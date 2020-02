Claas Lexion 8000 z nagrodą iF Gold Design

Można powiedzieć, że producent z Harsewinkel stał się już kolekcjonerem tych wyróżnień – na swoim koncie ma ich bowiem 18. Tym razem nagroda przypadła Lexionowi 8000, który swoją premierę miał w ubiegłym roku.

Konkurs iF Design to pierwsza (A.D. 1953) tego typu inicjatywa o zasięgu światowym wyróżniająca i promująca wybitne osiągnięcia w sferze wzornictwa. Corocznie do kapituły konkursu wpływa ponad 6000 zgłoszeń z 70 krajów. Nagrody przyznawane są m.in. w kategoriach: produkt, opakowanie, architektura, architektura wnętrz, komunikacja i projektowanie usług. Wyróżnione firmy i projektanci mogą używać logotypu iF Design Award do promocji swoich produktów.

Nagroda iF Gold Design 2020 została przyznana kombajnom Claas Lexion 8000, fot. mat. prasowe Class w tym roku otrzymał złote wyróżnienie iF Design za wzornictwo swojego największego okrętu żniwnego Lexion 8000. Maszyna została doceniona, jak to ujęto w uzasadnieniu, za kompaktową bryłę z optymalnie dobranymi proporcjami i rozwiązaniami umożliwiającymi możliwe jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni z ujętymi kluczowymi kwestiami komfortu pracy operatora oraz ochrony środowiska.

Pierwsza nagroda iF Design firmie Claas została przyznana Dominatorowi 98... Z marketingowego na nasze będzie to mniej więcej tak: zoptymalizowane wloty powietrza w osłonach bocznych to lepsze chłodzenia silnika, co w połączeniu z powiększonym zbiornikiem na ziarno zwiększa wydajność zbioru, większe i szersze koła oraz opcjonalny gąsienicowy układ jezdny to lepsza ochrona gleby, duże powierzchnie szklane kabiny oraz jej ulepszona funkcjonalność pod kątem obsługi to z kolei skuteczniejsza kontrola pracy całego kombajny przez operatora.

... oraz prasie zwijającej Rollant Rapid 56, fot. mat. prasowe Gwoli informacji niemiecka firma swoje pierwsze nagrody w konkursie iF Desogn odebrała w 1986 r. za Dominatora 98 oraz prasę zwijającą Rollant Rapid 56.