Niedawno w nasze ręce wpadł unikatowy folder reklamowy kombajnu Claas Mega na sezon 1996. Pochodzi on z Domu Handlowego Henryki i Pawła Korbanków z Tarnowa Podgórnego, a ponad ćwierć wieku temu trafił do potencjalnego klienta z województwa warmińsko-mazurskiego. Jakimi rozwiązaniami chwalił się wówczas producent z Harsewinkel?

Lata 90-te XX wieku były czasem wielkich przemian w polskim rolnictwie. Odbywały się one nie tylko na płaszczyźnie własnościowej, gdy z krajobrazu polskich wsi zniknęły Państwowe Gospodarstwa Rolne, a ich miejsce zajęły wielkoobszarowe przedsiębiorstwa z prywatnym kapitałem. Zmiany odczuliśmy również w postaci pojawienia się na polskim rynku nowych dla nas zachodnich producentów maszyn rolniczych, oferujących niespotykane dotąd w naszym kraju technologie.

Markę Claas wprowadził na polski rynek w 1993 roku wspomniany Dom Handlowy Henryki i Pawła Korbanków. W pierwszym roku firma sprzedała dosłownie jedną maszynę, ale w ówczesnych realiach osiągnęła dzięki temu stuprocentowy udział w sprzedaży nowych zagranicznych kombajnów w Polsce. Współpraca firm z Tarnowa Podgórnego i Harsewinkel trwała aż do roku 2009.

Nowa kabina operatora

Już od pierwszych stron wspomnianego folderu producent zwraca uwagę na ówczesną nowość – kabinę Claas Vista Cab. Podkreśla przy tym znaczącą rolę komfortu pracy operatora, który w dużym stopniu wpływa na wykorzystanie potencjału maszyny. Jak możemy przeczytać, operator ma w nowej kabinie więcej miejsca, korzystniej usytuowano elementy sterowania i zamontowano siedzenie pasażera. Rozwiązania te miały spowodować, by praca była lżejsza, efektywniejsza i bardziej ekonomiczna.

Kabina Vista Cab była wówczas nowością na rynku, fot. Claas

- Wydajność maszyny wyznacza tak naprawdę człowiek. Kabina, miejsce pracy, wyposażona została u Megi całkowicie na nowo, optymalnie dla operatora. Kierowca odgrywa decydującą rolę, jeśli idzie o wydajność kombajnu. On wyznacza optymalną prędkość jazdy, nadzoruje prawidłowe ustawienie maszyny. W kombajnie Mega kabina została wyposażona całkowicie na nowo. Wszystkie narzędzia sterowania i elementy informacyjne są tam, gdzie kierowca intuicyjnie ich szuka i nawet przy braku wprawy szybko je znajdzie. Kabina oferuje kierowcy przewietrzenie u góry i u dołu, klimatyzację, radio i lodówkę na napoje – podaje folder z 1996 roku.

Nowa definicja wydajności

W 1995 roku na targach Agritechnica w Hanowerze Claas zaprezentował opatentowany system omłotu APS Hybrid, będący połączeniem zespołu młócącego APS i układu oddzielania resztek ziarna Roto Plus. W kombajnach oferowanych na sezon 1996 była to więc absolutna nowość, dostępna w modelach Mega i Lexion.

Claas Mega, fot. Claas

- System APS definiuje pojęcie wydajności na nowo. Od chwili jego wprowadzenia system APS sprawdza się w każdych warunkach. Odciążone przez APS wytrząsacze potrafią wydostać ostatnie ziarenko ze słomy. W systemie APS zaprogramowana jest wielostronność i ekonomika. Dodaje się do tego również klepisko Multicrop. Segmenty klepiska dają się błyskawicznie wymienić. System APS rozdziela źdźbła tak, że ziarna odsiewane są cienką warstwą. Oczywiście o wiele bardziej równomierny będzie przepływ zboża, a młocarnia zużyje mniej paliwa – informował producent z Harsewinkel.

Inteligentny przyrząd żniwny

Już w 1991 roku, gdy na polskich polach wciąż królowały Bizony, Claas zaprezentował Auto-Contour, przyrząd żniwny z aktywnym sterowaniem. Rozwiązanie to oferowane było w omawianych kombajnach serii Mega,stanowiąc wówczas niemal „kosmiczną” technologię.

Auto-Contour był jednym z niezwykle nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez kombajny Claas Mega, fot. Claas

- Auto-Contour znacznie odciążył kombajnistę i zwiększył wydajność kombajnu. Operator wybiera nastawy za pomocą przyrządów i uruchamia Auto-Contour za przyciskiem w drążku sterowym. Przyrząd ten całkowicie automatycznie i samoczynnie dopasowuje się zarówno do pochyłości wzdłużnych i poprzecznych. Możliwe jest otrzymanie takiej samej wysokości ścierniska na zboczach i w dolinach. Niedokoszone kłosy na zboczach i zahaczanie o ziemię w dolinach to już przeszłość – podaje folder z 1996 roku.

Mega dobra na wszystko

Claas podkreślał również wszechstronność kombajnów Mega. Podkreślał, że jest ona znakiem przyszłości i przyczynia się do obniżenia kosztów. Już wtedy, w połowie lat 90-tych XX wieku w folderze reklamowym mogliśmy zapoznać się z ofertą nie tylko hederów zbożowych, ale też przystawek do zbioru kukurydzy czy słonecznika, a także przeczytać o możliwości przystosowania kombajnu do zbioru choćby ryżu.

Do kombajnu można było dokupić szeroką gamę przystawek, np. do słonecznika, fot. Claas