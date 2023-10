W tym roku Claas obchodzi jubileusz 50-lecia wyprodukowania pierwszej sieczkarni samojezdnej Jaguar. Na stoisku Claasa podczas targów Agro Show można było porównać maszynę sprzed niemal pół wieku: Jaguara 60 SF, do współczesnej: Jaguara 870.

"Jesteś właścicielem dużego gospodarstwa lub duża firmy usługowej? Zastanawiasz się: jak mogę zbierać pasze? Być szybszym i jeszcze wydajniejszym? Znamy odpowiedź: Claas - Jaguar 60SF!" Tak rozpoczyna się broszura z lat 70. właśnie z tymi maszynami Claasa.

Jaguar 60SF vs Jaguar 870

Podczas Agro Show - na stoisku Claasa stanęły niemal obok siebie: Jaguar 60SF - produkowany w latach 1973-76 oraz współczesny Jaguar 870. Technologicznie dzieli je przepaść, ale efekt pracy jest właściwie identyczny: sieczka.

Jaguar 60 SF przyjechał na polskie targi z muzeum Claasa. Maszyna była wyposażana w 120-konny silnik Perkinsa, który stosowano również w tamtym czasie w kombajnach Dominator 80. Również i inne elementy zostały zaczerpnięte z kombajnów, m.in.: hydraulika, osie czy elementy napędu układu jezdnego. Pierwsza sieczkarnia samojezdna była oferowana zarówno w wersji z kabiną, jak i bez niej.

Claas Jaguar 60 SF - zdjęcie z folderu Claasa z lat 70., fot.archiwum Claas

Sieczka od 56 do 4 mm

Pokazany Jaguar 60 SF był wyposażony w 2-rzędową przystawkę do kukurydzy. Za wciąganie materiału do wnętrza maszyny odpowiadały dwa walce. Pojazd mógł być też wyposażony w przystawkę do zbioru traw.

Sieczkarnia na stoisku Claasa, fot. ArT

Zabytek, który kusił rolników

Bęben tnący sieczkarni Jaguar SF60 miał średnicę 630 mm. Ustawione pod skosem noże mogły ciąć przepływającą masę na odcinki od 56 do 4 mm. Bęben nożowy mógł mieć bowiem 2, 4 lub 8 noży. Pozostałej regulacji dokonywano poprzez trzystopniową przekładnię szybkości podawania materiału. Warto nadmienić, że w razie zapchania układu, można było go szybko rozłączyć i załączyć rewers.

Mimo iż nowe sieczkarnie Claasa, w których moc największych modeli sięga niemal 1000 KM, a szerokości robocze sięgają 10 m, gdzie w Jaguarze 60 SF jest to odpowiednio 120 KM i ok. 1,6 m, to zainteresowanie na stoisku obiektem muzealnym było bardzo duże. Wśród wielu rolników dało się słyszeć głosy, że chętnie widzieli by u siebie taki sprzęt, niekoniecznie jako zabytek.