Ciągniki New Holland T4 V, N, F z amortyzowaną osią i oponami PneuTrac

New Holand wprowadza do ciągników specjalistycznych T4 V, N, F amortyzowaną oś przednią Terraglide oraz opony Trelleborg PneuTrac.

Terraglide chroni ciągnik, narzędzie i operatora przed silnymi i gwałtownymi obciążeniami podczas transportu i pracy polowych. Położenie w pionie środka przegubu osi (nad środkiem przedniej części ciągnika) ma zapewnić lepszy komfort jazdy i wysoki poziom oscylacji, dzięki czemu przy pracy na stoku opona nigdy nie dotyka ciągnika. Automatyczne sterowanie wysokością zawieszenia i duży zapas regulacji, pozwala na swobodną pracę nawet przy znacznym obciążeniu ciągnika.

Dzięki amortyzowanej osi przedniej Terraglide operator może regulować wysokość położenia zawieszenia, aby uzyskać prześwit odpowiedni do warunków oraz wysokości zamontowanego z przodu narzędzia. Ten element wyposażenia ułatwia także montaż narzędzia z przodu ciągnika. Cztery tryby jazdy: z blokadą, miękki, średni i twardy - umożliwiają operatorowi wybór najlepszego ustawienia pod kątem własnych preferencji i specyfiki wykonywanej pracy.

Amortyzowaną oś przednią Terraglide można zamówić wraz z oponami Trelleborg PneuTrac, aby zwiększyć trakcję przy pracy na pochyłościach i zmniejszyć zużycie paliwa. Producent zapewnia, że specyficzne opony umożliwiają zwiększenie trakcji o 12-24 proc., a także zapewniają większą stabilność na stromych stokach. Ponadto opony PneuTrac zwiększają zdolność poruszania się po miękkim terenie, dzięki czemu zmniejszają opory gleby na oponie, a tym samym i zużycie paliwa przez ciągnik.

Opony PneuTrac mają połączyć zalety opon i gąsienic. Nie pompuje się do nich powietrza (zobacz więcej).

- Wprowadzając amortyzowaną oś przednią Terraglide i nowe opony Trelleborg PneuTrac, zwiększamy jeszcze bardziej komfort i trakcję ciągników T4 V, N i F, podnosząc tym samym ich zwrotność, efektywność i wszechstronność, będące wyróżniającymi cechami tej serii ciągników. Nowe rozwiązania pozwalają zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i komfort prac wykonywanych na zboczach sadów i winnic - mówi Sean Lennon, dyrektor działu ciągników.

Warto dodać, że ciągnika New Holland T4.110 N został zwycięzcą w konkursie Tractor of the Year 2020 w kategorii Best specialized.