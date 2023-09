Producenci mają wspólny cel - chcą wykorzystać obecne możliwości rolnictwa 4.0 do ułatwienia prac na polu. Do tego potrzebne jest ujednolicenie systemów, a więc i partnerska współpraca, którą właśnie rozpoczęli. Jest to pierwsza na świecie grupa autonomiczna obejmującą wielu producentów.

Wspólny projekt, na który zdecydowały się wymienione w tytule firmy, ma w przyszłości przełożyć się na przyspieszenie wprowadzenia i standaryzacji pół- i w pełni autonomicznych zespołów ciągnik -> narzędzie.

Trzej partnerzy współpracują już od jakiegoś czasu na polu autonomii – Claas i Amazone są mniejszościowymi udziałowcami holenderskiej spółki AgXeed. Poprzez projekt 3A chcą ściślej integrować swoje indywidualne obszary, w których się specjalizują i tworzyć dalsze partnerstwa, aby umożliwić szybsze i szersze wdrażanie opracowanych technologii.

Czas, pogoda i pracownicy – tu potrzeba wsparcia

Firmy we wspólnym projekcie 3A (od nazwy Advanced Automation & Autonomy) pracują nad zwiększeniem wydajności prac polowych. Jakie problemy rolników chcą rozwiązać?

Głównym obszarem jest czas i pogoda, głównie podczas szczytu, kiedy trwają żniwa. Przykładem są tegoroczne zbiory zbóż w Europie Środkowej i Północnej, gdzie omłot, uprawa ścierniska, uprawa podstawowa i siew roślin okrywowych musiały być wykonywane jednocześnie ze względu na opóźnienia w żniwach spowodowane pogodą.

Połączyło się to z problemem, jaki dotyka wiele regionów na świecie, a mianowicie z dostępem siły roboczej. Chociaż wspólny projekt Caas, Amazone i AgXeed nie zakłada całkowitego zastąpienia wykwalifikowanych pracowników, to firmy uważają, że można ułatwić pracę w gospodarstwach, poprzez zwolnienie operatorów do wykonywania niektórych zadań, zwłaszcza w godzinach szczytu właśnie poprzez automatyzacje.

Nowe technologie mogą poradzić sobie z tymi szczytami i umożliwić w przyszłości osiągnięcie optymalnych wyników nawet przy mniej doświadczonym personelu. Dalsza automatyzacja procesów rolniczych wymaga jednak jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy producentami ciągników i pojazdów transportowych z jednej strony, a maszynami z drugiej.

Autonomiczne prace polowe połączone z ISOBUS

Gotowa do wprowadzenia na rynek technologia obejmuje oprogramowanie, które wcześniej było dostępne tylko dla autonomicznych robotów. Teraz może być używane w połączeniu z narzędziami AgXeed do sterowania ciągnikami i narzędziami – od poziomu zautomatyzowanego do autonomicznego.

Technologia ma planować, wrdażać i analizować prace tak, by odciążać zarówno osoby decyzyjne w gospodarstwie, jak i samych operatorów.

− Roboty rolnicze działają obecnie głównie w systemach zamkniętych o ograniczonych zastosowaniach i bez możliwości używania ich równolegle lub w połączeniu z innymi pojazdami i narzędziami. I tu pojawia się innowacyjne podejście 3A: w ramach grupy opracowaliśmy technologię AgXeed box, która po raz pierwszy łączy ciągniki i narzędzia z procesem planowania i autonomicznego wdrażania przy pomocy znormalizowanego interfejsu ISOBUS. Za pośrednictwem tego interfejsu wdraża może wchodzić w interakcję z robotami polowymi, AgBotami i ciągnikami, aby umożliwić zautomatyzowaną lub autonomiczną optymalizację procesów – wyjaśnił zespół programistów, pracujących nad projektem 3A.

Więcej niż tylko planowanie zadań: planowanie z wyprzedzeniem

Pierwszymi produktami opracowanymi przez 3A jest Amazone AutoTill do kultywatorów mulczowych i Claas Autonomy Connect, które obejmują cały proces planowania i wdrażania uprawy. Rozwiązania te zostały już przetestowane. Jak twierdzi grupa 3A, to otworzyło drzwi do tego, by do projektu dołączyły kolejne firmy.

Oprócz linii A-B i konturów A-B do automatycznego kierowania i optymalizacji tras, obecnie zlecenia pracy dla ciągników mogą zawierać mapę z zalecaniami. 3A idzie o krok dalej i umożliwia wstępne planowanie zaprojektowane specjalnie pod kątem optymalizacji prac.

Obejmuje to m.in.:

punkt początkowy i końcowy aplikacji

zakręty na uwrociach

sterowanie narzędziami dostosowane do pola.

Planowanie z wyprzedzeniem na podstawie rzeczywistych parametrów maszyny – na przykład tylnego podnośnika i funkcji hydraulicznych do regulacji głębokości i intensywności pracy – umożliwia zaprogramowanie dynamicznej kombinacji maszyn przed rozpoczęciem prac, po to aby osiągnąć pożądaną jakość pracy.

Do tej pory systemy zamknięte nie obejmowały planowania ani nadzoru nad narzędziami i późniejszym procesem. Teraz będzie służyć do tego Autonomy Connect , gdzie ciągniki Claas w połączeniu z narzędziami mogą wykonywać prace polowe z wysokim stopniem automatyzacji lub nawet autonomicznie. Jak twierdzą twórcy, w zależności od stopnia automatyzacji operator może wykonywać inne zadania z kabiny, a nawet na polu.

Do tej pory podejścia do automatyzacji uprawy roli ograniczały się do funkcji zapewniających komfort. Autotill dla kultywatorów Amazone na bieżąco porównuje procedurę uprawy z danymi z ciągników, przejmując w ten sposób odpowiedzialność za zadania nadzorcze operatora.

AgXeed Agbot, fot. mat. prasowe

Realne korzyści dla rolnika?

Udostępnienie projektu do użytku, ma wnieść nową jakość do prac polowych. Claas Autonomy Connect, Amazone AutoTill i AgXeed AgBot udostępniają użytkownikowi stosowanie rozwiązań, które odciążą operatora – uzyskanie optymalnych wyników nie spoczywa już wyłącznie na operatorze, co zmniejsza jego obciążenie, zwłaszcza podczas długich dni pracy. Dodatkowo wstępnie zaplanowane i zoptymalizowane pod kątem prac kombinacje maszyn i narzędzi są bardziej energooszczędne, a tym samym tańsze w obsłudze.

Funkcja planowania nie tylko oblicza najlepszą możliwą trasę; zapewnia również optymalną konfigurację zestawu ciągnik-narzędzie. Zapobiega to niskiej jakości pracy i nieefektywności wynikającej z nieprawidłowych ustawień. Zarówno ciągnik, jak i narzędzie wykonują wszystkie prace dokładnie tak, jak zaplanował rolnik lub usługodawca.

Pierwszy plan stanowi podstawę do zmniejszenia obciążenia pracą w kolejnych latach, gdyż wymagane są wówczas jedynie dostosowania sezonowe – np. w zależności od uprawy głównej, uprawy następczej i płodozmianu.

Błędy kombinacji maszyn są wykrywane przez czujniki i automatycznie korygowane w celu utrzymania niezmiennie wysokiej jakości procesu. Na przykład system automatycznie wykrywa ryzyko zatkania kultywatora i odpowiednio dostosowuje głębokość roboczą i prędkość.

W trakcie pracy rolnicy i operatorzy mogą wykonywać inne, ważniejsze zadania operacyjne, gdyż nie jest już potrzebny stały nadzór. W przypadku ciągników nieautonomicznych technologia ta umożliwia również mniej wykwalifikowanym i doświadczonym operatorom uzyskanie optymalnych wyników.