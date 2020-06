Claas connect - nowe narzędzie dla właścicieli maszyn Claas

Instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, wskazanie interwałów serwisowych, rodzaju i ilości oleju do poszczególnych podzespołów, a nawet odczyt kodów błędów - to wszystko w nowej platformie Claas Connect.

Claas przygotował dla właścicieli maszyn nowych i używanych swojej marki specjalną platformę Claas connect. Jej celem jest ułatwienie posiadaczom maszyn ich użytkowania, monitorowania, konserwacji oraz poszerzania floty.

Platforma Claas connect została stworzona dla właścicieli maszyn nowych i używanych. Rejestracja jest bardzo prosta – można to zrobić, korzystając ze swojego konta na Facebooku lub Google, bądź wykorzystując swój adres mailowy.

– Użytkownik Claas connect ma dostęp do budowania osobistego świata Claas, który pozwoli na komfortową pracę i obsługę maszyn oraz lepsze zarządzanie gospodarstwem – mówi Sławomir Lewczyk z Claas Polska.

Pierwszym ważnym krokiem jest wprowadzenie numerów seryjnych posiadanych maszyn Claas, dzięki czemu platforma udostępni do każdej z nich elektroniczną instrukcję obsługi oraz katalog części zamiennych (Parts Doc).

– Dodatkowo mamy informację o interwałach przeglądów posiadanych maszyn Claas. Za pomocą specjalnej aplikacji dobierzemy rodzaje i ilość środków smarnych do maszyny. Po odszukaniu potrzebnych części możemy je zamówić w internetowym sklepie Parts Shop, który również jest zamieszczony na platformie – tłumaczy Lewczyk.

Dostępne jest także narzędzie do odczytu kodów błędów, za pomocą którego można uzyskać krótkie wyjaśnienie do wpisanego kodu. Pomocny jest również kalkulator bel, umożliwiający bardzo łatwe obliczenie ilości potrzebnego materiału do oplotu podczas pracy prasą zwijającą lub prasoowijarką.

Konfigurator oraz oferty promocyjne

Claas connect pozwala także na przygotowanie dokładnej specyfikacji maszyny, która nas interesuje. Dzięki platformie można zapisać konfigurację, aby w każdej chwili do niej wrócić i wprowadzić ewentualne zmiany. Istnieje również opcja skorzystania z ofert promocyjnych modeli zamieszczonych w internetowym salonie maszyn Claas (First Claas Deals). Natomiast jeśli poszukujemy używanej maszyny, możemy sprawdzić aktualne ogłoszenia na First Claas Used.

Platforma udostępnia również narzędzia pomocne w zakresie rolnictwa precyzyjnego, czyli 365 FarmNet, a także Telematics umożliwiający zarządzanie maszynami wyposażonymi w telemetryczny odczyt danych.

Claas Connect jest bezpłatny i dostępny nie tylko na komputerze, lecz także na urządzeniach mobilnych, czyli tablecie oraz smartfonie, więc można skorzystać z systemu nawet podczas pracy w polu.