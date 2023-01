Ciechanowska firma Lupus istnieje już prawie 30 lat, a od 2004 r. produkuje maszyny na potrzeby nie tylko polskich rolników. Do tej pory w ofercie przedsiębiorstwa z Mazowsza były brony zębowe 5, 7 i 9 polowe. Od nowego roku w Lupusie możemy kupić także wersję 10 polową, dwurzędową.

Pierwsze maszyny z tej serii są już dostępne w salonie ciechanowskiej firmy. Jest to brona zębowa, dwurzędowa, 10 polowa, półzawieszana z dyszlem i wózkiem transportowym na kołach. Całość została wyprodukowana i zaprojektowana na miejscu w firmie Lupus.

Do czego służy ciężka brona polowa?

Ciężkie brony polowe wyposażone w zęby przeznaczone są do spulchniania i wyrównywania ziemi pod siew. Należy je używać np. do przemieszania nawozów z ziemią, wyrównywania powierzchni po orce, przykrywania wysianych nasion, rozbijania i kruszenia brył ziemi czy do niszczenia wschodzących chwastów.

Brona Lupusa

Nowa maszyna mazowieckiej produkcji posiada szerokość roboczą 5 m, ale ważna jest tutaj liczba pól brony, która wynosi 10 szt. Urządzenie waży 3,7 t (wraz z wózkiem i dyszlem na wale strunowym), zaś zapotrzebowanie mocy ciągnika do pracy z tą maszyną to 150-200 KM

fot. Lupus

Wyposażenie brony zębowej dwurzędowej Lupusa to m. in.: rozkładanie i składanie hydrauliczne za pomocą siłowników, 2 zawory dławiąco-zwrotne do płynnego rozkładania i składania maszyny, zęby niemieckie dobrej jakości ze stali o podwyższonej wytrzymałości, łańcuchy rozm. 13-8 o dopuszczalnym obciążeniu ruchowym DOR 5,3 t, do wyboru wał doprawiający strunowy fi 400 mm lub włóka z regulowanym kątem natarcia, regulacja głębokości pracy mechaniczna za pomocą śrub rzymskich, w sposób pływający za pomocą przetyczek lub hydraulicznie za pomocą siłowników.

Konstrukcja maszyny wykonana ze stali jakościowych twardych S355 z atestami i certyfikatami jakości, w większości użyte profile grubościenne ze ścianką 6/8 mm i blachy grubości 12/15 mm, płaskownik pola 60×12 (szerokość X grubość).

Masa jednego pola to ok 100 kg, liczba zębów wynosi 20 szt. na jednym polu.

fot. Lupus

W miejscach gdzie występuje duże tarcie i obciążenia producent stosuje tulejki ślizgowe z igliduru G, co powinno zwiększyć żywotność maszyny i powodować długie lata pracy bez konieczności smarowania. Ponad to brona wyposażona jest w standardzie w światła LED białe przednie i czerwone z tyłu maszyny

Producent zarzeka się, że łożyska stosowane w maszynach z logo Lupusa są zawsze wiodących firm na rynku (takich jak SKF, SNR, NACHI, FAG). Do tego normalia typu śruby, podkładki, nakrętki są ocynkowane i występują w większości w kl. 8.8. Powłoka malarska nanoszona na uprzednio dokładnie wyczyszczoną i wyśrutowaną stal.

Ile kosztuje brona dwurzędowa Lupusa?

Maszyna przedstawiona na zdjęciach z wyposażeniem maksymalnym kosztuje w tej chwili niecałe 85 tys. zł brutto. Brony są dostępne od ręki w ciechanowskiej siedzibie firmy.