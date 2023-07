Po przerwie związanej z wycofaniem serii Tucano i Avero, Claas powraca z niewielkimi kombajnami. W ofercie pojawią się nowe kombajny Evion 210, 430 i 450. Trzy nowe modele 5-klawiszowe z silnikami o mocach od 204 KM uzupełnią rodzinę kombajnów Claasa poniżej serii Trion i Lexion.

Nie ma co ukrywać, że w ostatnim czasie w ofercie Claasa brakowało niedużych maszyn żniwnych, które byłyby szyte na miarę dla rodzinnych gospodarstw np. o powierzchni ok. 100 ha, czy na potrzeby lokalnych usługodawców. Teraz to się zmieni – lukę po Avero, a właściwie bardziej po serii Tucano mają wypełnić kombajny Claas Evion. Właśnie jesteśmy na prezentacji nowych maszyn w Niemczech, nieopodal fabryki Claasa w Harsewinkel.

Evion ma zastąpić przede wszystkim serię Claas Tucano, fot.kh

Claas Evion - 3 modele od 204 do 258 KM

Choć ogólnie rzecz biorąc zarówno rolnicy jak i usługodawcy z roku na rok sięgają po kombajny z coraz wyższej półki wydajności, a więc wyższe modele i serie, to jednak i na kompaktowe maszyny o mniejszych gabarytach i wydajnościach też jest jeszcze spore grono odbiorców. Nie zapominając o takich gospodarstwach i potrzebach, Claas właśnie wprowadza serię kombajnów Evion, w której skład wchodzą trzy modele: 410, 430 i 450 z silnikami o mocach od 204 do 258 KM.

Jak przekonują przedstawiciele Claasa, nowe modele mają się idealnie wpasować w potrzeby gospodarstw rodzinnych, a także lokalnie działających usługodawców.

Przypomnijmy tylko, że kolejna seria kombajnów Claasa, a więc Trion z modelem 520 zaczyna się dokładnie na tym samym poziomie mocy, co kończy Evion, czyli 258 KM.

Będąc przy silnikach warto dodać, że są to jednostki 6-cylindrowe marki Cummins, czyli tej samej co we wspomnianym już Trionie. Moc najmniejszego modelu Evion 410 – 204 KM pokazuje, że Claas nie chce już wchodzić w szranki z najmniejszymi kompaktami konkurencji, takimi jak: Fendt Corus 518, New Holland TC5.70 czy Sampo Comia C6 z silnikami 4-cylindrowymi o mocach na poziomie ok. 170-180 KM.

„Rodzina jest najważniejsza”. Trzy argumenty za Evionem

Trzy nowe modele kombajnów Claas Evion to pokłosie reorganizacji modeli kombajnów niemieckiego producenta rozpoczętej w 2019 r. od serii Lexion.

- Evion to dla Claasa bardzo ważny produkt – wyjaśnia Jan-Hendrik Mohr.

Hendrik Mohr jest dyrektorem generalnym Claas i w zarządzie firmy odpowiada za dział zbioru zbóż. Dalej Mohr wyjaśnia:

- Za sprawą trzech nowych kombajnów oferujemy nowoczesne, a jednocześnie przystępne cenowo maszyny dla gospodarstw rolnych o mniejszych powierzchniach, dla których ważne są zbiory własnymi maszynami. Jako firma rodzinna również w przyszłości chcemy oferować odpowiednie maszyny dla mniejszych gospodarstw we wszystkich naszych segmentach produktowych. Motto kampanii Evion „Family matters”, czyli „Rodzina jest najważniejsza”, zawiera zatem trzy przesłania: Po pierwsze: uzupełnienie rodziny kombajnów Claas o nową serię Evion, po drugie, ustanowienie rodzinnych gospodarstw rolnych jako głównej grupy klientów i po trzecie: stworzenie więzi z nami jako największym na świecie rodzinnym przedsiębiorstwem technologii rolniczych.

Kabina Claas Evion - przestronna, z siedzeniem dla pasażera, fot.kh

Wersje: Classic i Maxi, wyposażenie: Trend i Business

Jak właściwie jest zbudowany Evion? Jak mówią przedstawiciele firmy, technologia tej serii opiera się na systemie modułowym, który oprócz niemal 40 wariantów Lexiona i Triona obejmuje również modele Dominator 260 i 370, które są dostępne już od jakiegoś czasu na niektórych rynkach (nieeuropejskich) i są produkowane w fabryce kombajnów Claas w Gaomi w Chinach. Evion też jest tam produkowany, ale projektowany w niemieckim Harsewinkel. W błędzie będą także Ci którzy sądzą, że Evion od wspomnianych Dominatorów różni się tylko nazwą – różnic konstrukcyjnych jest sporo.

- W serii Evion wykorzystujemy technologię wypróbowaną tysiące razy i nie pozwalamy sobie na żadne eksperymenty – kontynuuje Mohr. - Aby sprostać różnym wymaganiom naszych klientów, modele Evion 430 i 450 mogą być dostarczane w wersji Classic lub Maxi na wzór legendarnej serii Dominator. Wszystkie warianty, w tym Evion 410 Classic, można następnie zamówić z pakietem Trend lub Business, co zapewnia dalsze możliwości personalizacji. Nasi klienci mogą wówczas ponownie wybrać dodatkowe opcje niezależnie od wariantu wyposażenia – wyjaśnia Mohr.

Duża powierzchnia omłotu i separacji ziarna

W nowych kombajnach Claas Evion za omłot ziarna odpowiada zespół młócący z dużym bębnem głównym o średnicy 600 mm i dużej szerokości: 1420 mm. W układzie nie ma więc znanego z kombajnów Claasa systemu APS, czyli bębna wstępnego i bębna głównego o mniejszej średnicy, jaki można było spotkać w Tucano czy Avero 240 APS.

Duży bęben młócący został zsynchronizowany z bębnem odrzutnika, a dalej jest 5 wytrząsaczy klawiszowych o długości 4,4 m. Taki układ daje 0,95 m2 powierzchni klepiska młocarni i 6,25 m2 powierzchni wytrząsaczy, co według producenta przekłada się na wysoką przepustowość przy zachowaniu najwyższej jakości ziarna.

Prędkość obrotową bębna młócącego można płynnie regulować z poziomu terminala CEMIS 700. W wersji Evion Classic można korzystać z zakresu prędkości od 480 do 1150 obr/min (z zestawem redukcyjnym 420-1080 obr/min), a w Evion Maxi – dzięki dwustopniowemu napędowi pasowemu - możliwe są zakresy prędkości od 220 do 630 i od 415 do 1150 obr/min.

To jeden z powodów dla których lepiej jest wybrać wersję Maxi jeśli w planach jest zbór kukurydzy, grochu czy innych roślin wymagających ustawiania bębna na niskich obrotach. Ponadto klepisko w wersjach Maxi jest zaprojektowane w koncepcji MultiCrop, dzięki czemu rzadko będzie potrzebne przezbrajanie go na potrzeby różnych popularnych roślin omłotowych. Segmenty klepiska można łatwo wymieniać poprzez chwytacz kamieni. Na potrzeby omłotu kukurydzy możliwe jest zamontowanie blach osłonowych bębna młócącego, pomiędzy ośmioma cepami.

Claas Evion 450 - kombajn o mocy 258 KM. Produkcja serii Evion odbywa się w fabryce Claasa w Chinach, fot.kh

Regulacja szczelin klepiska odbywa się hydraulicznie z kabiny, a zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą membranowego akumulatora ciśnieniowego zapobiega blokadom w zespole młócącym. Warto też wspomnieć o czujnikach monitorujących przepływ materiału na wytrząsaczach, które w razie zatoru powiadomią o tym operatora odpowiednio wcześniej sygnałem dźwiękowym i i komunikatem na terminalu CEMIS 700. Ponadto opcjonalny system Cemos Auto Crop Flow w przypadku poważnego ryzyka blokady na bębnie młócącym lub dużego poślizgu pasa automatycznie dezaktywuje przyrząd żniwny i zespół wciągania, co zatrzymuje dalsze podawanie plonu.

Wydajne czyszczenie z komfortową regulacją

Skrzynia sitowa jest wyposażona w przeciwbieżne sito górne i dolne, a jej całkowita powierzchnia przesiewania wynosi 4,8 m2. Jej konstrukcja jest taka sama jak w maszynach Lexion i Trion.

Oprócz elektrycznej regulacji sit wyposażenie standardowe wszystkich modeli Evion obejmuje również pomiar strat ziarna. Z kabiny regulowana jest również prędkość wentylatora. P

Podczas jazdy na zboczach (w górę lub w dół) na życzenie regulacja siły wiatru może odbywać się także automatycznie za pomocą funkcji Auto Slope. Co ciekawe, pakiet wyposażenia Business obejmuje układ czyszczenia 3D, który może wyrównywać do 20 proc. nachylenia poprzeczne podczas pracy na zboczach.

Duże zbiorniki ziarna i hedery do 6,8 m

Zbiorniki ziarna są zintegrowane z kabiną i w poszczególnych modelach mają odpowiednio pojemności: 5600 w modelu Evion 410, 6500 l w modelu Evion 430 i 8000 l w topowym modelu Evion 450. Czujniki informują operatora, gdy poziom napełnienia zbiornika osiągnie 70 i 90 proc. pojemności zbiornika. Ponadto operator ma za sobą w kabinie duże okno do bezpośredniego wglądu na zbiornik ziarna.

Szybkość opróżniania zbiornika jest na poziomie 90 l/s, a zatem wyładunek najmniejszego zbiornika powinien trwać ok. minuty. Opcjonalnie rura wysypowa może być wyposażona w regulowaną końcówkę wysypową

Do kombajnów mogą być stosowane hedery o szerokościach do 6,8 m, w tym również te stosowane w kombajnach Trion i Lexion – system mocowania jest taki sam. Przystawki do kukurydzy mogą być maksymalnie 6-rzędowe.

Napęd przyrządu roboczego w wersji Classic odbywa się za pomocą jednego pasa, a w wersji Maxi za pomocą dwóch pasów, co też będzie dodatkowym atutem przy zbiorze kukurydzy. Pakiet wyposażenia Trend standardowo obejmuje przy tym system prowadzenia przyrządu żniwnego Contour, który dostosowuje się do równoległych do kierunku jazdy nierówności podłoża, natomiast w konfiguracji Business na wyposażeniu jest Auto Contour z możliwością dokonywania ustawień na wyświetlaczu w kabinie dla precyzyjnego pokonywania nierówności występujących w obydwu kierunkach.

Rozdrabnianie słomy: 52 lub 72 noże

Jeśli zaś chodzi o rozdrabnianie słomy, standardowa sieczkarnia została wyposażona w 52 noże, a opcjonalnie dostępny jest wariant z 72 nożami – to nowość w tej klasie kombajnów. Przeciwostrze i listwę cierną można regulować bez użycia narzędzi, a przełączanie z siekania na odkładanie pokosu odbywa się po prawej stronie osłony tylnej.

Blachy prowadzące słomy są ręcznie dostosowywane do szerokości roboczej, a plewy rozrzucane są na całą szerokość roboczą przez opcjonalny, napędzany hydraulicznie rozrzutnik plew.

5-klawiszowy układ czyszczenia ziarna Eviona z sitami znanymi z serii Trion i Lexion, fot.kh

Sześciocylindrowy silnik Cummins – moc dopasowana do bieżącej sytuacji

Wspomniany 6-cylindrowy silnik Cumminsa ma pojemnośćj 6,7 l. Jak podaje producent, moc znamionowa 204 KM (Evion 410), 231 KM (Evion 430) i 258 KM (Evion 450) jest w pełni dostępna już przy 1900 obrotach silnika, a prędkość obrotowa biegu jałowego wynosi zaledwie 800 obr/min (1200 obr/min z aktywnymi funkcjami hydraulicznymi).

Ponadto dzięki seryjnemu systemowi zarządzania mocą Dynamic Power, wykorzystywane jest tylko tyle mocy, ile faktycznie jest potrzebne, co umożliwia zaoszczędzenie paliwa nawet o 10 proc. Pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 10 procent.

Do czyszczenia zarówno silnika jak i całej maszyny opcjonalnie dostępna jest sprężarka powietrza z trzema szybkozłączami w różnych miejscach.

Napędy zespołów roboczych i układu jezdnego

Napęd nagarniacza, kanału wciągającego i rewersu przyrządu żniwnego, a także bębna młócącego i wariatora dmuchawy są sterowane hydraulicznie. To rozwiązanie raczej niespotykane w tej klasie kombajnów. Także inne ważne jednostki, takie jak wariator zespołu młócącego, siekacz słomy, przyrząd żniwny lub ślimak rozładowczy są włączane i wyłączane za pomocą sterowania elektrohydraulicznego.

Z kolei moment obrotowy przenoszony na koła bazuje na 3-stopniowej, ręcznie przełączanej przekładni z hydrostatem – dźwignia zmiany zakresów jest jedynym widocznym w kabinie elementem mechanicznego sterowania. Prędkość maksymalna w zależności od wyboru wynosi 20, 25 lub 30 km/h. Dla wariantu MAXI dostępna jest załączana elektrycznie blokada mechanizmu różnicowego dla przednich kół

Kabina z Cemis 700 i Cmotion

Kabina jest duża i zapewnia bardzo dobry komfort pracy dla operatora. Wchodząc na górę najpierw w oczy rzuca się duży pomost, a po wejściu do środka uwagę zwraca nowoczesny podłokietnik z dżojstikiem Cmotion, i terminal dotykowy Cemis 700. 7-calowy terminal CEMIS 700 można indywidualnie dostosować do potrzeb operatora. Można też zapisać ustawienia dla wszystkich popularnych roślin, co z kolei umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy. Operator może zmieniać zapisane ustawienia w dowolnym momencie podczas omłotu i dostosowywać je do warunków pracy.

Podłokietnik i dżojstik CMOTION, fot.Claas

Cemis 700 daje również możliwość zapamiętywania zleceni i dokumentuje zużycie paliwa osobno dla jazdy po drogach i podczas pracy. Pokazuje wyniki w litrach na godzinę i litrach zużywanego paliwa na hektar.

Co ważne, Cemis jest przystosowany do działania w standardzie Isobus. Może być więc wykorzystywany także do innych prac z ciągnikami i narzędziami dołączanymi poza sezonem żniwnym.

Wszystkie modele Evion są standardowo wyposażone w automatyczną klimatyzację i kamerę, a jako opcja dostępne są podnóżki przy kolumnie kierownicy oraz 30-litrowy chłodzony schowek pod fotelem pasażera. Wyposażenie opcjonalne obejmuje również pneumatyczny fotel komfortowy, elektrycznie regulowane lusterka wsteczne i drugą kamerę.

W kabinie jest nowocześnie. Jest sporo półek i schowków, a za pomocą złącza USB i dwóch złączy USB-C możliwe jest ładowanie smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektrycznych. Może być też zastosowany zestaw głośnomówiący.

Opcjonalnie możliwe jest fabryczne zamontowanie do 17 reflektorów LED – w tym oświetlenia wewnętrznego zbiornika ziarna i serwisowych taśm świetlnych pod klapami bocznymi.

Jeśli zaś chodzi o pakiet oświetlenia, to jest ono ledowe. Opcjonalne może być zamontowanych do 17 reflektorów LED – w tym oświetlenia wewnętrznego zbiornika ziarna i serwisowych taśm świetlnych pod klapami bocznymi.

Kombajny Evion to odpowiedź Claasa na zapotrzebowanie gospodarstw rodzinnych, fot.Claas

Cena ma być konkurencyjna

Nowe kombajny Claas Evion to z pewnością coś, czego brakowało w ofercie Claasa. Maszyny są na pewno godnymi uwagi – wydają się być dopracowane, a rozwiązania w nich zastosowane to właściwie zestawienie już istniejących, sprawdzonych elementów z różnych serii kombajnów Claasa. Należy przy tym zaznaczyć, że nic nie wydaje się tu „przekombinowane” – jest dość nowocześnie, ale stosunkowo prosto, jak przystało na założenia dla maszyny obsługującej ograniczone areały gospodarstw rodzinnych czy niewielkich usługodawców.

Oczywiście przy tym wszystkim bardzo ważna jeszcze będzie cena. Z pierwszych, nieoficjalnych informacji wynika jednak, że ma być bardzo konkurencyjna do zbliżonych maszyn innych marek – cena za Eviona 410 ma się zaczynać od ok. 600 tys. zł netto. Kombajny będzie można zamawiać od 1 września 2023 r.

Podczas spotkania w dniach 18-19 lipca 2023 r. Claas zaprezentował także inne nowości produktowe. Wkrótce więcej na ich temat.