6 października odwiedziliśmy włoską placówkę CIHEAM - organizacji wpierającej zrównoważone rolnictwo oraz wszystko to, co przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego: przez kapitał ludzki, środowisko aż po produkty końcowe.. fot Adk

We włoskim Bari od ponad 60 lat funkcjonuje specjalna organizacja, która przeciwdziała problemom w rolnictwie, związanymi z klęskami, chorobami, kapitałem ludzkim i współpracą między krajami. Zmieniają również rolnictwo na innowacyjne.

Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny CIHEAM Bari jest włoską siedzibą Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych Studiów Agronomicznych Morza Śródziemnego - organizacji międzyrządowej założonej w 1962 roku pod auspicjami OECD i Rady Europy. CIHEAM, którego główny oddział ma siedzibę w Paryżu, zrzesza 13 krajów śródziemnomorskich.

Misja CIHEAM Bari koncentruje się na szkolnictwie wyższym podyplomowym, badaniach stosowanych i rozwoju w ramach współpracy z zrzeszonymi krajami. Jej sieć obejmuje setki instytucji zlokalizowanych w kilku krajach śródziemnomorskich i afrykańskich.

W samych Włoszech istnieje sieć około 200 organów obejmujących badania, sektor prywatny, przedsiębiorczość, organizacje producentów i instytucje. Dzięki temu, CIHEAM Bari, w razie potrzeby czy wystąpienia kryzysu, ma możliwości by udostępnić natychmiastową mobilizację ekspertów zdolnych do działania za granicą i we Włoszech.

Obiekty CIHEAM Bari obejmują międzynarodowy kampus zlokalizowany w Valenzano w Bari oraz biuro w Tricase w Lecce, gdzie stale prowadzone są działania związane z budowaniem zasobów, zarówno stacjonarnego, jak i na odległość. Na kampusie znajdują się 4 laboratoria, pola doświadczalne, szklarnie, centrum dokumentacji i inkubator przedsiębiorczości.

Działania na rzecz rolnictwa powinny być synergiczne

Region śródziemnomorski znajduje się na szczególnym miejscu areny międzynarodowej. Jest skrzyżowaniem wyzwań politycznych, gospodarczych, społecznych i klimatycznych szczególnych dla Basenu Morza śródziemnego, gdzie zachodzą liczne przemiany.

Jest to jednocześnie region z rolniczym potencjałem. Dlatego CIHEM uważa, że ważnym zadaniem jest kierunek zrównoważonego rozwoju, biorącego pod uwagę współprace, ponieważ wzorce wzrostu muszą być bardziej zrównoważone w stosunku do potrzeb ludności i ograniczeń środowiskowych regionu. Również dlatego, że rozwój w całym regionie Morza Śródziemnego będzie obejmował terytoria, zainteresowane strony i niestabilne społeczności.

Maurizio Raeli, prawnik, jest dyrektorem CIHEAM Bari od stycznia 2017 roku. fot. AdK

Argumenty te, przemówiły za powstaniem projektu CAPMED 2025, którego celem jest zaproponowanie rozwiązań, które mogą wesprzeć transformację i zachęcić do inicjatyw wielostronnych mogących połączyć kraje, zainteresowane strony z sektora prywatnego i publicznego wokół tematów stanowiących sedno celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Promując włączenie wyzwań związanych z żywnością, obszarami wiejskimi i klimatem do eurośródziemnomorskiej debaty strategicznej oraz przyczyniając się do włączenia społeczności rolniczych i rybackich do społeczności krajowych i lokalnych, strategia CIHEAM wpisała się w cele zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na związek: woda, żywność, energia.

Problem szkodników w uprawach

W laboratoriach kampusu CIHEAM opracowywane są szczepionki na choroby, które pojawiają się w uprawach.

Od 2010 roku CIHEAM Bari przeszkolił wielu specjalistów we Włoszech i krajach śródziemnomorskich, aby zahamować i kontrolować rozprzestrzenianie się Xylella fastidiosa – bakterii, która atakuje drzewa oliwne.

Działalność badawcza zaowocowała także opracowaniem produktów technologicznych do monitorowania upraw. Nalezą do nich m.in. teledetekcyjne opracowanie fotointerpretacji zdjęć lotniczych, aby natychmiastowo identyfikować drzewa wykazujące objawy szybkiego opadania oliwek w wyniku choroby.

Praca nad lepszym rolnictwem

CIHEAM skupia się głównie na 4 obszarach, które bezpośrednio dotyczą rolnictwa.

Najważniejsze z nich to bezpieczeństwo żywnościowe. Tu, oprócz zrównoważonych praktyk, najczęściej podejmowanymi działaniami są wzmacnianie praktyk ekologicznych w gospodarstwach, ułatwianie dostępu do żywności oraz poprawa jej jakości, czy promowanie diety śródziemnomorskiej.

Drugim aspektem na którym skupia się CIHEM, to wspólny rozwój, gdzie podejmowane są inwestycje w nowe pokolenia oraz w terytoria niestabilne. Instytut widzi bardzo dużą szansę w młodych ludziach, dlatego zależy im na promowaniu równości płci w rolnictwie, rozwoju regionów wiejskich i przybrzeżnych (również pod kątem rybołówstwa)

Walka z potrójnym marnotrawstwem

Hasłem przewodnim, którym przewodzi działalność CIHEM jest „Chronić planetę walcząc z potrójnym marnotrawstwem”. Tu według działaczy, najistotniejsze jest dzielenie się wiedzą a także pielęgnowanie tradycyjnego know-how. Odbywa się to oczywiście, również w terenie, poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i energią -wodą, glebą, lasami, energią, różnorodnością biologiczną. W agencie nie mogło zabraknąć całościowego ograniczania strat w rolnictwie i marnowania żywności.

Organizacja skupia się także na kryzysach i napięciami między krajami, które dotyczą mobilność ludności i migracji, rozwiązań w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym i adaptacji do nich, a także zdrowia zwierząt i roślin.