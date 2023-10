Wracamy na Agro Show i na stoisko firmy Claas, gdzie działo się naprawdę sporo. Jednym z wielu wydarzeń wokół Lexionów, Axionów i Xerionów było rozstrzygnięcie konkursu „Wytrzymały jak Cmatic”. Wygrał Claas Axion 810 z Czerniejewa k. Gniezna z przebiegiem 11 426 motogodzin na liczniku.

Sprawa konkursu była banalnie prosta. Najpierw trzeba było kupić sobie Claasa z bezstopniową skrzynią Cmatic, potem popracować nim sobie przez ponad 11 tys. godzin, a na końcu wysłać zgłoszenie do firmy Claas.

A tak na serio to konkurs „Wytrzymały jak Cmatic” był naprawdę bardzo prosty. Przez cały sierpień 2023 r. firma Claas Polska czekała na zgłoszenia rolników, którzy użytkują ciągniki Claas wyposażone w przekładnie bezstopniowe Cmatic i mają na koncie spory przebieg. Oczywiście wygrać miał ten, który ma najwięcej mtg nabitych na liczniku.

Zwycięzca konkursu Waldemar Goździcki z Czerniejewa k. Gniezna (po środku), fot. K.Pawłowski

W efekcie najlepszym okazał się pan Waldemar Goździcki z Czerniejewa k. Gniezna w woj. wielkopolskim, który dzięki ciężkiej pracy wykonywanej swym Claasem, wygrał wycieczkę do Paryża połączoną ze zwiedzaniem fabryki Claasa w Le Mans. Ciągnik pana Waldemara to Claas Axion 810.

Miejsce drugie i trzecie nagrodzono voucherami (odpowiednio o wartości 3 tys. i 2 tys. zł) do zrealizowania u lokalnego dealera marki Claas.

Gdzie pracuje nagrodzony Axion?

Waldemar Goździcki prowadzi firmę usługową „Goździcki Agroserwis”, która zajmuje się świadczeniem usług rolniczych, specjalizującym się głównie w transporcie oraz w aplikacji nawozów płynnych.

– Axion 810 zgłoszony przez nas do konkursu to rocznik 2017. Pracował przy rozwożeniu pofermentu z lokalnej biogazowni. Aktualnie jego zadaniem jest rekultywacja terenu, połączona z wgłębnym frezowaniem o szerokości 2,4 m oraz głębokości 25 cm. Usługa wykonywana jest na różnego rodzaju nieużytkach, ugorach oraz w sadach – powiedział Waldemar Goździcki.

Przez minione lata ciągnik nie miał żadnej poważnej awarii silnika czy przekładni. Drobne usterki maszyny zdarzały się sporadycznie i nie powodowały unieruchomienia pojazdu na więcej niż jeden dzień.

Ciągnik w rekultywacji terenu bardzo agresywnie wykorzystuje WOM (1000 obr./min). Zaletą skrzyni bezstopniowej jest to, że napędza WOM ze stałą prędkością, niezależnie od prędkości jazdy ciągnika. W ten sposób maszyna może pracować z niską prędkością jazdy, z przekazaniem maksymalnej mocy na WOM.

– Axion 810 nigdy nas nie zawiódł. Komfort pracy na nim jest bardzo wysoki, a przekładnia Cmatic doskonale sprawdza się w pracach polowych, jak i w transporcie. – zaznaczył Waldemar Goździcki.

Kolejny Axion z Cmatic do ciężkiej pracy

Dobre wrażenia z pracy maszyną wyposażoną w skrzynię bezstopniową skłoniły przedsiębiorcę z Czerniejewa do zakupu kolejnego ciągnika. To Axion 850, także z przekładnią bezstopniową Cmatic.

Nowy nabytek trafił do firmy w sierpniu 2022 r. i już po roku pracy szlifuje wynik na liczniku, by wygrać kolejny konkurs, gdyż ma już przepracowane 3090 motogodzin.

- Axion 850 co roku rozlewa ok. 95 tys. l pofermentu. Praktycznie obie maszyny pracują u mnie cały rok. W sezonie jesienno-zimowym zajmujemy się pracami rekultywacyjnymi – dodał Waldemar Goździcki podczas odbioru nagrody na Agro Show 2023.

5 lat fabrycznej ochrony na Cmatic

Przy okazji rozstrzygnięcia konkursu przedstawiciele Claasa wspomnieli o innych informacjach dotyczących ciągników wyposażonych w skrzynie Cmatic.

Krzysztof Gomolla informuje o tym, że od 1 października rozszerzono ochronę Maxi Care Protect na 5 lat lub 5 tys. godzin na przekładnie Cmatic, fot. K.Pawłowski

- Dodatkowo, żeby zachęcić i dać możliwość wyboru ciągnika, Claas Polska przygotował specjalne zestawy wyposażenia ciągników w wersji First Claas plus, gdzie porównując cenę ciągnika z przekładnią Hexashift z ofertą promocyjną z Cmatikiem (z dokładnie takim samym wyposażeniem, tylko inną skrzynią) za samą przekładnię klient dopłaca 38 tys. zł netto w Axionie oraz 28 tys. zł w Arionie – powiedział podczas prezentacji Krzysztof Gomolla, specjalista Claas Polska od ciągników o dużych mocach.

Przede wszystkim od 1 października rozszerzono ochronę Maxi Care Protect na 5 lat lub 5 tys. godzin na przekładnie Cmatic.

Zresztą konkretne ceny za ciągniki z wyposażeniem First Claas można było zobaczyć na stoisku Claasa. Axiony i Ariony stały dumnie w rządku, a na szybach można było przeczytać ile tak naprawdę kosztują. Co ciekawe były to modele z pakietem First Claas, czyli nie najtańsze, a takie, którymi można od razu pojechać na pole i „robić robotę”.

Claas nie wstydził się niektórych cen, fot. K.Pawłowski

Efekty Claas Cmatic Day

Dla przykładu Claas Arion z pakietem First Claas kosztuje 375 tys. zł netto, zaś Arion 630 z tym samym pakietem to wydatek już 455 tys. zł netto.

Przez ostatni rok Claas w całej Polsce przeprowadzał imprezy pod nazwą „Cmatic Day”, na których jako Farmer byliśmy obecni na jesieni 2022 r. Ale impreza prezentująca zalety przekładni bezstopniowych ciągników Claasa jeździła po Polsce jeszcze przez kilka dobrych miesięcy i odwiedziła wszystkich dealerów niemieckiej marki.

- Podczas tego wydarzenia prosiliśmy uczestników, aby wypełnili krótką ankietę. To nie byli tylko użytkownicy ciągników marki Claas, bo na tych imprezach był cały przekrój ludzi. Uczestnicy imprezy testowali nasze ciągniki na pięciu stacjach: pracy z ładowaczem, jazdy z przyczepą na drodze, zmiany maszyn z podjazdem do urządzenia i zapięciem go do ciągnika, stacja ciężkiej pracy polowej i pracy z systemem Cemos. Po każdej stacji klienci odpowiadali na pytania z ankiety. Głównie chodziło o komfort, łatwość obsługi i wydajność obsługi – powiedział o zasadach ankiety Emil Kaźmierczak z Claas Polska.

Emil Kaźmierczak omawia wyniki ankiety przeprowadzonej podczas Cmatic Day, fot. K.Pawłowski

Skala odpowiedzi była czteropunktowa, gdzie 1 to było źle, a 4 bardzo dobrze. Warto zaznaczyć, że uczestników, którzy oceniali ciągniki z Cmatic było ponad stu, więc próba była nie mała. W efekcie komfort wszystkich ciągników został oceniony na poziomie 4 przez 93 proc. użytkowników, łatwość obsługi na „czwórkę” oceniło 83 proc., zaś wydajność pracy bardzo dobrze oceniło 84 proc. użytkowników. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach prawie nie było ocen zdecydowanie negatywnych, gdyż w przypadku komfortu oceny 3 lub 4 zaznaczyło aż 99 proc. użytkowników.

Jeden z ciągników Claasa podczas Cmatic Day, fot. K.Pawłowski

Też byliśmy na Cmatic Day, ale ze względu na to, że jesteśmy dziennikarzami, nie mieliśmy do czynienia z ankietami. Przypuszczalnie także u nas większość ocen ocierałaby się o 4, gdyż praca z Cmatikiem bardzo nam się podobała.