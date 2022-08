Nowe ładowarki kołowe średniej wielkości Torion oraz mocno zmodernizowane ładowarki teleskopowe Scorpion to kolejne nowości firmy Claas przedstawione w Szlezwik-Holsztynie. Maszyny będą mocniejsze, bardziej praktyczne i komfortowe w pracy.

W ładowarkach kołowych serii Torion oferta powiększy się o modele 1285, 1611 i 1611 P. Nowe maszyny w portfolio niemieckiej firmy wyróżniają się nie tylko większą mocą silnika, ale także zmodernizowanym przodem z mocniejszym ramieniem podnoszącym oraz systemem Z-Kinematik.

Zmiany obejmą także ładowarki teleskopowe Scorpion, które otrzymają mocniejsze silniki Deutza, zmodernizowane hamulce i hydraulikę, a także nowe wyposażenie kabin z wydajniejszą klimatyzacją oraz ergonomiczną kolumną kierownicy z automatycznym wyłącznikiem kierunkowskazów.

Nie jest tajemnicą, że ładowarki, zarówno kołowe jak i teleskopowe, od 2018 r. (teleskopowe od 2019r.) są produkowane dla firmy Claas przez przedsiębiorstwo Liebherr, które ma mocną pozycję wśród maszyn budowlanych, ale nie posiada oferty dla rolnictwa.

Nowy maszt, większa łopata

W zeszłym roku największe maszyny serii Torion otrzymały lepsze parametry siły podnoszenia, trzymania, a także wysokości przeładunku. W tym roku przyszła pora na podobne modernizacje dla średniej wielkości maszyn.

Nowy system Z-Kinematik charakteryzuje się wzmocnionymi i wydłużonymi ramionami podnoszącymi z większymi cylindrami hydraulicznymi i mocniejszymi pompami hydraulicznymi. Przekłada się to oczywiście na możliwości maszyny, które są teraz silniejsze i potrafią wyżej przenieść towar. Dzięki temu można stosować większe objętości łopat i cięższe chwytaki do bel.

Claas Torion 1285,1611 i 1611 P to nowe maszyny z zakresu ładowarek kołowych średniej wielkości, fot. K.Pawłowski

Torion bardziej komfortowy

Aby móc przenosić więcej i ciężej wzmocniono konstrukcję przodu pojazdu. Przede wszystkim zastosowano nowy maszt, jednocześnie wzmacniając osie w ładowarkach Torion 1611 i 1611 P. Masa eksploatacyjna wzrosła odpowiednio do 15 810 i 15 200 kg. Torion 1285 ma masę roboczą 13 570 kg.

Od teraz można także zapisać górną i dolną pozycję końcową masztu. Do całości dochodzi funkcja asystenta przechylania. Dla ułatwienia pracy, np. w biogazowni, wszystkie modele mogą być wyposażone w wagę z pamięcią dodawania i funkcją ważenia wstecznego. Sprzęt posiada także funkcję wytrząsania, która umożliwia kontrolowane rozładowywanie łyżki.

Silny napęd dla szybszego ładowania

Aby sprzęt nadal pracował szybko i sprawnie przy zwiększonej ładowności i wyższej masie roboczej, wszystkie trzy modele Toriona ze średniej serii otrzymały większą moc silnika oraz większe pompy napędowe i hydrostaty do napędu Varipowera.

Aby móc przenosić więcej i ciężej wzmocniono konstrukcję przodu pojazdu, fot. K.Pawłowski

Torion 1285 o mocy 158 KM zastąpi poprzednie modele Torion 1177 i 1410 o mocy odpowiednio 137 i 165 KM. Torion 1611 może się pochwalić mocą do 207 KM (o 23 KM większą w porównaniu do poprzednika, Toriona 1511), zaś model 1611 P zwiększył swoje parametry o 45 KM, do 252 KM.

Przy okazji dzięki redukcji prędkości uzyskano wyższy moment obrotowy dostępny już przy niskich prędkościach.

Więcej mocy w Scorpionach

W podobny sposób zmodernizowano także wszystkie modele ładowarek teleskopowych serii Scorpion, które od teraz są wyposażone w wydajniejsze i mocniejsze silniki czterocylindrowe Deutz AG. Na rok modelowy 2023 przewidziano silnik Stage V o pojemności 3,6 l w modelach Scorpion 732, 736, 741 i 746. Motory zostały zmodernizowane we współpracy z firmą Liebherr pod kątem większej wydajności i osiągów. Tym samym modele Scorpion 732, 736, 741 i 746 otrzymają po 50 Nm więcej momentu obrotowego i uzyskają wzrost mocy do 142 KM.

Od zeszłego roku modele Scorpion 741, 736 i 732 pracują z hydrostatycznym napędem Varipower 2, o konstrukcji znanej z sieczkarni Claas Jaguar. Operator za pomocą kciuka może wybierać trzy zakresy prędkości jazdy: od 0 do 20 km/h, od 0 do 30 km/h i od 0 do 40 km/h. Odpowiednią prędkość końcową osiąga się przy zredukowanej, oszczędzającej paliwo, prędkości obrotowej silnika.

Scorpion drugiej generacji to mniej więcej więcej mocy w silnikach Deutz, fot. K.Pawłowski

Przy okazji zmian wprowadzono modernizacje do układu hamulcowego. Nowe komponenty, takie jak zawór hamulcowy i pedał hamulca, a także nowa konfiguracja oprogramowania dają lepszą skuteczność przy hamowaniu. Seryjnie dostępny jest także asystent hamowania pod postacią automatycznego hamulca postojowego działającego podczas jazdy pod górę i w dół. Zapobiega to staczaniu się maszyny w najmniej odpowiednim momencie.

Wszystkie modele Scorpiona będą wyposażone w regeneracyjną hydraulikę roboczą. Jest to system opuszczania ramienia roboczego bez konieczności podnoszenia obrotów silnika, gdyż od teraz używa on ciśnienia hydrauliki, które zostało wytworzone podczas podnoszenia.

Więcej komfortu w kabinie

Ładowarki Scorpion udoskonalono także z myślą o komforcie operatora. Nowy układ klimatyzacji o większym przepływie powietrza zwiększa komfort jazdy, zwłaszcza w upalne dni. Premierowa kolumna kierownicy o regulacji kąta położenia i wysokości z automatycznym wyłącznikiem kierunkowskazów zapewnia większe bezpieczeństwo podczas jazdy po drogach i po prostu jest wygodniejsza w pracy.