Jak mówią przedstawiciele marki Deutz-Fahr, spada sprzedaż ciągników kompaktowych, rośnie natomiast ilość maszyn dużej mocy, wyposażonych w dodatkowe wyposażenie obejmujące m.in. elementy rolnictwa precyzyjnego. Traktory serii 6 średniej mocy są przyczółkiem do klasy premium. Mogą być fabrycznie przystosowane do rolnictwa precyzyjnego, mają amortyzowane przednie osi i kabiny.

Deutz-Fahr - jak określa "w zakresie mocy średniej" , czyli 100-150 KM oferuje dzisiaj 6 modeli ciągników z przekładniami RVshift. Seria 6C RVshift - zawierająca 3 modele) jest już w ofercie marki od ok. 2 lat. Teraz przyszedł czas na nieco większe, masywniejsze maszyny: 6.4 RVshift.

- Brakowało ciężkiego ciągnika w tym segmencie. I w tej chwili dołączają 3 kolejne modele serii 6.4. Traktory są produkowane w niemieckim Lauingen. Silniki to sprawdzone jednostki pochodzące z Włoch: FarMotion. Jednostki zostały dodatkowo wzmocnione - zyskały m.in. dodatkowe użebrowanie, jest kuty wał, ponieważ moc tego silnika do tej pory sięgała 130 KM, a teraz jest to blisko 160 KM - mówi Stanisław Gozdek, dyrektor handlowy w SDF Polska.