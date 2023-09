Claas Disco 9700 RC Auto Swather - najwydajniejsza kosiarka z kondycjonerem?

Podziel się

Kosiarka Claas Disco 9700 RC Auto Swather, fot.kh 25 zdjęć

Zobacz galerię

Szerokość robocza do 9,50 m, regulacja nacisku na podłoże Active Float, zabezpieczenie najazdowe Non-Stop, kondycjoner walcowy i elastyczna funkcja składania pokosów Auto Swather – to wszystko można znaleźć w nowych kosiarkach Claas Disco 9700 przeznaczonych do wydajnego i łagodnego zbioru paszy i biomasy.

PARTNER SERWISU

Wydajne koszenie trawy, ale przede wszystkim lucerny na paszę i kiszonki to duże wyzwanie dla maszyn do zbioru. Lucerna wymaga bowiem szczególnie delikatnego traktowania, aby nie była otrząsana z liści, w których kryje się bogactwo składników odżywczych – głównie białka. Pod tym właśnie kątem została stworzona nowa kosiarka Claas Disco 9700 RC Auto Swather. Nowe maszyny mieliśmy okazję zobaczyć pod koniec lipca podczas ich premierowego pokazy w pobliżu głównej siedziby producenta w Harsewinkel. Czytaj więcej Takiego kombajnu brakowało. Evion w miejsce Tucano Niezwykle mocne napędy walców kondycjonera Kosiarka Claas Disco 9700 RC Auto Swather została opracowana specjalnie „do zbioru dużych i bardzo dużych ilości paszy w połączeniu z łagodnym kondycjonowaniem i składaniem pokosów”. Co ją do tego predysponuje? Przede wszystkim innowacyjny przepływ materiału. W przypadku tej kosiarki walce kondycjonera są napędzane przez podwójny napęd rolkowy ze specjalnie opracowaną przekładnią nożycową, która umożliwia przeniesienie napędu nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Nie dość wspomnieć, że przekładnia i układy napędowe są przystosowane do pracy z ciągnikami o mocy do 500 KM! To wynik prac przy napędach inżynierów firmy Claas i Walterscheid. Zaprojektowano bowiem potrójne wały przegubowo-teleskopowe P-Line o specjalnie hartowanych profilach stalowych i dużej średnicy, a także nowe sprzęgła cierne K-90. Jak przekonują specjaliści Claasa, to wszystko sprawia, że Disco 9700 RC Autoo Swather jest obecnie najbardziej wydajną kosiarką taśmową z kondycjonerem na rynku. Czytaj więcej Claas Xerion 12.590 i 12.650. Nowy standard maszyn największej mocy Prostolinijny przepływ masy na szerokie taśmy Za łagodne zgniatanie przepływającego z listwy materiału odpowiadają dwa przeciwbieżne walce poliuretanowe. Warto zauważyć, że kondycjoner zajmuje całą szerokość belki tnącej, przez co przepływ materiału jest stały, prostoliniowy. Z kolei przenośniki taśmowe zostały przystosowane do przenoszenia dużej ilości masy m.in. dzięki wzmocnieniu ich kevlarem. To sprawia, że mają być one wyjątkowo wytrzymałe. Ich szerokość to 1,1 m. Warto dodać, że zespoły taśmowe można hydraulicznie odchylać do góry po obu stronach lub pojedynczo dostosowując do różnych szerokości zgrabiarek. W połączeniu z ciągnikami wyposażonymi w nowe sterowniki GPS Pilot Cemis 1200, pola można przy tym wygodnie dzielić na zagony. Czytaj więcej Waldemar Pawlak pokazał własną adaptację siewnika do poplonów Active Float dla czystości paszy i szereg innych funkcji Wysoka jakość paszy to nie tylko jej łagodne traktowanie i równe odkładnie, ale też czystość. Niską ilość popiołów w ciętym materiale zapewnia hydropneumatyczne odciążenie Active Float i opcjonalne płozy służące do regulacji wysokości cięcia. Systemy nowej kosiarki zapewniają też niższe zużycie sprzętu ale oferują również funkcje komfortu takie jak automatyczna regulacja na zboczach, odbicie lustrzane zespołów taśmowych w przypadku częściowego składania pokosów, automatyczną jazdę tyłem, automatyczne składanie taśm do transportu, funkcję Belt Boost dla idealnego zakończenia pokosu, jak również zabezpieczenie najazdowe Non-Stop, łatwą konserwację i wiele innych. Kosiarka Claas Disco 9700 RC Auto Swather ma wiele wspólnych cech wyposażenia z modelami Disco 9700 Business. Należą do nich: Wysięgniki przesuwne o szerokości roboczej regulowanej bezstopniowo w zakresie 8,80-9,50 m

Automatyczne wciąganie wysięgników do pozycji transportowej na wysokość transportową poniżej 4 m

Belka tnąca MAX CUT z szybką wymianą noży i modułem zabezpieczającym SAFETY LINK

Prędkość obrotowa WOM 850 obr/min dla oszczędności paliwa

Opcjonalne płozy ścieralne dla dodatkowych 15 mm wysokości cięcia dla zapewnienia niskiej zawartości popiołu surowego w paszy i szybszego odrastania

Wyjmowany i przenośny pojemnik na nożyki z trzema przegródkami na czerwone i na czarne zapasowe nożyki oraz na zużyte nożyki

Odciążenie ACTIVE FLOAT z regulacją na zboczach i stałym monitorowaniem nacisku: zawsze optymalny nacisk na podłoże dla zapewnienia łatwego uciągu, cięcia chroniącego darń, minimalnej ilości popiołu surowego w paszy i ograniczonego ściągania na zbocza

Hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe Non-Stop z nachylonymi osiami obrotu do wychylania wysięgników do tyłu i do góry

Napęd z nowymi potrójnymi wałami przegubowo-teleskopowymi Walterscheid P-Line ze specjalnie hartowanymi profilami stalowymi i dużą średnicą, a także nowym sprzęgłem ciernym K-90

Kondycjoner walcowy z podwójnym napędem rolkowym działającym za pośrednictwem specjalnie opracowanej przekładni nożycowej

Zoptymalizowany przepływ materiału dzięki innowacyjnemu przenoszeniu materiału z kondycjonera walcowego na poprzeczne przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe o szerokości 1100 mm z podwójnym położeniem skośnym dla maksymalnej przepustowości i optymalnego formowania pokosu

Automatyczne dostosowanie prędkości taśmy przy aktywowanej regulacji na zboczach

Automatyczne składanie zespołów taśmowych AUTO SWATHER do pozycji transportowej; proste odbicie lustrzane w przypadku częściowego składania pokosów; BELT BOOST dla idealnego zakończenia pokosu

Układ hydrauliczny Load Sensing, opcjonalnie z dużą chłodnicą oleju

Obsługa ISOBUS w standardzie

Węże hydrauliczne ze złączami Kennfixx w standardzie.

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin