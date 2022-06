Sytuacja ekonomiczno-polityczna, jaką obserwujemy na świecie, wpłynęła na rynek maszyn rolniczych, ograniczając możliwości produkcyjne nawet u największych producentów. Spotykamy się z sytuacją, gdzie część klientów nie otrzyma zamówionego kombajnu na nadchodzący sezon żniwny 2022. Istnieją jednak realne rozwiązania, które postanowiła wprowadzić dla swoich klientów firma Claas.

Ograniczenia w dostępności kombajnów firmy Claas, koncentrują się na dwóch seriach: Lexion i Trion. Firma szacuje, że co najmniej 100 kombajnów nie zostanie dostarczonych do klientów na tegoroczny sezon żniwny 2022, ale zakłada jednocześnie, że wszystkie zamówienia powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku.

– Kombajn jest bardzo kompleksową maszyną, na którą składa się mnóstwo podzespołów potrzebnych do jego wyprodukowania. Są to nie tylko elementy zapewniające jego funkcjonalność, ale też bezpieczeństwo. Kombajn jest maszyną niezastąpioną w momencie rozpoczęcia zbiorów. Stąd też jego dostarczenie stanowi dużo większe wyzwanie w porównaniu do pozostałego maszyn, jak chociażby ciągników, które łatwiej jest zastąpić - mówi prezes zarządu Claas Polska, Christian Haake.

- Kombajn w gospodarstwie zazwyczaj jest jeden, ciągników może być kilka. Zdajemy sobie sprawę, że w produkcji roślinnej, w której cały rok czeka się na zbiór plonu, absolutnie decydujący jest właściwy moment jego rozpoczęcia. Dlatego nie chcieliśmy by problemy i opóźnienia, jakie występują w naszych fabrykach miały wpływ na klienta, który zakupił kombajn Claas, zaufał nam i wierzy, że dostanie go na żniwa – dodaje Christian Haake.

Największym wyzwaniem w produkcji maszyn są zerwane globalne łańcuchy dostaw. fot AdK

Rozwiązania przygotowane przez firmę Claas

− Od samego początku, gdy pojawiły się pierwsze sygnały, że mogą wystąpić opóźnienia, podjęliśmy przygotowania rozwiązań tych wyzwań. W ten sposób postanowiliśmy wdrożyć pierwsze z nich - przygotowanie kombajnów zastępczych. Na ten moment udało nam się skompletować flotę 50 używanych, kilkuletnich maszyn, w tym kombajnów demo Claas Polska i dealerów, które są obecnie przygotowywane w Centrum Maszyn Używanych Claas lub w punktach dealerskich i zostaną dostarczone do klientów na żniwa 2022 − opisuje wyjście z sytuacji prezes Claas Polska.

To nie jedyne wyjście jakie przygotował producent maszyn dla rolników. Okazuje się, że mają oni również wybór.

− Drugim rozwiązaniem jest dostarczenie sprzętu w ramach usługi. Tu klient ma wsparcie usługodawcy, który przyjedzie do jego gospodarstwa na zbiór lub będzie to usługa wykonana przez dealera Claas. W trzecim rozwiązaniu rolnik będzie mógł sam wybrać przez siebie usługodawcę, otrzymując od nas wsparcie finansowe. Dostępność tych rozwiązań zależy do regionu − dodaje Christian Haake.

− Podczas ostatnich tygodni nasi dealerzy spotkali się ze zrozumieniem Klientów, obecnie z większością z nich uzgodnili rozwiązania według indywidualnych ich potrzeb. Bardzo dziękujemy klientom za zrozumienie tych trudności i jednocześnie gotowość oraz chęć wypracowania wspólnego rozwiązania - dodaje prezes Claas Polska

Dostępność części zamiennych Claas

Firma postanowiła również skoncentrować się na kwestiach serwisowych, zabezpieczając odpowiednio zapasy na magazynach i wprowadzając nowy system dywersyfikacji.

− Sytuację części zamiennych monitorujemy bardzo aktywnie. Dzięki wczesnemu analizowaniu dealerzy zwiększyli swoje stany magazynowe o 23 proc. w porównaniu do roku ubiegłego roku. Zidentyfikowaliśmy kilkadziesiąt pozycji części, które są najbardziej zagrożone ograniczoną dostępnością. Wdrożyliśmy zasadę, udostępniania tych części bezpośrednio z magazynu centralnego w razie wystąpienia potrzeby naprawy maszyny. Zamówienie tych pozycji na magazyn dealera jest ograniczone. Pozwoli nam to zabezpieczyć naprawy, poprzez dostarczenie części tam, gdzie faktycznie jest ona potrzebna. Przy dzisiejszych ekspresowych wysyłkach jesteśmy pewni, że naprawy będą przebiegać sprawnie. Pod tym względem serwisy dealerów Claas są przygotowane i o to jesteśmy spokojni − podsumowuje Christian Haake.

Całość wywiadu z Christianem Haake Prezesem Zarządu Claas Polska, będzie można znaleźć w lipcowym wydaniu miesięcznika Farmer.