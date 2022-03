Claas Avero 240 dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Inwestycje w naukę zawsze się opłacają. Taką zasadą kieruje się firma Claas, a jej dealer AgroAs przekazał właśnie nowy kombajn Avero 240 Instytutowi Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W dniu 28.02.2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy firmą AgroAs i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W jej ramach dealer firmy Claas udostępnił nowy kombajn Claas Avero 240 na okres rozpoczynającego się właśnie drugiego semestru.

Nowoczesny kombajn Claas posłuży studentom Instytutu Inżynierii Rolniczej do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w budowie i obsłudze zaawansowanych technologii żniwnych. Nieodzowną pomocą, jaką przy tej okazji zaoferuje studentom AgroAs, będą także szkolenia i wykłady prowadzone przez wykwalifikowany personel dealera oraz przedstawicieli firmy Claas.

Prof. Damian Knecht, prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Daniel Cupriak, prezes AgroAs podpisują umowę o współpracy. fot. Adam Ładowski

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będą mogli dokładnie zapoznać się z budową kombajnu i działaniem jego poszczególnych podzespołów. W ramach zajęć przewidziane są także praktyczne zajęcia z obsługi systemów nowoczesnego rolnictwa precyzyjnego instalowanego w kombajnach Claas.

- To dla nas święto, bo strategia naszej uczelni opiera się na dwóch fundamentach: innowacyjnych badaniach i wysokojakościowej dydaktyce. I właśnie ona realizowana będzie między innymi w oparciu o takie maszyny. Cieszymy się, że są firmy, które chcą inwestować w naukę - powiedział prof. Damian Knecht, prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

- Owocem naszej współpracy jest nie tylko maszyna i jej wyposażenie, ale także to, co oferujemy na zewnątrz: staże i praktyki w firmie AgroAs. To jest bezcenny wkład firmy, ceniony przez naszych studentów, którzy chcą więcej praktycznych zajęć. Jesteśmy tutaj dziś, żeby ogłosić, że zakres tych staży i praktyk będzie zdecydowanie większy dzięki tej współpracy - dodaje prorektor Knecht.

-Czerpiemy ogromne korzyści z naszej wzajemnej współpracy - powiedział w czasie podpisania umowy Daniel Cupriak, prezes AgroAs. fot. Adam Ładowski

- Będziemy się starać, żeby maszyny udostępnione Uniwersytetowi Przyrodniczemu się zmieniały. Zgadzamy się co do tego, że pokazy polowe i zajęcia otwarte oraz szkolenia, jakie prowadzimy dla rolników są zbieżne z tym, czego oczekuje uczelnia: żeby dydaktyka połączona była z praktyką. To są wspólne korzyści naszej współpracy - powiedział Daniel Cupriak, prezes AgroAs.