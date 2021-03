Ciągniki na świecie: LS Tractor serii H

Kontynuujemy nas cykl o „egzotycznych” markach i modelach ciągników. Na rynkach takich jak Brazylia, kraje afrykańskie czy Chiny oferowane są maszyny LS Tractor serii H.

Firma LS Mtron, produkująca niebieskie ciągniki, jest częścią koreańskiego konglomeratu LS Group wydzielonego w 2003 r. z czebolu LG Group. Ten drugi znany jest powszechnie m.in. z produkcji elektroniki użytkowej, sprzętu AGD i klimatyzatorów.

LS Mtron posiada trzy fabryki: w Korei Południowej, Chinach oraz Brazylii. Ich zdolności produkcyjne wynoszą 50 tys. ciągników rocznie. W naszym kraju traktory koreańskiej marki są wprawdzie oficjalnie dostępne, ale w niskim (do 60 KM) zakresie mocy.

Ogromny rynek nowych ciągników

Pojemność brazylijskiego rynku nowych ciągników to około 70 tys. maszyn rocznie i rośnie on w tym okresie o 25-30 proc. Liczby te plasują go w piątce największych na świecie obok Indii, Chin, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Zrozumiałe jest więc, że Kraj Kawy jest bardzo atrakcyjny dla producentów maszyn z różnych stron naszego globu. Brazylia prowadzi jednak politykę wspierania farmerów (m.in. poprzez udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek), którzy kupują sprzęt rolniczy wyprodukowany na terenie tego kraju.

Dlatego też wiele światowych koncernów posiada fabryki w Brazylii, a lokalne fabryki ciągników stanowią 95 proc. tamtejszej sprzedaży. LS Mtron posiada tam zacne ponad 10 proc. udziału w segmencie traktorów poniżej 100 KM, a maszyny tej marki zdobywały dwa razy (2015 i 2017) tytuł brazylijskiego ciągnika roku.

W Brazylii premiera w 2017 roku

Brazylijska fabryka LS Tractor, fot. mat. prasowe

W październiku 2013 r. Koreańczycy otworzyli w mieście Garuva, stan Santa Catarina najnowocześniejszą na ówczesne czasy fabrykę w tym kraju, zdolną wyprodukować 5 tys. ciągników rocznie.

W 2017 r. odbyła się premiera skonstruowanego na potrzeby tamtejszego rolnictwa ciągnika LS Tractor serii H składającej się z trzech modeli: H 115 (118 KM), H 125 (131 KM) oraz H 145 (145 KM). Ich produkcja seryjna wystartowała rok później, ale aktualnie w sprzedaży są dostępne tylko dwa największe modele.

Wnętrze kabiny ciągników LS serii H wygląda estetycznie, fot. mat. prasowe

Maszyny LS Tractor serii H są stosunkowo prostymi konstrukcjami. Na rynku brazylijskim wyposażone są w 4-cylindrowe silniki Perkins 1104-E44TA (Stage IIIA) o wspomnianych mocach 131 i 146 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym 516 i 558 Nm przy 1400 obr./min.

Skrzynie biegów w niech oferowane to mechaniczna przekładnia z liczbą biegów 12x12 (20x20 z reduktorem) lub skrzynia z elektrohydraulicznym rewersem i jednym biegiem przełączanym pod obciążeniem, co daje w sumie 24 przełożenia do przodu i tyleż samo do tyłu, a w opcji z reduktorem 40 przód/40 tył.

Czterosłupkowa kabina wyposażona jest w m.in. w klimatyzację, pneumatycznie amortyzowany fotel oraz radioodtwarzacz, fot. mat. prasowe

W ciągnikach LS Tractor serii H zastosowano hydraulikę z pompą o przepływie oleju 112 l/min z trzema parami wyjść w standardzie (czterema w opcji), WOM o prędkościach 540/1000 obr./min oraz tylny TUZ o udźwigu 4700 kg (6000 kg w opcji).

Maszyny posiadają zbiorniki paliwa 250 l (300 l opcja), ich rozstaw osi to 2650 mm, a waga odpowiednio 6580 i 7260 kg, którą można zwiększyć z pomocą opcjonalnych obciążników do 7040/8250 kg.

Koreańskie traktory LS wyposażone są ponadto w komfortowe, klimatyzowane kabiny oraz tempomat (Cruise control). Zastosowany elektroniczny system ochrony silnika monitoruje temperaturę i ciśnienie oleju, a w sytuacjach krytycznych wyłącza go, zapobiegając uszkodzeniom i późniejszym kosztownym naprawom. Zarządzanie pojedynczą maszyną jak i całą flotą umożliwia z kolei system telemetryczny.

W innych krajach też dostępne

Poza Brazylią ciągniki LS serii H sprzedawane są także w innych krajach Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Dostępne i produkowane są one również w Chinach, ale są to już jednak nieco inne maszyny, a główna różnica pomiędzy brazylijską wersją a chińską tkwi w zastosowanym silniku – ta druga wersja posiada chińskie jednostki YTO Dongfanghong (Stage III) o mocach 109, 118, 128, 138 oraz 150 KM.

LS Tractor serii H w wersji chińskiej, fot. mat. prasowe

Ponadto oferowane są one tylko z mechaniczną skrzynią biegów 12x12, posiadają słabszą hydraulikę, niższy udźwig tylnego TUZ (3619 kg), ale mają z kolei trochę większy (2751 mm) rozstaw osi.

Podsumowując wydaje się, że gdyby Koreańczycy zdecydowali się na montaż silników spełniających normy UE to maszyny LS serii H nie stałyby w Europie na straconej pozycji i mogłyby się stać w niektórych zastosowaniach ciekawą alternatywą (oczywiście z przekładnią 24x24) dla zaawansowanych konstrukcyjnie ciągników oferowanych na naszym rynku.

