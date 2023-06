Koreańsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Handlu i Przemysłu (KUATI) przygotowało program natychmiastowego wsparcia dla przedsiębiorstw państwowego sektora gospodarki Ukrainy. W ramach współpracy przekazanych ma być 14 zestawów sprzętu rolniczego marki TYM.

Decyzja o wsparciu została ogłoszona podczas spotkania pierwszego wicepremiera Ukrainy - minister gospodarki Ukrainy Julii Swyridenko z przedstawicielami koreańskiego biznesu - poinformował portal latifundist.com.

- TYM, lider wśród producentów ciągników w Republice Korei, zdecydował o przekazaniu 14 zestawów ciężkiego sprzętu rolniczego w ramach pomocy technicznej. Również członkowie Stowarzyszenia KUATI przygotowują kolejną transzę pomocy, która może wynieść kilka tysięcy indywidualnych systemów oczyszczania wody, które będą mogły być stosowane w dotkniętych regionach – powiedziała Julia Swyridenko.

Przekazane 10 ciągników TYM i fundusze

To kolejna transza pomocy wystosowanej przez Koreę Południową. Warto przypomnieć, że już wiosną ubiegłego roku Ukraina otrzymała wsparcie od Koreańczyków. Działania humanitarne TYM na Ukrainie w celu przyczynienia się do odbudowy rolnictwa i społeczności lokalnych w związku z trwającą rosyjską inwazją na Ukrainę objęły na początku darowiznę w wysokości ok. 100 mln KRW (ok. 323 tys. zł) w funduszach.

Natomiast po zabezpieczeniu wcześniej zablokowanej z powodu konfliktu trasy dostaw dostarczono 10 traktorów o wartości 400 mln KRW.

Są plany rozszerzenia obecności TYM w Ukrainie

"TYM planuje rozszerzyć działania humanitarne i swoją obecność na rynku Europy Wschodniej z firmą Hydro-Masz, wyłącznym dystrybutorem TYM w Polsce" - podała w komunikacie firma TYM.

Jak dowiedzieliśmy się z firmy Hydro-Masz, ze względu na ciągle trwający konflikt, na razie plany na rozszerzenie obecności marki TYM w Ukrainie zostały zawieszone. Natomiast obiecane ciągniki zostały dostarczone.

- Plany są szerokie, ale na razie wiadomo co się tam dzieje. Natomiast ciągniki zostały dostarczone, pośredniczyliśmy w przygotowaniu i dostawie ciągników na Ukrainę - mówi Marcin Sęcerski z firmy Hydro-Masz, autoryzowanego dystrybutora maszyn TYM na Polskę.