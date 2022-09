Na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących ciągniki na wynajem. Sprawdźmy zatem, ile taka przyjemność kosztuje.

Awaria własnego ciągnika, opóźnienia w dostawie kupionego traktora, chęć przetestowania konia pociągowego o danej mocy… Powodów, dla których rolnicy decydują się na skorzystanie z oferty firm świadczących wynajem ciągników jest wiele.

Aby dowiedzieć się jak najwięcej o takim wynajmie skontaktowaliśmy się z dwoma wyspecjalizowanymi w tym zakresie przedsiębiorstwami. Co ciekawego udało nam się dowiedzieć?

Wynajem ciągników rośnie w siłę

Jeszcze parę lat temu nikt raczej nie słyszał o tego typu firmach. Dziś zauważamy jednak, iż z roku na rok takich podmiotów przybywa.

To z pewnością dobra informacja dla rolników, bo powinno to wpłynąć na lepszą dostępność ciągników w całym kraju, a co za tym idzie na niższe koszty transportu, jak również na korzystniejsze warunki wynajmu.

Ile kosztuje wynajem ciągnika?

Aby w jakiś sposób móc porównać ofertę podmiotów, skupmy się na trzech ciągnikach o mocach 100, 150 oraz 250 KM. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się cennikowi firmy Gravit Rental.

moc ciągnika [KM] 100 150 250 czynsz za 1 tydzień [zł netto] od 2200 od 3100 od 4250 limit godzin 40-60* 40-60* 40-60* cena godziny ponad limit [zł netto] 50 70 100

* w zależności od sezonu, w którym wynajęty jest ciągnik - 60 godzin w szczycie sezonu, 40 godzin poza sezonem.

Z powyższej tabeli dowiadujemy się, że przykładowo za tygodniowy wynajem 150-konnego ciągnika zapłacimy od 3,1 tys. zł netto. W tej cenie będziemy mogli przepracować od 40 do 60 godzin, a za każdą dodatkową godzinę ponad limit przyjdzie nam zapłacić 70 zł netto.

A jak to wygląda w przypadku firmy Porszak? Wybierzmy jak najbardziej zbliżone mocowo traktory i porównajmy cenę.

moc ciągnika [KM] 110 150 240 czynsz za 1 tydzień [zł netto] 2600 3000 4200 limit godzin 40 40 40 cena godziny ponad limit [zł netto] 65 75 107

Można zauważyć więc, że oferta obu firm cenowo wygląda bardzo podobnie, jedynie w przypadku ciągnika ok. 100-konnego różnica w cenie zarówno za czynsz tygodniowego wynajmu, jak i za każdą godzinę poza limitem wychodzi na korzyść Gravit Rental. W pozostałych modelach ceny są bardzo zbliżone.

Na duży plus firmy Porszak przemawia fakt, iż publikuje ona swoje cenniki w sposób otwarty na stronie internetowej, dzięki czemu w kilka chwil możemy sprawdzić ile zapłacimy za wynajem interesującego nas ciągnika.

Co ważne, oba podmioty zaznaczają, iż warunki wynajmu na okres dłuższy niż miesiąc ustalane są indywidualnie.

Dodatkowe opłaty przy wynajmie

Jeśli chodzi o koszty paliwa, tutaj na ogół nie ma większej filozofii – rolnik wypożycza ciągnik z pełnym bakiem oraz oddaje go z tym samym poziomem paliwa.

Pewna różnica pojawia się w przypadku ubezpieczenia AC, gdzie w przypadku firmy Gravit Rental rolnik musi pokryć zwrot kosztów ubezpieczenia AC. Opłata ta jest zależna od wartości wynajmowanej maszyny.

Rynek firm świadczących usługi wynajmu ciągników rośnie w siłę fot. mat. prasowe

W przypadku firmy Porszak, koszt ten bierze na siebie przedsiębiorca, za to klient przy odbiorze ciągnika dodatkowo wpłaca zwrotną kaucję w wysokości 5 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o transport, to najczęściej rolnicy stawiają na obiór osobisty i powrót „na kołach”, w przypadku nieco większych odległości bardziej opłacalny może okazać się transport za pomocą lawety.

Transport dużych ciągników w odleglejsze tereny kraju może mocno podnieść cenę całego wynajmu, szczególnie jeśli mówimy o stosunkowo krótkim okresie jego wypożyczenia.

W kolejnej części materiału poświęconego ciągnikom na wynajem przyjrzymy się zainteresowaniu rolników korzystaniem z takich usług, dostępnością maszyn, a także realiami panującymi na rynku.

A czy Wy korzystaliście kiedyś z oferty firm oferujących wynajem ciągników? Byliście zadowoleni? Dajcie znać w komentarzach!