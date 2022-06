Ciągniki Steyr z serii od Profi do Terrus CVT są obecnie dostępne z centralnym systemem kontroli ciśnienia w oponach. Co daje takie rozwiązanie?

System centralnego pompowania kół (CTIS) o nazwie Terra Care zapewnia lepszą ochronę gleby dzięki utrzymywaniu zmiennego ciśnienia w oponach. Pozwala on także osiągnąć oszczędności w zużyciu paliwa.

Centralny system pompowania kół

Nowy układ kontroli ciśnienia w oponach, który jest dostępny dla serii ciągników od Profi do Terrus CVT, o zakresie mocy od 115 do 300 KM, ma wiele konkretnych zalet. Wszystkie techniczne podzespoły Steyr CTIS zostały przygotowane pod konkretny model ciągnika.

Pojedyncza jednostka sterująca reguluje ciśnienie w oponach na przedniej i tylnej osi ciągnika oraz we wszystkich oponach doczepionego narzędzia. Oznacza to, że korzyści z mniejszego nacisku na glebę w wyniku regulacji ciśnienia w oponach ciągnika nie idą na marne poprzez działania opon doczepionej maszyny. Nowy system można także doposażyć, tak aby mógł współpracować z dowolną liczbą naczep i ciągnionych maszyn.

– Jesteśmy dumni, że we współpracy z naszymi specjalistycznymi partnerami, możemy zaoferować klientom wydajne, poprodukcyjne rozwiązanie do ciągników wysokiej mocy, realizowane przed dostawą maszyny do dealera – mówi Christian Huber, reprezentujący spółkę Steyr Traktoren.

Nowy system pozwala zarówno na ochronę gleby, jak i na uzyskanie niższego zużycia paliwa fot. mat. prasowe

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Południowej Westfalii pokazują, że przy rocznym zużyciu oleju napędowego o wartości 20 tys. euro, układ kontroli ciśnienia w oponach może przynieść oszczędności rzędu 2 tys. euro. Jednocześnie gleba jest chroniona przed ubiciem.

​– To przykład naszego podejścia do opracowywania rozwiązań przynoszących wieloaspektowe korzyści, w tym wypadku pod postacią lepszej ochrony gleby i jednoczesnych oszczędności paliwa – dodaje Huber.

Jak to działa?

Cała stal użyta w konstrukcji systemu jest nierdzewna, a dzięki wykorzystaniu pojedynczego przewodu powietrza wyeliminowane zostało ryzyko kondensacji lub uszkodzenia przez mróz. Pompowanie i spuszczanie powietrza jest możliwe przy każdej prędkości, a system można wyłączyć ręcznie. Klienci, którym zależy na jak najkrótszym czasie pompowania, mogą uwzględnić w specyfikacji opcjonalną, wysokowydajną sprężarkę powietrza.

Przewody z nierdzewnej stali na osiach są uszczelnione za pomocą podkładek z węglika krzemu, zapewniając maksymalną żywotność niezużywających się i bezobsługowych łożysk obrotowych. W systemie sterowania przyczepą funkcja mechanicznej kompensacji nachylenia jest oferowana w standardzie, natomiast jej automatyczna wersja jest dostępna na życzenie.

W momencie składania zamówienia u dealera, klient może uwzględnić w specyfikacji przygotowanie fabryczne pod instalację centralnego systemu pompowania opon (CTIS) o nazwie Terra Care. Dzięki temu pakiet CTIS może być łatwo zamontowany przez zewnętrznego dostawcę przed dostawą ciągnika Steyr do dealera.