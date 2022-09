Wiemy już ile kosztuje wynajem ciągników, sprawdźmy zatem jak wygląda kwestia ich dostępności oraz przyjrzyjmy się bliżej rynkowi tych maszyn.

Jak się okazuje, zainteresowanie ciągnikami na wynajem jest spore. Jakie panują realia na rynku firm świadczących tego typu usługi?

Najpopularniejsze ciągniki na wynajem

Zacznijmy może od tego, jakie ciągniki są najpopularniejsze wśród klientów.

- Obecnie trudno jest wskazać dominującą grupę. W ostatnim czasie klienci pytają zarówno o ciągniki w granicach 100 KM (najchętniej z ładowaczem czołowym), jak i o mocy 150-200 KM. Popularne są też ciągniki o mocach powyżej 300 KM – w tym przedziale często dostajemy pytania o wyposażenie w nawigację. W poprzednich latach bardziej popularne były ciągniki o mocach 140 -150 KM - zaznacza Iza Kacprzak, specjalista ds. marketingu w firmie Gravit Rental.

Podobnego zdania jest Rafał Orszak, reprezentujący firmę Porszak.

- Generalnie wynajmują się ciągniki ze wszystkich segmentów mocowych. Gdybym jednak miał wskazać jeden najpopularniejszy model, to byłby to Fendt 936 - dodaje Orszak.

Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że za wynajem tego modelu na okres 1 tygodnia zapłacimy 5600 zł netto i w tej cenie ujęty będzie limit 40 godzin do przepracowania. Za każdą dodatkową godzinę ponad limit w firmie Porszak zapłacimy w tym wypadku 140 zł netto.

Szerzej o cenach wynajmu pisaliśmy w poprzedniej części artykułu:

Kim jest klient?

Jak zaznacza Iza Kacprzak, Gravit Rental wynajmuje ciągniki zarówno średnim i dużym gospodarstwom rolnym, jak i firmom usługowym.

- Motywacje naszych odbiorców są bardzo różne. Dość często o potrzebie wynajmu decyduje awaria własnej maszyny - niestety terminy wykonania prac nie mogą poczekać, więc klienci szukają czegoś „na już”. Firmy usługowe, średnie i duże gospodarstwa często szukają dobrego rozwiązania w okresie spiętrzenia prac, gdy potrzeba dodatkowych maszyn. Wówczas decydują się na opcję wynajmu - wyjaśnia Kacprzak.

Co w razie awarii?

Choć firmy oferujące ciągniki na wynajem szczególnie musza zwracać uwagę na stan technicznych swoich maszyn, bowiem każdy przestój generuje niepotrzebne koszty, to nawet w takiej sytuacji nieprzewidziane awarie się zdarzają. Co dzieje się wówczas, jeśli taki problem wystąpi w trakcie wynajmu?

O ile usterka jest prosta w naprawie, to jej zdiagnozowanie może być częściowo możliwe już za pomocą rozmowy telefonicznej rolnika z serwisantem. Wówczas szybka wizyta serwisu z niezbędnymi częściami pozwala na sprawne przywrócenie ciągnika do pełnej sprawności.

Zdarzają się także poważniejsze awarie, które wymagają zabrania maszyny do siedziby firmy - wówczas z reguły klient otrzymuje inny traktor tej samej klasy.

- Wielu rolników dopytuje także o możliwość przeszkolenia przed rozpoczęciem wynajmu. Oferujemy taki instruktaż zarówno u nas w siedzibie, jak również drogą telefoniczną, bo często wyjaśnienia wymaga jedna, bądź dwie drobne kwestie - zaznacza Rafał Orszak z firmy Porszak.

Zainteresowanie wynajmem ciągników

Jak dowiadujemy się od firm, zainteresowanie rolników wynajmowaniem ciągników jest naprawdę spore, szczególnie w sezonie prac polowych.

- Jeśli chodzi o rezerwacje, to zależy to od okresu w ciągu roku. Staramy się mieć maszyny dostępne „od ręki”, ale zazwyczaj w okresach siewów począwszy od rzepaku praktycznie do końca października trzeba wcześniej dokonać rezerwacji - zaznacza Iza Kacprzak, specjalista ds. marketingu w firmie Gravit Rental.

Podobna sytuacja ma miejsce w Porszaku, gdzie chcąc wynająć ciągnik w okresie od sierpnia do października należałoby go zarezerwować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

A czy Wy korzystaliście kiedyś z wynajmu ciągnika? Jakie są Wasze wrażenia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!