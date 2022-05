Szwajcarski Rigitrac to wyjątkowa firma, a raczej manufaktura oferująca wyjątkowe traktory, fot. mat. prasowe

Szwajcarska marka ciągników Rigitrac polskim rolnikom nie mówi zbyt wiele. Tymczasem jest ona pewnego rodzaju fenomenem, gdyż niewielka, rodzinna manufaktura produkująca ciągniki Rigitrac radzi sobie dobrze w środowisku ogromnych, globalnych koncernów produkujących maszyny rolnicze.

Aktualnie w gamie szwajcarskiego producenta ciągników Rigitrac, mającego swoją siedzibę w miejscowości Küssnacht am Rigi, znajduje się kilka modeli o wyjątkowej konstrukcji. Wytwarzane są one w liczbie około 30 sztuk rocznie. Na początku warto wspomnieć, że nazwa firmy wzięła się od nazwy szczytu Rigi (1798 metrów n.p.m.) w Prealpach Szwajcarskich, u podnóży którego leży Küssnacht.

Rigitrac to firma rodzinna

Firma Rigitrac powstała jako oddział dealera maszyn rolniczych Sepp Knüsel AG, dystrybuującego produkty takich marek jak przykładowo Antonio Carraro, Caron, Claas, Fendt, Kioti, Rapid, SIP Šempeter, ale produkującego również własnej konstrukcji kosiarki czołowe i zgrabiarki taśmowe pod własną wspomnianą wcześniej nazwą. Za powstaniem obu jednostek biznesowych stoją utalentowany konstruktor Sepp Knüsel wraz ze swoją żoną Marlis. Na pozostałych strategicznych stanowiskach zatrudnieni są inni członkowie tej rodziny.

Sepp Knüsel zaprezentował swój pierwszy ciągnik Rigitrac w 2003 roku jako dopełnienie do skonstruowanej wcześniej samodzielnie kosiarki czołowej przeznaczonej na tereny górzyste, na których jego przedsiębiorstwo operuje.

Rigitrac: centralny przegub obrotowy łączy dwie ramy

W alpejskiej Szwajcarii wiele, szczególnie terenów zielonych (produkcja mleczna jest tam wysoko rozwinięta), położonych jest na rzeczonych terenach górzystych. Popularne są tam kosiarki czołowe, z racji chociażby lepszego kontrolowania ich w pracy w trudnym terenie, co ogólnie wpływ na poprawę bezpieczeństwa operatorów.

Z drugiej strony stwarza to jednak problem z niekorzystnym obciążeniem tradycyjnego ciągnika – przód jest bowiem dociążony a tył odciążony, co grozi utratą przyczepności zagregowanych maszyn. Wprawdzie można to ryzyko zmniejszyć za pomocą tylnej przeciwwagi, ale trudno jest je wyeliminować całkowicie.

I tu wkracza Sepp Knüsel ze swoimi innowacyjnymi ciągnikami Rigitrac SKH 75, 90 i 150 o mocach odpowiednio 110, 115 i 150 KM z silnikami Deutz AG (dwa mniejsze) i FPT, sparowanymi ze skrzyniami hydrostatycznymi o zakresach prędkości, w zależności od życzenia klienta, do 25, 30 i 40 km/h – można mieć również hydrostat z dwoma zakresami.

Wyjątkowość tych maszyn polega jednak na połączeniu dwóch ram przegubem obrotowym umożliwiającym im kontrolowane przechyły boczne. Rama przednia podtrzymuje silnik i oś przednią, a tylna kabinę, przekładnię hydrostatyczną i tylną oś. Ponadto zastosowano równe koła – bowiem jeśli z przodu jest większe obciążenie, potrzebne są tam również większe koła – i obie osie skrętne umożliwiające zawracanie ciągnikiem praktycznie w miejscu. Te wszystkie rozwiązania radykalnie zmieniają i poprawiają właściwości jezdne ciągników Rigitrac. Ich koła praktycznie nigdy nie tracą przyczepności, co jest niezmiernie ważne na wspomnianych terenach górzystych. Oczywiście ciągniki Rigitrac SKH sprawdzają się również w tradycyjnej uprawie prowadzonej na terenach niżej położonych i w wielu innych zastosowaniach, wykraczających również poza rolnictwo.

Kończąc z opisem serii Rigitrac SKH dodajmy, że wszystkie modele posiadają z przodu i z tyłu podnośniki TUZ sterowane EHR i wałki odbioru mocy oraz wyposażone są w komfortowe kabiny. Dla przykładu typ SKH 150 posiada przedni TUZ o udźwigu 3500 kg, tylny 5500 kg, WOM czołowy o prędkości 1000 obr./min oraz ten z tyłu 540 lub 1000 obr./min, a dopuszczalne obciążenia na każdą z jego osi to aż 9000 kg.

Jak sami widzicie szwajcarski Rigitrac to ciągnik wielozadaniowy, wymykający się z kanonu klasycznych konstrukcji. Jednak to nie wszystkie propozycje od tej nietuzinkowej firmy. O pozostałych postaramy się napisać innym razem.

A tymczasem zapraszamy do obejrzenie filmików z pracy ciągników Rigitrac SKH.