Zaledwie kilka tygodni temu Pöttinger poinformował o nowym produkcie w swojej ofercie, a już mogliśmy go zobaczyć "w akcji" - na Podlasiu. Chodzi o zbiornik czołowy Amico, połączony z kultywatorem Terria. Zestaw wzbudził duże zainteresowanie podczas pokazów.

Nowy sprzęt Pöttingera - zbiornik czołowy Amico wraz z kultywatorem Terria 4030 został zaprezentowany 7 października br. podczas pokazów na polach firmy Adler Agro z m. Ryboły położonej niedaleko Białegostoku.

Amico - dwie wielkości zbiorników, dwie możliwości siewu

Zbiornik Amico jest dostępny w dwóch pojemnościach: 1700 lub 2400 l. Jednocześnie rolnik ma też do wyboru zasobnik jedno- lub dwukomorowy z dwoma aparatami dozującymi. W ten sposób można jednocześnie wysiewać np. nawóz i nasiona.

Transport materiału ze zbiornika do kultywatora

Ciekawy jest też układ transportu materiały do zaczepionej z tyłu maszyny. Aparat wysiewający jest napędzany przez silnik elektryczny, którego prędkość obrotowa zależy od prędkości jazdy ciągnika (sygnał podawany z radaru ciągnika lub z własnego radaru).

Wentylator jest napędzany silnikiem hydrauliczny. Materiał przemieszcza się dalej elastyczną rurą na tył traktora do maszyny i trafia do głowicy rozdzielającej, a następnie do redlic.

Zasobnik jest ciśnieniowy - jest zamykany hermetycznie. Ciśnienie w nim panujące jest takie same jak jak ciśnienie w aparacie wysiewającym, dzięki czemu uzyskiwane jest precyzyjne dozowanie i transport nasion.

Nawóz na różne głębokości

Nawóz dozowany przez redlice może być podawany w trzech trybach: na głębokość uprawy, w warstwie powierzchniowej lub trybie "miks", gdzie część trafia na pełną głębokość, a część w warstwę powierzchniową.

Nawet wcześniejsze kultywatory Terria można przystosować do wysiewu nawozu.

Zbiornik Amico można też adoptować do współpracy z innymi maszynami.

