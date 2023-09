Kilka dni temu Korea Północna opublikowała materiał filmowy z parady wojskowej, w której zaprezentowano m.in. ciągniki rolnicze ciągnące wojskowy sprzęt. O ile sama parada wygląda imponująco, to już pojazdy biorące w niej udział raczej nie mogą konkurować z technologią z Zachodu.

Podczas parady wojskowej zaprezentowano nie tylko sprzęt militarny, ale także traktory ciągnące prawdopodobnie zasobniki do wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet.

Chollima 804 - największy ciągnik KRLD

Na firmie można zobaczyć północnokoreańskie traktory Chollima 804. To najnowsza myśl techniczna Koreańczyków. Produkcja tych 80-konnych ciągników rozpoczęła się w 2017 r. i jakby nie było jest sporym przeskokiem po modelu Chollima 2000, nie wspominając już o Chollima 28. To prawdopodobnie w tej chwili największe ciągniki produkowane w kraju Kim Dzong Una.

Według różnych źródeł informacyjnych, Chollima 804, do Korei Północnej trafiła za pośrednictwem spółki Shanghai New Holland. Trudno tutaj jednak odnaleźć podobieństwa do któregokolwiek New Hollanda, może poza zbliżonym kolorem maszyn. To najprawdopodobniej konstrukcja chińska.

Pierwsze ciągniki Cholima powstały na bazie radzieckich Władymirców T28. Nie trzeba być znawcą, żeby znaleźć podobieństwa z konstrukcjami z byłego ZSRR.

Z drugiej jednak strony można powiedzieć, że Korea Północna przynajmniej ma swoje ciągniki... Może nie są to imponujące konstrukcje, ale jednak. No cóż - skąd mieliby mieć nowoczesne traktory? Bo raczej nie z USA, Niemiec czy Włoch. Pozostają co najwyżej Chiny lub Rosja.

Niewielkie, proste... i to w zasadzie tyle

Jak widać, północnokoreańskie konstrukcje ciągników nie grzeszą nadmiarem zastosowanych, nowoczesnych technologii. Jak twierdzą specjaliści wojskowi, tak też jest i ze sprzętem wojskowym. Ale na to reżim koreański ma swój sposób: nie jakość, ale ilość. No i oczywiście broń jądrowa.

Na temat historii ciągników z Północnej Korei można sporo dowiedzieć się z filmu Matheo 780.