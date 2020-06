Ciągnik teraz, rozpoczęcie spłaty za rok

W trudnych czasach pandemii John Deere wprowadza odroczony system płatności na ciągniki serii 6, 7 i 8.

W maju br. Marka John Deere przy współpracy z Grupą– Credit Agricole wprowadził opcję karencji do spłaty nowo zakupionych ciągników serii 6, 7 i 8. Jak to działa?

Po zamówieniu maszyny, ustalany jest termin jej odbioru, a po jej odbiorze kupujący może rozpocząć spłaty rat dopiero po roku od jej odbioru. Jak zapewniają przedstawiciele Credit Agricole, do czasu odbioru maszyny klient nie ponosi żadnych kosztów finansowania, a w pierwszym roku spłaca jedynie odsetki. Spłata kapitału rozpoczyna się dopiero w 13 miesiącu po odbiorze ciągnika.

Do tego bank proponuje trzy warianty harmonogramu spłaty rat: miesięczny, kwartalny lub półroczny. Maksymalny okres finansowania to 9 lat (plus 12 miesięcy karencji, podczas której spłacane są jedynie odsetki). Minimalny wkład własny, który musi wnieść klient, wynosi 15 proc. wartości pojazdu. Owym wkładem mogą być np. środki z dofinansowania unijnego lub pozostawiony w rozliczeniu stary ciągnik.

Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytu, to zależy ono od okresu finansowania w latach. Rolnik ma możliwość obliczyć przykładową wysokość rat przy wybranych przez siebie parametrach (wkład własny, długość okr finansowania) na stronie internetowej John Deere gdzie udostępniony jest specjalny kalkulator finansowy.

Aby skorzystać z takiej formy zakupu ciągnika, trzeba udać się do dealera marki John Deere, a tam zostanie podany kontakt do dorady zajmującego się finansowaniem fabrycznym, który następnie przyjedzie do zainteresowanego w ustalonym terminie. Klient może również zadzwonić na infolinię baku i tam zostanie skierowany do doradcy, który przeprowadzi z nim procedurę. Przedstawiciele CA zapewniają, że cała procedura dokonuje się szybko i sprawnie, jak przy innych kredytach inwestycyjnych w programie Finansowania Fabrycznego John Deere.