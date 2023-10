Elektryki, będące alternatywą dla tradycyjnych silników, mają jedną wadę - ich praca jest ograniczona wydajnością baterii. W 100 proc. elektryczne ładowarki pracują na jednym ładowaniu 8 h. Aby ponownie zasilić akumulator potrzeba tyle samo czasu. Dlatego część rolników, którzy decydują na taki rodzaj maszyny, zwykle dokupuje zapasową baterię, którą wymieniają w razie potrzeby, co oszczędza przestojów.

Merlo podkreśla, że ich ładowarki są lekkie i wąskie, mogą wjechać tam, gdzie inni się nie mieszczą – tym konkurują na rynku maszyn rolniczych.

− Ładowarka elektryczna wyróżnia się również tym, że w porównaniu do spalinowych, nie wytwarza żadnych dźwięków i zanieczyszczeń, co w kontekście pracy ze zwierzętami przyczynia się do ich dobrostanu. Jest to element, który pozytywnie zaskakuje rolników, którzy koncentrując się na tym by ładowarka była przede wszystkim kompaktowa, nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiali – powiedzieli przedstawiciele Merlo podczas targów Agrilevante.