej pory wpływało na jego użyteczność.

Inżynierowie John Deere postanowili połączyć użyteczność GridCON i Jokera w jeden wspólny polowy system maszyn. System ten zasilany jest za pomocą przewodu elektrycznego do maszyny GridCON, a z niej zasilanie przewodowo przesyłane jest do maszyn Joker, których w takim zestawie pracować może kilka. Jokery wyposażone zostały w specjalne przewody elektryczne nawinięte na bębny i maszty przenoszące przewody nad powierzchnią ziemi. Całość inteligentnie sterowana zapewnia wydajność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pracy całego systemu.

Na filmie możecie obejrzeć, jak GridCON zasila Jokery pracujące w polu.