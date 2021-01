Ciekawa przyczepa uniwersalna SlurryKat Combi Trailer

Północnoirlandzka firma SlurryKat, specjalizująca się w rozwiązaniach dla transportu rolniczego, opracowała ciekawy projekt uniwersalnej przyczepy Premium Plus SDT przeznaczonej do transportu materiałów sypkich i zielonki.

Projekt przyczepy hybrydowej SlurryCat powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie z rynku nowozelandzkiego, które zasygnalizował jeden z tamtejszych dealerów.

Przyczepa skorupowa, ale także objętościowa

Interesująca koncepcja SDT – Silage Dump Trailer (nadbudowa objętościowa do zielonki), mimo iż powstała na bazie 22-tonowej, tandemowej przyczepy wannowej SlurryKat Premium Plus jest, jak twierdzą przedstawiciele firmy, nową konstrukcją.

Na wspomnianej wywrotce posiadającej tylną burtę składaną hydraulicznie na płasko (ciekawe rozwiązanie stosowane głównie poza Europą) oraz siłownik umożliwiający wywrot do 52 ton, umieszczono nadbudówkę do zielonki (z podnoszoną hydraulicznie tylną ścianą) zwiększającą jej objętość do 34 m3. Nadbudówkę tę w razie potrzeby można szybko zdemontować jako jeden element.

Podwozie i wszystkie główne komponenty północnoirlandzkiej przyczepy wykonane zostały ze stali o wysokiej wytrzymałości S355, natomiast skrzynia ładunkowa ze stali Hardox S700.

Wywrotka SlurryKat Premium Plus SDT posiada opony firmy BKT w rozmiarze 710/40 R22,5 firmy BKT, a jej cena to około 28 tys. euro netto. W fazie opracowywania są modele o innych pojemnościach.

Firma SlurryKat wyprodukowała już 24 takie przyczepy hybrydowe z przeznaczeniem na rynek nowozelandzki.

