Claas Challenger 55 jest na sprzedaż w pow. gryfickim - to ciekawy i rzadki youngtimer w naszym kraju, fot. Maj-Pol via Giełda Rolna

Ostatnio sporo szumu w świecie techniki rolniczej zrobiła prezentacja nowej serii ciągników Claas Xerion. Jest to autorski projekt ciągnika dużej mocy zbudowany przez niemiecką markę. W ofercie Claasa są jeszcze ciągniki budowane w starej fabryce Renault Agriculture i to w zasadzie komplet. Ale czy na pewno?

Nie wiele osób wie, że oprócz autorskiego ciągnika serii Xerion oraz odziedziczonych po Renault Agriculture i od wielu lat rozwijanych już we własnym zakresie ciągników rolniczych serii Arion, Axion i innych, Claas oferował jeszcze jeden ciągnik. I nie chodzi tu o nośnik narzędzi Huckepack z lat 50.

Słowo oferował nie jest tutaj przypadkowe, gdyż pojazd sprzedawany w Europie przez Claasa to adaptacja ciągnika gąsienicowego autorstwa marki Caterpillar. Nie sprzedano ich zbyt dużo, a egzemplarze, które pozostały na rynku mają wiele lat ciężkiej pracy i często są mocno wyeksploatowane. Jeden z takich Claasów pojawił się jakiś czas temu na Giełdzie Rolnej.

Claas Challenger 55 z Giełdy Rolnej, fot. Maj-Pol via Giełda Rolna

oferowany jest w miejscowości Chojna, w powiecie gryfickim, w woj. zachodniopomorskim. Sprzęt oferuje firma PW Maj-Pol, która w regionie jest znana m. in. z usług żniwnych prowadzonych za pomocą m. in. ciekawych kombajnów Massey Ferguson 7282 AL.

Ciągnik ma za sobą 6,5 tys. motogodzin i jak zapewnia sprzedający jest w dobrym stanie. Największym minusem pojazdu są dość mocno już zużyte gumowe gąsienice. Cena za jaką został wystawiony ciągnik to 199 tys. zł.

Co ciekawe maszyna była już wystawiana w ogłoszeniach ok. 2 lata temu, u tego samego sprzedawcy. Wówczas była wyceniania na 135 tys. zł.

Dane techniczne Caterpillara-Claasa Challengera 55

Pojazd jest napędzany sześciocylindrowym silnikiem Caterpillar 3126 o pojemności 7,2 l i mocy 225 KM. Traktor posiada skrzynię biegów Power Shift 16 /9 (w opcji były także wersje z biegami pełzającymi 32/18), udźwig tylnego zaczepu ponad 5,6 t,

W latach 90. ciągnik CAT Challenger 55 w USA kosztował 133 tys. dol.

Caterpillar wchodzi w rolnictwo

Firma Caterpillar to synonim pojazdów gąsienicowych w USA i w ogóle na świecie. Wprawdzie przed II Wojną Światową ich pojazdy także były używane w rolnictwie to ich główną areną były wielkie budowy.

Jak dobrze wiemy od produkcji koparko-ładowarek i innego sprzętu budowlanego jest już niedaleko do spróbowania sił w rolnictwie. Udowodnił to JCB z modelem Fastrac. Caterpillar poszedł tą samą drogą kilka lat wcześniej.

Ciągnik gąsienicowy marki Caterpillar wprowadzający do hangaru na lotnisku w Warszawie w latach 30. samolot pasażerski typu Fokker F-VII/1m, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 1986 r., zatem jeszcze przed powstaniem Fastraca, Caterpillar stworzył traktor rolniczy Challenger 65 wyposażony w system Mobile-Trac (MTS) składający się z gumowych gąsienic i specjalnego układu zawieszenia. Był to pierwszy seryjnie produkowany ciągnik rolniczy z gumowymi gąsienicami umożliwiającymi jazdę ciągnikiem po drogach publicznych. W tym miejscu warto wspomnieć, że wcześniej nad takim rozwiązaniem pracował enerdowski Fortschritt, ale były to tylko prototypy.

System MTS łączył przyczepność stalowych gąsienic z wszechstronnością gumowych opon. Zastosowanie gąsienic zapewniło maszynom marki CAT lepszą przyczepność w porównaniu z tradycyjnymi ciągnikami z napędem na cztery koła wyposażonymi w opony. Pierwsze Challengery dysponowały silnikami Caterpillara o mocy 270 KM.

W 1995 r. Caterpillar postanowił mocno zmodernizować swój produkt oraz rozszerzyć ofertę na kilka modeli. Wówczas pojawiły się także pierwsze maszyny gąsienicowe do „upraw rzędowych”. Były to modele Challenger 35, 45 i 55.

Technicznie to nadal był Caterpillar, bo silnikowo i zawieszeniowo niewiele się zmieniło, ale jako podstawę nadwozia użyto ciągniki New Holland serii Genesis budowane w zakładach Versatile w Kanadzie. Pojazd przypominał z wierzchu i w środku produkty marki New Holland.

Claas zaczyna współpracę z Caterpillarem

Challengery były budowane w zakładzie w Dekalb w stanie Illinois, gdzie przychodziły gotowe kabiny i oblachowanie z Kanady od marki New Holland. Trwało to do czasu sprzedaży marki Challenger i wszystkich powiązanych z nią aktywów rolniczych firmie AGCO.

W 1997 r. (lub 1999 r. zależnie od źródła) firmy Claas i Caterpillar założyły spółkę joint venture i wybudowały fabrykę w Omaha w USA. Na podstawie tej umowy kombajny Lexion były produkowane w USA i sprzedawane pod marką CAT, zaś w Europie pojawił się Challenger 55 pod marką Claas.

Claas Challenger na sprzedaż w Polsce, fot. Maj-Pol via Giełda Rolna

W 2002 r. Caterpillar zdecydował zrezygnować z produkcji ciągników gąsienicowych dla rolnictwa i sprzedał interes grupie AGCO. Fabryka w Omaha została w rękach Claasa, który wciąż produkuje w tym miejscu Lexiony.

Challenger jako osobna marka zaczęła istnieć w strukturach koncernu AGCO. Od pewnego czasu Challenger zanika w strukturach AGCO i najprawdopodobniej wkrótce zniknie całkowicie. Produkowane w USA ciągniki gąsienicowe od jakiegoś czasu. sprzedawane są w Europie jako Fendt.

