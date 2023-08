Czasy są takie, że trzeba szukać oszczędności. Wbrew pozorom najłatwiej znaleźć je w paliwie, bo możliwości ograniczenia spalania jest naprawdę sporo. W jaki sposób można szukać oszczędności na paliwie w ciągniku?

Pewien rolnik powiedział nam kiedyś, że czasem użycza traktor księdzu, który jeżdżąc ciągnikiem po prostu się relaksuje. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że niedoświadczony ksiądz, jeżdżący spokojnie i relaksująco ma lepsze wyniki spalania niż profesjonalni operatorzy pracujący w tym samym gospodarstwie. Cud to raczej nie jest – po prostu ksiądz nie przesadza z gazem tam gdzie nie jest on potrzebny.

Nie od dziś wiadomo, że w przypadku nowoczesnych maszyn wciskanie gazu „do dechy” nie zawsze powoduje lepsze wyniki na polu. Taki styl pracy jest dobry w C-360, ale nowsze konstrukcje wymagają nieco bardziej przemyślanego zachowania za kierownicą.

W pewnej przedwojennej książce opisującej niedomagania w samochodach za jedną z przyczyn złego stanu wozu wymieniono „szofera lebiegę”, a propozycją naprawy tego stanu rzeczy była wymiana szofera. W przypadku rolnictwa takie przypadki także się zdarzają, ale może zamiast wymiany kierowcy warto go po prostu przeszkolić.

Oczywiście nie tylko odpowiedni styl jazdy może ograniczyć nam spalanie. Jest także szereg innych sposobów by nieco zmniejszyć wydatki na paliwo. Oto kilka z nich.

Rozłóż masę z głową i dobierz ciśnienie w oponach

Pierwszym bardzo ważnym elementem układanki jest idealne rozłożenie masy ciągnika. Ciągnik powinien mieć tylko tyle balastu, ile jest konieczne. Warto zmieniać obciążenie nawet przy mniejszych zadaniach, bo na końcu oszczędności mogą dojść nawet do 15 proc.

Odpowiednie dociążenie do konkretnej roboty to podstawa. W firmie Claas pomaga w tym system Cemos, fot. K.Pawłowski

W przypadku firmy Claas w ciągnikach z przekładnią bezstopniową Cmatic pojazdy można wyposażyć w system Cemos, który zadba o prawidłowe zbalastowanie ciągnika podpowiadając jakie ciężary powinniśmy zastosować przy pracy w konkretnych warunkach. Dodatkowo system dobierze i sam wyreguluje właściwe ciśnienie w kołach. Skuteczność Cemos została potwierdzona przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG, kiedy to w trakcie testów osiągnięto o 16,8 proc. niższe spalanie oraz o 16,3 proc. wyższą wydajność powierzchniową.

Podobnie jest w firmie John Deere. W zielonych maszynach automatyczny system pompowania kół jest dostępny już od modelu 6R o mocy 110 KM. Oczywiście inne firmy także posiadają tego rodzaju systemy, które zazwyczaj są opcją w mocniejszych modelach. Fendt chwali się, że zastosowanie ich systemu VarioGrip może zaoszczędzić nawet 8 proc. paliwa podczas prac polowych.

John Deere 8R z systemem kontroli ciśnienia w oponach, fot. K.Pawłowski

Mniejsze ciśnienie na polu także pomaga

Ważne jest także zastosowanie odpowiednich opon. Już w 2021 r. firma Michelin w czasie pokazów polowych Michelin Tracks & Tyres Farming Tour, które odbyły się w Wielkopolsce, udowodniła, że im mniejsze ciśnienie, tym mniejsze spalanie. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą nowe opony radialne oznaczone literami „IF” i „VF” (IF = ulepszone ugięcie, VF = bardzo wysokie ugięcie), które mogą pracować przy znacznie niższym ciśnieniu. W przypadku opon „IF” można stosować 20 proc. niższe ciśnienie, przy tym samym obciążeniu kół. Opony „VF” mogą pracować przy ciśnieniu niższym nawet o 40 proc.

Opony

- Od modelu 6R o mocy 110 KM wzwyż John Deere oferuje opony typu „VF”, które mogą pracować przy bardzo niskim ciśnieniu. Powoduje to nie tylko oszczędność paliwa, ale także chroni glebę przed ugniataniem. Innym rozwiązaniem zmniejszającym zużycie oleju napędowego jest stosowanie wersji ciągników RX, czyli gąsienicowych, które są coraz bardziej popularne, również w Polsce. Ciągniki 8RX i 9RX mają mniejsze poślizgi w czasie pracy, a co za tym idzie mniej palą. Oczywiście mają także szereg innych zalet – powiedział nam Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu z John Deere Polska.

Dobranie odpowiedniej przekładni

Przy zakupie ciągnika warto pamiętać o tym do jakich zadań będziemy używać ciągnik. W wielu przypadkach średniego i lekkiego obciążenia ciągnika świetnym wyborem będzie przekładnia bezstopniowa.

Przede wszystkim praca z biegami zmienianymi automatycznie pod obciążeniem pozwala pracować z niższymi obrotami silnika oraz dopasowywać prędkość jazdy podczas zmieniających się warunków polowych. Operator ma wtedy możliwość ustawienia maszyny na optymalne parametry i je utrzymywać przez cały czas pracy. W przypadku skrzyń Cmatic w Claasie elektronika ciągnika wyposażonego w taki typ skrzyni aż 50 razy na sekundę sprawdza, czy przełożenie przekładni odpowiada optymalnej wydajności silnika przy możliwie najniższej prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu taki układ przeniesienia napędu pozostaje cały czas najbardziej efektywny, jeśli chodzi o zużycie paliwa.

- Już od najniższej prędkości 70 proc. mocy silnika jest transferowane z mechanicznej części skrzyni. W przekładniach Cmatic Claasa stopnie przekładają się automatycznie, bez ingerencji operatora. Operator nie musi nic robić, wszystko dzieje automatycznie, również w transporcie na drodze. Dodatkowo operator ma do dyspozycji funkcję drop, za pomocą której możemy ustawić maksymalne obroty silnika, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej wpływać na oszczędność silnika – powiedział Krzysztof Gomolla, ekspert z Claas Polska.

Oszczędności w spalaniu przy pracy ze skrzyniami bezstopniowymi potwierdzają eksperci z John Deere Polska, którzy mówią, że w przypadku zadań o średnim lub zróżnicowanym stopniu obciążania przekładnie bezstopniowe są zdecydowanie lepsze, tzn. oszczędniejsze. A jeszcze lepiej sprawa wygląda w przypadku skrzyni eAutoPowr, w której klasyczny hydrostat zastąpiono elementami elektrycznymi, które poprawiły wydajność urządzenia.

- Nie ma przekładni, która idealnie sprawdzi się każdych warunkach. Dlatego ważny jest dobór ciągnika do zadań, które będzie wykonywał. W przypadku maszyn wykorzystywanych do najcięższych prac, pod bardzo dużym obciążeniem stawianie na przekładnie bezstopniową nie ma sensu. Dlatego w John Deere cały czas oferujemy skrzynie manualne, a oszczędności w tym wypadku należy szukać w oponach, balaście i analizie danych w dostępnej w coraz większej gamie ciągników telematyce – powiedział Szymon Kaczmarek z John Deere Polska.

Rolnictwo precyzyjne pozwala oszczędzać

Analiza danych to kolejna możliwość sprawdzenia spalania. Wszelkie elementy rolnictwa precyzyjnego czarno na białym pokazują m. in.: aktualne zużycie paliwa, poziom paliwa, obciążenie silnika i analiza czasu pracy.

- Coraz więcej maszyn posiada rożnego rodzaju możliwości telematyczne. W John Deere pełna telematyka jest dostępna już od sześciocylindrowych modeli 6M i 6R. Zarządca floty może sprawdzić spalanie za każdy dzień, ustawić alert w przypadku zbyt długiej pracy na biegu jałowym i sprawdzić inne dane. Można także porównać flotę i sprawdzić dlaczego wśród trzech ciągników 7R jeden pali mniej, a dwa inne więcej. Czy to wina operatorów, przestojów, stylu pracy czy czegoś innego – powiedział Szymon Kaczmarek z John Deere Polska.

Takie same rozwiązania są dostępne także w innych wiodących markach i są to m. in.: Claas Telematics, Fendt Connect czy New Holland PLM.

Warto wiedzieć czym pracujemy

Przede wszystkim warto pamiętać, że bezmyślne wciskanie gazu „do dechy” nie zawsze da nam spodziewane efekty. Warto działać z głową i pracować nie na najwyższych obrotach, tylko w zakresie, w którym dany ciągnik ma najwyższy dostępny moment obrotowy. Dziś są to obroty bliskie 1500 -1600 obr./min.

Zatem aby oszczędzać na paliwie warto zapoznać się z charakterystyką pracy silnika naszej maszyny i sprawdzić jak wygląda wykres przebiegu jej maksymalnej mocy oraz maksymalnego momentu obrotowego. Dzięki tej wiedzy będziemy wiedzieć w jakim zakresie obrotów silnika najczęściej powinniśmy pracować, by dobrać moc do naszej pracy, ale przy możliwie niskich obrotach wału korbowego.

- Trzeba szukać takiego biegu, który zapewni wysokie obciążenie silnika, przy równoczesnym utrzymywaniu prędkości obrotowej jednostki napędowej w zakresie 1600-1800 obr./min. – zaznacza dr inż. Mirosław Czechlowski z Katedry Inżynierii Biosystemów, Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Konserwacja i użytkowanie z głową

Na koniec warto także pamiętać o podstawach. Wbrew pozorom brudny silnik, chłodnice oraz filtry też mogą kosztować nas dodatkowe parę złotych. Eksperci twierdzą, że zaniedbanie maszyny może nas kosztować nawet 5 proc. większego spalania.

Dlatego należy regularnie wymieniać olej, filtry oleju, oleju napędowego i powietrza. Warto także sprawdzać chłodnicę i dokładnie ją czyścić.

Podczas pracy warto unikać bezczynnego stania na odpalonym silniku i pracy na biegu jałowym. Z europejskich obliczeń wynika, że aż 20 proc. pracy ciągnika jest marnowane na postój na biegu jałowym. Niektóre modele ciągników są na tyle mądre, że zmniejszają prędkość obrotową biegu jałowego o 200–300 obr./min, gdy tylko fotel kierowcy zostanie zwolniony na kilka sekund. Jednak najlepiej jak silnik w takim wypadku w ogóle nie działa i dopiero wtedy możemy mówić o pewnej oszczędności.

A teraz coś najbardziej kontrowersyjnego – klimatyzacja. Wszyscy lubimy, gdy w ciągniku podczas upałów panują warunki sprzyjające życiu pingwinów. To spory błąd odbijający się nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na spalaniu. Z klimatyzacji warto korzystać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą w kabinie nie powinna być większa niż 6°C. Jeśli pracujemy ciągnikiem przy temperaturze zewnętrznej 31°C, klimatyzację w kabinie należy ustawić jedynie na 25°C i nie niższą.

Inne sposoby na oszczędność?

Szukać oszczędności można oczywiście dalej, ale będą to już sposoby często zależne od warunków panujących na polu i maszyn, z którym zagregowany jest nasz ciągnik. Warto stosować systemy rolnictwa precyzyjnego by nie robić nakładek na polu i wykonać możliwie jak najmniej przejazdów. Można także stosować bardziej ekonomiczne prędkości WOM. Warto też sprawdzić stan opon i bieżnika, a także stan zużycia elementów roboczych w maszynach. Jak zawsze najlepszym doradcą jest zdrowy rozsądek.