Ciągniki Prokmar DF: najtańsze na rynku?

Targi kieleckie Agrotech to nie tylko ciągniki wysoko zaawansowane technicznie. Na potwierdzenie tych słów na stoisku firmy Elrol z Łęczeszyc można było natknąć się na najprawdopodobniej jedne z najtańszych traktorów dostępnych na naszym rynku. I jak zapewniał przedstawiciel dilera Damian Śmigała, dostępnych praktycznie od ręki.

Prokmar (Dongfeng) DF30, DF40 oraz DF50, bo o nich mowa, to traktory z napędem na obie osie o mocach od 30 do 49 KM. Najmniejszy z nich wyposażony jest w silnik 3-cylindrowy o pojemości 1813 cm3 i mocy 30 KM (z opcją jej zwiększenia do 35 KM) – i jeszcze w wersji Euro IIIA. Mechaniczna, synchronizowana skrzynia biegów z rewersorem zapewnia 8 przełożeń do przodu i tyleż samo do tyłu. Udźwig tylnego TUZ wynosi z kolei 750 kg a WOM oferuje 540/1000 obr./min.

Cena? Prokmar DF30 w opisywanej wersji bez kabiny to na chwilę obecną 68 880 zł brutto. W Kielcach wystawiane były większe modele (bez kabin), czyli Prokmar DF40 Sadownik (130 cm szerokości) oraz Prokmar DF50 w cenach odpowiednio 86100 zł brutto i 98400 zł brutto.

Oba wyposażone w silniki czterocylindrowe Stage IIIA (na bazie konstrukcji Perkinsa) o mocach 40 i 49 KM oraz mechaniczne skrzynie biegów i rewersor o liczbie przełożeń 8x8 i 12x12 w większym modelu. Warto dodać, że Prokmar DF40 oferowany jest również w wersji typowo rolniczej.

Do opisanych maszyn można ponadto przykładowo dokupić daszek przeciwsłoneczny w cenie 1600 zł netto czy też ładowacz czołowy za 10500 – 11000 zł netto. W niedalekiej przyszłości do wszystkich Prokmarów będzie można zamówić także polskie kabiny z ogrzewaniem i wentylacją. Ich koszt na chwilę obecną nie jest jednak znany. Gwarancja na te maszyny to z kolei 12 miesięcy lub 500 mth.

Na zakończenie napiszmy jeszcze, że marka handlowa Prokmar wraca po kilku latach na rynek, po przejęciu praw do jej używania przez firmę Elrol.

