"Ciągnik roku 2021" (Tractor of the Year 2021) - kto zwyciężył?

Ogłoszono zwycięzców w konkursie Tractor of the Year 2021 (Traktor roku 2021). Aż trzy z czterech zwycięskich ciągników należą do koncernu AGCO.

18 grudnia po południu ogłoszono zwycięzców w międzynarodowym konkursie Tractor of the Year 2021. A oto zwycięzcy:

W najbardziej prestiżowej kategorii, czyli Tractor of the Year, na podium stanął Massey Ferguson 8S.265. Tym samym pokonał w finale aż 8 rywali: New Holland T6.160, Steyr 6240 Absolut CVT, Armatrac 1254 LUX CRD 4, Case IH Quadtrac 620, Claas Axion 960 Cemos, Fendt 1167 Vario MT, Kubota M7173 KVT oraz Landini Seria 7 V-shift.

Massey Ferguson 8S.265, fot. TOTY

W kategorii Best Utility (ciągnik użytkowy), zwyciężył traktor fiński, choć też z koncernu AGCO - Valtra G135. Valtra zwyciężyła wśród takich ciągników jak: Armatrac 1004 LUX CRD 4, Case IH Vestum 130 CVX Drive, Fendt 211 Vario i Kubota M6142.

Valtra G135, fot. TOTY

Jako najlepszy ciągnik specjalistyczny - kat. Best specialized - wybrano traktor Fendt 211 Vario. Tutaj w finale rywalizowali jeszcze: Antonio Carraro TONY-8900 V, Landini Rex 3 080 F Stage V oraz Valtra F105.

Fendt V 211 Vario, fot. kh

Natomiast w kategorii "Sustainable TOTY", a więc "zrównoważonych" (kategoria jest dopiero drugi rok), zatriumfował Claas Axion 960 Cemos.

Konkurs TOTY jest organizowany od 1998 r. W jego skład wchodzą dziennikarze z europejskich czasopism branżowych. W tym roku w jury zasiadło 26 osób.

Gala wręczenia wyróżnień była oczywiście ograniczona do minimum, fot. BKT

Głównym sponsorem konkursu była firma BKT - producent opon.