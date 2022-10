Claas Connect - system który pomoże w codziennej obsłudze maszyn

Claas Connect pomoże m.in. w doborze środków eksploatacyjnych, fot.kh

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że nowoczesny sprzęt rolniczy jest coraz bardziej wydajny, ale też coraz mocniej skomplikowany i wymagający fachowej obsługi. Claas wychodzi temu na przeciw oferując narzędzie Claas Connect, które ma pomóc operatorom we właściwym i optymalnym użyciu sprzętu.

Platforma Claas Connect ma na celu wspomagać operatorów maszyn marki Claas w codziennej jej obsłudze. Ważne informacje "na pokładzie" Po zalogowaniu do platformy użytkownik ma m.in. dostęp do informacji dotyczących konkretnej maszyny i porad, które mogą pomóc w jej obsłudze. Informacje można odczytać na smartfonie, tablecie czy komputerze stacjonarnym. Warto wspomnieć tutaj o dekoderze kodów błędów, który podpowie użytkownikowi co dana cyfra kodu błędowego oznacza. Dostępna jest elektroniczna instrukcja obsługi. Na platformie można też znaleźć np. wskazówki dotyczące doboru oleju, filtrów, smarów. Jest też katalog części zamiennych i sklep. Claas Connect i Telematics Claas Connect może współpracować z systemem Telematics i działać z danymi zebranymi nawet z maszyn towarzyszących innym marek.

