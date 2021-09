Claas i Agrinavia - dostęp do danych pola z jednego systemu

W efekcie współpracy Claas i Agrinavii została opracowana i uruchomiona wspólna platforma wymiany danych.

Dzięki łatwej wymianie danych między Agrinavia Map i Claas Telematics za pomocą kilku kliknięć w programie można automatycznie pobierać mapę plonów z kombajnu zarówno podczas żniw, jak i po ich zakończeniu.

Użytkownicy Agrinavia Map mają już zapisane w formie cyfrowej granice pola, które teraz można łatwo przesłać do Claas Telematics. Zapewnia to klientowi pełne wykorzystanie jego cyfrowej dokumentacji w maszynie.

Połączenie danych z platforrm odbywa się dzięki wykorzystaniu interfejsu Claas API. Obie strony wniosły do projektu swoje doświadczenia z dialogu z rolnikami, a także wiedzę techniczną. Firmy zgadzają się, że dla indywidualnego producenta kompatybilność różnych programów używanych w gospodarstwie jest wielką zaletą – zapewnia łatwy i szybki przepływ danych.

- Często rolnicy pytają nas, dlaczego różne programy używane w gospodarstwie nie są kompatybilne. Umożliwienie tego rodzaju wymiany danych we współpracy z Claas jest niewątpliwie ważną częścią naszych prac rozwojowych - mówi Radosław Ryder, Agrinavia Polska.

- Dużą korzyścią dla klienta jest przesłanie danych z maszyny bezpośrednio do Agrinavia Map, gdzie może je przetwarzać i pracować z informacjami dotyczącymi plonów. Znacznie oszczędza czas to, że klient nie musi ręcznie pobierać danych z Telematics, tylko ładują się one automatycznie bezpośrednio do Agrinavia Map - dodaje Krzysztof Gomolla, Claas Polska.

Dysponowanie danymi wydajności plonu na mapie to dobry punkt wyjściowy do przygotowania mapy aplikacji precyzyjnych dawek nawozów lub gęstości siewu w konkretnych miejscach danego pola. To kolejna zaleta dla rolników korzystających z Agrinavia Field razem z Claas Telematics.

Współpraca między Agrinavia i CLAAS eliminuje kilka procesów roboczych, daje dobry punkt wyjścia do rolnictwa precyzyjnego, zapewniając bardziej efektywny dzień pracy z lepszym wykorzystaniem zasobów i możliwością dokładnego planowania.