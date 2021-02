Ciągniki na świecie: brazylijski Agrale

Rozpoczynamy cykl, w którym będziemy chcieli zaprezentować „egzotyczne" dla nas maszyny – traktory z różnych stron świata, niedostępne w Unii Europejskiej – przynajmniej w oficjalnej sprzedaży. Rozpoczynamy od brazylijskiej firmy Agrale.

Rynek ciągników w Unii Europejskiej jest dosyć hermetyczny – dominuje kilkanaście marek należących w dużej części do sześciu największych koncernów. W pozostałych rejonach naszego globu dostępne są jednak traktory różnych innych producentów. Na przykład za oceanem w kraju kochającym piłkę nożną i sambę powstają ciągniki Agrale.

Marka z tradycjami

Powstanie firmy datuje się na grudzień 1962 roku kiedy to do życia powołana została firma wytwarzająca motokultywatory i silniki diesla pod nazwą Agrisa - Indústria Gaúcha de Implementos Agrícolas S.A. (Agrisa - Wytwórnia Narzędzi Rolniczych Gaúcha S.A.).

Trzy lata później w październiku kontrolę nad młodym przedsiębiorstwem przejęła Grupa Francisco Stédile. Firma Agrisa została przeniesiona do miasta Caxias do Sul, a jej nazwa została zmieniona na Agrale S.A. Tratores e Motores. Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a na przełomie tych lat Brazylijczycy produkowali traktory na licencji firm Deutz i Zetor.

Dzisiaj firma Agrale oprócz ciągników produkuje również autobusy, ciężarówki, pojazdy przeznaczone dla wojska oraz silniki.

Zróżnicowana, ale prosta konstrukcyjnie oferta

W ofercie firmy Agrale znajduje się 9 modeli ciągników (w tym traktorek przegubowy) o mocach 15, 30, 40, 75, 105, 175 oraz 220 KM. Produkowany jest również transporter o mocy 30 KM. Maszyny przeznaczone są do zastosowań typowo rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych oraz komunalnych i przemysłowych.

Wszystkie traktory Agrale to bardzo proste konstrukcje, budowane w większości z własnych podzespołów i wyposażone w skrzynie mechaniczne – najmniejsze modele do 40 KM włącznie, posiadają również silniki Agrale, a tylko cztery największe typy wyposażane są w znane jednostki Perkins 1104D/1104D-44TA (Stage II/IIIA) oraz brazylijskie MWM.

Ponadto, co u nas jest raczej nie do pomyślenie, w brazylijskich ciągnikach Agrale kabiny to przeważnie wyposażenie dodatkowe, a standardem są one tylko w dwóch największych modelach!

220 KM bez powershift’u

Wspomniane dwa największe modele Agrale 6185 i 7215 (175 i 220 KM) pokazują najdobitniej jak brazylijskie ciągniki odbiegają technicznie od maszyn oferowanych u nas. Odbiegają, a może brazylijscy farmerzy po prostu nie mają tak wygórowanych wymagań dotyczących komfortu oraz stopnia skomplikowania konstrukcji, preferując dłuższą i mniej awaryjną eksploatację.

Nie bez znaczenia jest też specyfika tamtejszego rolnictwa, które bazuje na uprawie bezorkowej (konserwującej) z wykorzystaniem maszyn ciąganych.

Dla przykładu podajmy dane techniczne ciągnika Agrale 7215. Wyposażony on jest w 6-cio cylindrowy, doładowany silnik MWM Maxx Force 6.0A (bez „dopalaczy") o pojemności 6000 cm3, mocy 220 KM i max momencie obrotowym 730 Nm przy 1500 obr./min. Skrzynia biegów – i tu ciekawostka – to nie żaden powershift, vario, direct, tylko zsynchronizowana, mechaniczna przekładnia z 12 biegami do przodu i 4 do tyłu!

Tylnego TUZ opisywany ciągnik nie posiada, ale układ hydrauliczny (3 pary złączy oraz dodatkowo 4 złącza stałego przepływu) o wydajności 192 l/min oraz WOM 540/1000 już tak. Masa własna maszyny to 11000 kg, a zbiornik paliwa ma pojemność 460 l.

Z „bajerów” wymieńmy klimatyzację i radio w standardzie oraz możliwość fabrycznego dostosowania ciągnika do rolnictwa precyzyjnego (nawigacja GPS).