Podczas naszego wyjazdu do Harsewinkel, pod hasłem „Razem zróbmy więcej” Claas zaprezentował trzy nowe serie ciągników kompaktowych: Elios 200, Elios 300 i Axos 200. Nowa rodzina tworzy łącznie 9 modeli ciągników kompaktowych o mocach od 75 do 103 KM.

Mają być niewielkie, kompaktowe, uniwersalne, przeznaczone dla gospodarstw z uprawami mieszanymi i specjalnymi. I takie wydają się być. Mowa o nowych ciągnikach Claas Elios 200, Elios 300 i Axos 200. Wachlarz opcji sięga od 75 KM do 103 KM mocy maksymalnej, od w pełni mechanicznej 4-biegowej przekładni manualnej do 5-biegowej przekładni przełączalnej pod obciążeniem z Revershift i Twinshift, od 30-calowych kół tylnych do ogumienia w rozmiarze 34 cali, od 5,1 t do 6,0 t dopuszczalnej masy całkowitej

Elios 200 – wszechstronny kompakt

Najmniejsza seria Elios 200 zawiera modele (210, 220, 230 i 240) o mocy maksymalnej od 75 do 103 KM. Spośród nich wyróżnia się przede wszystkim Elios 210. To model podstawowy dostępny z platformą lub z kabiną od wysokości całkowitej zaledwie 2,40 m (tylko w tym modelu w kabinie jest tunel). Z kolei większe Eliosy 220, 230 i 230 są oferowane wyłącznie w wersji z kabiną.

Nowy Claas Elios 200, fot.Claas

Czterobiegową przekładnię można zamówić w wersji czysto mechanicznej lub z przełączaniem biegiem pod obciążeniem Twinshift i z rewersem (Revershift).

W Eliosach serii 200 tylny TUZ ma udźwig 3,2 t, a dopuszczalna masa całkowita to 5,1 t. Tylna oś została wyposażona w koła 30-calowe.

Takie cechy predysponują Eliosa 200 przede wszystkim do prostych prac pomocniczych w obejściu i budynkach inwentarskich. Pomoże w tym fabryczny ładowacz czołowy.

Elios 300 – więcej w standardzie

Z kolei seria Elios 300 zaczyna się od 85 KM, a kończy tak samo jak w Eliosie 200 na 103 KM. Ta seria składa się z 3 modeli: 320, 330 i 340. Traktory są identyczne jeśli chodzi o gabaryty, masę i podnośniki jak maszyny serii 200 (poza modelem 210). Zasadniczą różnicę stanowi jednak 5-biegowa przekładnia z seryjnym półbiegiem Twinshift i hydraulicznym przełączaniem nawrotnym Revershift. Wsyzstkie kabiny są tutaj z płaską podłogą.

elios 300.jpg

Te właściwości umożliwiają jeszcze bardziej komfortową pracę – już nie tylko w pracach pomocniczych, ale też na użytkach zielonych, lekkich pracach polowych, czy plantacjach specjalistycznych. Wysokość ciągnika z kabiną zaczyna się od 2,60 m. Dzięki maksymalnemu rozstawowi kół 2310 mm serię Elios 300 można użytkować także na nierównym terenie i na zboczach.

Axos 200 – większy brat Eliosa i więcej wszystkiego na pokładzie

Największe ciągniki spośród nowości stanowią maszyny serii Axos. To także traktory z największymi możliwościami wyposażenia, a więc dające szersze spektrum zastosowań.

- Różnice jakie mamy pomiędzy seriami Elios i Axos to przede wszystkim różne dostępne skrzynie biegów oraz kwestie wielkości ciągników. Axosa 200 od Eliosa serii 300 rożni przede wszystkim tylny most, udźwig tylnego TUZ oraz możliwość zastosowania w Axosie tylnej felgi nawet 34-calowej – wyjaśnia Krzysztof Gomolla z Claas Polska.

Serię Axos stanowią dwa modele o mocy maksymalnej 92 i 103 KM z 5-biegową przekładnią z Twinshift. Oprócz nieco większego udźwigu i większej ładowności (DMC sięga 6 t) niż serie Elios, Axos 200 oferuje przede wszystkim większe opony w rozmiarze do 34 cali na tylnej osi. Dzięki temu lepiej sprawdzi się w typowych pracach rolniczych. Dzięki swojej wysokości 2,62 m może pokonywać również niskie przejazdy, a jego minimalny promień skrętu wynosi 3,79 m.

Claas Axos 200 to dwa modele ciągników o mocach 92 i 103 KM. Dzięki bogatemu wyposażeniu, mocnym podnośnikom i hydraulice, maszyny z powodzeniem sprawdzą się w pracach polowych, fot.kh

Wszystkie nowe ciągniki Elios i Axos można doposażyć w fabryczne ładowacze czołowe FL 60 i FL 80 oraz przedni TUZ i WOM

Czterocylindrowe silniki FPT

Wszystkie nowe traktory Claasa zostały wyposażone w silniki FPT. To jednostki 4-cylindrowe o pojemności 3,6 l. Ale jest jeden wyjątek.

- Wszystkie ciągniki posiadają silniki 4-cylindrowe FPT, z tym że najmniejszy Elios został wyposażony w silnik o poj. 3,4 l. Dzięki temu nie musi być on wyposażony w system oczyszczania spalin SCR, więc nie posiada zbiornika na płyn AdBlue – mówi Krzysztof Gomolla.

Silniki wyposażono w chłodnicę międzystopniową oraz wentylator wiskotyczny. W zależności od modelu maksymalny moment obrotowy wynosi od 334 do 406 Nm. Pełny moment obrotowy silnika jest przy tym dostępny w szerokim zakresie obrotów.

Zbiornik paliwa w seriach Axos 200 i Elios 300 ma pojemność 105 l, a w Elios 200 mieści on 95 l. Ponadto ciągniki tych serii posiadają dodatkowy zbiornik o pojemności 10 litrów na roztwór mocznika AdBlue. Oczyszczanie spalin zgodnie ze Stage V odbywa się we wszystkich modelach za pomocą katalizatora SCR (oprócz modelu Elios 210), filtra cząstek stałych (DPF), katalizatora oksydacyjnego (DOC) oraz zewnętrznego chłodzonego układu recyrkulacji spalin (EGR).

Wszystkie te elementy umieszczono pod maską. Jednocześnie co warto zauważyć, to stosunkowo smukła maska nieograniczająca widoczności.

Co ciekawe, dla wszystkich modeli Axos i Elios zamiast jednej pamięci prędkości obrotowych silnika istnieje możliwość zamówienia wersji z dwiema lokalizacjami pamięci prędkości obrotowych (z tyłu na błotniku). Ułatwia to pracę przede wszystkim z narzędziami dołączanymi napędzanymi hydraulicznie lub za pomocą wałka odbioru mocy.

Wszystkie elementy oczyszczania spalin umieszczono pod maską. Pod maską zmieścił się także zbiornik AdBlue, fot.kh

Proste przekładnie z półbiegiem i rewersem

Obie przekładnie w serii Elios 200 oferują 24 biegi do przodu i 12 do tyłu, z czego 8 biegów w głównym zakresie roboczym między 5 a 15 km/h. Dzięki prędkości minimalnej 500 m/h (300 m/h przy 1400 obr/min) ciągniki nadają się również do pracy w uprawach specjalnych. Dotyczy to również 5-biegowej przekładni serii Axos 200 i Elios 300 z 30 biegami do przodu i 15 do tyłu, która oferuje nawet 10 biegów w głównym zakresie roboczym.

Komfort jak w dużych ciągnikach oferuje ponadto przycisk sprzęgła z tyłu dźwigni zmiany biegów – dzięki niemu nie ma konieczności używania sprzęgła nożnego podczas niemal wszystkich prac, a zwłaszcza podczas przejazdów transportowych. Co ważne, dostępna jest także funkcja Smart Stop, która automatycznie odłącza przekładnię podczas hamowania na skrzyżowaniach, światłach lub przy zatrzymanej maszynie w przypadku prac z ładowaczem czołowym i załącza ją ponownie po zwolnieniu pedału hamulca.

W przypadku tych przekładni prędkość maksymalną 40 km/h osiąga się przy zaledwie 1750 obrotach silnika.

Hydraulika, TUZ i WOM

Ciągniki charakteryzuje również spory udźwig tylnego podnośnika: od 3200 do 3350 kg. Opcjonalnie wszystkie typy mogą zostać wyposażone w podnośnik przedni o udźwigu aż 3200 kg.

Dla wszystkich modeli Elios i Axos w standardzie do dyspozycji jest 87 l/min w otwartym układzie hydraulicznym. Opcjonalnie trzy serie dzięki trzeciej pompie mogą uzyskać wydajność na poziomie nawet 114 l/min.

Dla tego wyposażenia jako alternatywa dla seryjnej obsługi mechanicznej w serii Elios 300 i Axos 200 może zostać dostarczony wariant elektrohydrauliczny z obsługą za pomocą joysticka Electropilot i łopatek zmiany biegów.

Z tyłu dla serii Elios i Axos dostępne są maksymalnie trzy zawory hydrauliczne dwustronnego działania i bezciśnieniowy powrót. W przypadku ciągników Elios 300 i Axos 200 z trzecią pompą z tyłu oferowany jest czwarty zawór dwustronnego działania. Ponadto wszystkie maszyny Elios i Axos mogą zostać wyposażone w dwa centralne zawory dwustronnego działania do użytku z ładowaczami czołowymi, na plantacjach lub w zastosowaniach komunalnych.

Alternatywnie dla kombinacji 1000/540 obr./min. wszystkie ciągniki Elios i Axos 200 można wyposażyć prędkość 540/540E. Ponadto jako opcja dostępny jest WOM zależny. Jako uzupełnienie dla podnośnika przedniego dostępny jest ponadto przedni WOM o prędkości 1000 obr/min lub w wersji 540E. Elektrohydrauliczne sprzęgło WOM gwarantuje płynny rozruch i chroni przekładnię WOM, wałek przegubowy i układ napędowy.

Rozbudowany dżojstik ładowacza. Funkcji jest więcej

Do obsługi ładowacza czołowego w dobrze dostępnym miejscu w prawej konsoli sterowania w zależności od wyboru klienta zintegrowany jest E-Pilot S lub Electropilot. Podczas gdy E-Pilot S w precyzyjny sposób steruje wyłącznie funkcjami ładowacza czołowego, Electropilot może być również używany do obsługi funkcji hydraulicznych tylnych narzędzi dołączanych.

Za dźwignią zmiany biegów widoczny dżojstik Electropilot, na którym może być również przycisk zmiany kierunku jazdy, fot.kh

Ponadto za pomocą dwóch przycisków na joysticku Electropilot możliwa jest obsługa zmiany kierunku jazdy przełączania nawrotnego Revershift – alternatywnie do dźwigni znajdującej się po lewej stronie konsoli kierownicy. Dzięki temu podczas pracy z ładowaczem czołowym operator ma wszystkie ważne funkcje zawsze pod ręką.

Komfortowa praca

Kabiny oferują na życzenie klimatyzację i pneumatyczny fotel operatora. Co ciekawe, szyba przednia i szyby boczne są otwierane. À propos widoczności: dla większego bezpieczeństwa Claas opcjonalnie dostarcza dodatkowe lusterko wsteczne wewnątrz kabiny.

W standardzie jest również fotel pasażera w lewym obszarze drzwi – to często element niedostępny w tej klasie ciągników. Kierownica jest regulowana w 2 płaszczyznach, co umożliwia jej łatwe dopasowanie do potrzeb każdego operatora.

W kabinie nie brakuje miejsca. W standardzie jest także małe siedzenie pasażera, fot.kh

W konsoli bocznej znajdują się schowki i inne miejsca do przechowywania drobiazgów. Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,2 cala w konsoli kierownicy w razie potrzeby może wyświetlać wszystkie istotne informacje, takie jak zużycie oleju napędowego na godzinę, temperatura oleju przekładniowego lub poziom napełnienia filtra cząstek stałych. Ponadto można tu ustawić takie funkcje jak prędkość podnoszenia podnośnika tylnego, a w przypadku maszyn z elektronicznymi zaworami (tylko Elios 300 i Axos 200) również sposób reagowania zaworów hydraulicznych, a także maksymalne natężenie przepływu i regulator czasowy.