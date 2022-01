Ciągnik po botoksie. Jesteście chętni?

Coraz częściej słyszy się, że firmy produkujące samochody osobowe budują specjalne fabryki, w których odnawiają używane auta i powtórnie wprowadzają je na rynek. Czy to samo czeka ciągniki i inne maszyny rolnicze?

Nawet jeśli posiadamy przysłowiowy worek gotówki, nie znaczy to, że ciągnik, kombajn czy inną wymarzoną maszynę rolniczą dostaniemy od ręki. Czasy mamy jakie mamy i to, co jest jeszcze dostępne u dealerów, znika na pniu, a jeśli, drogi rolniku, zamówisz sobie jakąś specjalną konfigurację, to cierpliwie czekaj miesiącami na odbiór.

Producenci przez swoich dealerów często tłumaczą się opóźnieniami w dostawach brakiem czipów, no ale gdzie można znaleźć czipy w takich pługach czy kultywatorach?

Refaktoring sposobem na kryzys?

Brak mikroprocesorów potrzebnych do zaawansowanych (i często nikomu niepotrzebnych) technologii w samochodach jeszcze można zrozumieć. Jest tak, że fabryka pracuje, z taśmy wyjeżdżają nowiuśkie autka i trafiają prosto na przyfabryczny plac w oczekiwaniu na malutki chip odpowiedzialny za automatyczne składanie lusterek.

Bez tej innowacyjności przecież auto nie pojedzie i w ogóle żaden klient go nie zechce, więc marsz na plac, koniec kropka. Warty dolara czip kiedyś w końcu przyjdzie, to się zamontuje, a całość znajdzie klienta za 30 proc. wyższą cenę niż obecnie.

Czy używane maszyny rolnicze po fabrycznym przygotowaniu znajdą chętnych?

Nic więc dziwnego, że “używki” stały się modne i bardzo poszukiwane. Ich ceny wzrosły dramatycznie, co można oczywiście wytłumaczyć popytem. Takie trzy-czteroletnie auto kosztuje przecież połowę nowego, a w wyposażeniu niewiele się różni od tego z salonu. Co najwyżej nie rozpoznaje znaków ograniczenia prędkości i nie rozmawia z kierowcą.

Koncerny motoryzacyjne jednak wyczuły biznes i postanowiły, że takie kilkuletnie auta pochodzące w większości od pierwszego właściciela będą fabrycznie odnowione. Jak Europa długa i szeroka, powstają takie fabryczne odnawialnie, gdzie kilkuletnie auta doznają uroków “botoksu” i lśniące trafiają z powrotem do nowego klienta.

Wspaniały pomysł, bo ludzie mają pracę, auta służą dłużej, mniej się zużywa plastików, ślad węglowy się zmniejsza i co za tym idzie: rodzi się więcej fok i niedźwiedzi polarnych. Ekolodzy się cieszą i konsumenci radują, a producenci zacierają ręce. Co by nie mówić, to zdecydowanie dobry pomysł.

Ciągnik po botoksie?

Tylko czekać, aż rynek maszyn rolniczych czeka podobna rewolucja. Dziś kupując kilkuletni używany ciągnik czy kombajn z pierwszej, drugiej czy trzeciej ręki, liczymy na to, że był przynajmniej regularnie serwisowany w autoryzowanym punkcie dealerskim. Ta wiara czyni cuda przy zakupie, ale czasem bywa, że szybko ją tracimy.

Co jednak byście powiedzieli, gdyby dealerzy maszyn rolniczych oferowali wam takie maszyny odnowione w fabryce przez tamtejszych inżynierów. Czy mielibyście większe techniczne zaufanie do takiej maszyny, która została odremontowana i poddana ścisłej kontroli jakości producenta?

No i oczywiście czy za taką maszynę warto byłoby zapłacić nieco więcej?

Jesteśmy ciekawi waszych opinii na ten temat.