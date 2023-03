Ciągnik za milion, a wycieraczki brak

Konfigurując maszyny należy pamiętać o dokładnej weryfikacji tzw. wyposażenia standardowego fot. Shutterstock

Konfiguracja nowej maszyny to dla nas, rolników, na ogół spore wydarzenie. Może się więc zdarzyć, iż jeśli dokładnie nie prześledzimy finalnej specyfikacji, to podczas jej odbioru srogo się rozczarujemy, no bo jak to przecież możliwe, że często prozaiczne elementy wyposażenia nie są ujęte w tzw. standardzie? Jak nie wiadomo o co chodzi…

Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie doświadczenia zarówno własne, jak i znajomych, czy Czytelników, którzy często zwracają uwagę na takie „zagrania poniżej pasa” w wykonaniu producentów. O co dokładniej chodzi? Wycieraczka tylnej szyby to opcja Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie wraz ze sprzedawcą konfigurujecie specyfikację swojego wymarzonego ciągnika rolniczego i to z segmentu premium. Domyślam się, że w takiej sytuacji zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie – parametry techniczne, kluczowe elementy wyposażenia dodatkowego, opcje finansowania fabrycznego itd. Konfigurując nowy ciągnik warto zwrócić uwagę na szczegóły, bo może się okazać, iż dostarczona maszyna przykładowo nie będzie posiadała wycieraczki tylnej szyby fot. mat. prasowe W efekcie w czasie odbioru ciągnika, po pierwszej fali euforii zaczynamy dostrzegać pewne braki. No bo jak inaczej nazwać chociażby fabryczne nie zamontowanie wycieraczki tylnej szyby? Złośliwi mogliby powiedzieć, iż dobrze, że w standardzie była kierownica, czy chociażby opony… Wydaje mi się, że takie zagranie nie przystoi nie tylko najbardziej renomowanym na rynku producentom ciągników, ale wszystkim. Rozsiewacz do nawozu bez WOM-u? Podobne zdziwienie czekało na mnie, gdy miałem okazję konfigurować polski rozsiewacz do nawozu. Zadbałem o liczne elementy wyposażenia dodatkowego tak, by użytkowanie maszyny było dla mnie jak najbardziej komfortowe. Pozostało więc czekać na dostawę maszyny. Konfigurując rozsiewacz do nawozu zwróćcie uwagę, czy na wyposażeniu posiada on chociażby WOM fot. mat. prasowe Zamiast radości, pojawiło się jednak rozczarowanie, bowiem przy dostarczeniu maszyny okazało się, iż rozsiewacz nie posiada dołączonego WOM-u. Szybki telefon do handlowca i okazuje się, że no tak, moja kompletacja nie zawierała tegoż elementu, bo przyznam szczerze, nawet przez myśl mi nie przyszło, iż będzie on potraktowany jako „opcja”. Cóż, trzeba było złożyć dodatkowe zamówienie… Burty w przyczepie jako opcja Niemałego szoku doznałem jakiś czas temu, gdy zorientowałem się, iż jeden z krajowych producentów przyczep stosuje technikę podawania cen na swoje wyroby bez uwzględnienia dodatkowych burt. Jeśli niewłaściwie podejdziemy do konfiguracji przyczep, może się okazać, iż przyjadą do nas przyczepy z pojedynczymi burtami fot. Tomasz Kuchta Po zwróceniu uwagi na ten fakt w odpowiedzi usłyszałem, że przecież różni klienci oczekują różnych rodzajów burt, co jest dla mnie naturalnie zrozumiałe, jednak takie podejście powoduje, iż może się zdarzyć, że ktoś zamówi przyczepę o ładowności np. 10 t, a przyjedzie do niego przyczepa co prawda o zadeklarowanej ładowności, jednak przy pojedynczych burtach, gdzie możemy zapomnieć o przewiezieniu takiej ilości chociażby zboża. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, dlaczego producenci działają w taki sposób. Domyślam się, że chodzi o to, by wycinając te zupełnie podstawowe elementy z wyposażenia podstawowego móc przyciągnąć klienta nieco niższą ceną początkową. Czytaj więcej Aż siedem New Hollandów w jednym gospodarstwie! Może też chodzi o to, by generować większe zyski? Jeśli przecież tak podstawowych elementów klient nie dostanie w tzw. "standardzie" to będzie musiał za nie dodatkowo dopłacić. Nie no, tak nie może być. Producenci muszą mieć przecież motywy wyższych lotów. Może więc chodzi o troskę o środowisko naturalne? Przecież ile mniej szkodliwych substancji przedostanie się do atmosfery przy produkcji takiej wycieraczki? A może chodzi o utrzymywanie operatora w dobrej kondycji fizycznej, by każdorazowo gdy tylna szyba się zakurzy, musiał wyjść z kabiny, zaczerpnąć świeżego powietrza, rozprostować kości i przy okazji ręcznie przetrzeć tylną szybę? Ma to sens. Jak porównywać oferty? Takie sytuacje jasno pokazują, że niezwykle trudno jest porównywać oferty różnych producentów między sobą, gdyż najkorzystniejsza oferta cenowo może wcale nie być dla nas tą najlepszą, a późniejsze doposażenie maszyny w te prozaiczne elementy spowoduje, iż będzie droższa niż ta konkurencyjna, mająca je w standardzie. Czytaj więcej Nowego ciągnika z dofinansowaniem już nie kupisz? Jedynym rozwiązaniem jest zatem podejście analityczne polegające na tym, iż nie chcąc wpaść w takie sidła zastawione przez producentów musimy mieć świadomość tego, że nie wszystko co dla nas oczywiste, jest oczywiste także dla producenta maszyny. Konfigurujmy więc maszyny bez pośpiechu i sprawdzajmy dokładnie, co wchodzi w skład tzw. wyposażenia podstawowego, bo później może się okazać, iż tylną szybę w ciągniku za milion złotych będziemy przecierać szmatką.

