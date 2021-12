Claas modernizuje serię ciągników Nexos

Większa różnorodność modeli, nowa kabina i nowy design oraz aktualizacja normy emisji spalin – Claas wprowadza nową generację ciągników Nexos.

Oprócz modyfikacji pozwalających spełnić nomę emisji spalin Stage 5 Claas Nexos otrzymuje też m.in. nową przekładnię, kabinę z płaską podłogą i nowy design. Zmienia się też struktura modeli ciągników.

Zmiany w wyglądzie

Przy pierwszym spojrzeniu na nowe ciągniki specjalne Nexos rzuca się w oczy przede wszystkim ich odświeżone wzornictwo. Nowoczesny wygląd nawiązuje do designu „Y”, wprowadzonego po raz pierwszy w 2019 r. w aktualnej serii kombajnów Lexion i zastosowanego również w serii Trion. Wyraziste kontury nie tylko nadają masce silnika dynamiczny wygląd, ale również zwiększają jej sztywność.

Przy pierwszym spojrzeniu na nowe ciągniki specjalne Nexos rzuca się w oczy przede wszystkim ich odświeżone wzornictwo, fot. Claas

Przeprojektowany został też dach kabiny. Dzięki bardziej płaskiej konstrukcji maski silnika operator ma lepszą widoczność do przodu. zoptymalizowano też punkt mocowania narzędzi montowanych pośrodku maszyny.

Nowa struktura modelowa

Na masce silnika znajdują się teraz nowe oznaczenia typu: Nexos VE, VL i F o szerokościach 1,0, 1,25 i 1,45 m stają się tym samym seriami modelowymi S, M i L o identycznych szerokościach zewnętrznych. Od teraz portfolio zostaje uzupełnione o nowy wariant Nexos XL o szerokości zewnętrznej 1,55m oraz o wąskie serie bez kabiny Nexos MD i Nexos LD o szerokości 1,25 i 1,45 m (na potrzeby sadów owocowych). Modele Nexos MD i LD są dostępne wyłącznie bez kabiny, a Nexos L i XL można zamówić zarówno w wersji bez kabiny, jak i z kabiną.

Dla serii Nexos S, M, L i XL jako wariant z kabiną dostępny jest teraz nowy flagowy model Nexos 260. Jest to obecnie jeden z najmocniejszych ciągników na rynku o wąskim rozstawie kół. Tym samym wymienione serie ze swoimi pięcioma modelami dla każdej z nich obejmują zakres mocy maksymalnej od 75 do 120 KM (Nexos XL: cztery modele od 85 do 120 KM). Serie modelowe Nexos MD i Nexos LD oferują po cztery modele o mocy maksymalnej od 75 do 103 KM.

Nowy czterocylindrowy silnik FPT o pojemności 3,6 l spełnia teraz normę Stage V m.in. poprzez układ SCR. Okres między wymianami oleju wynosi 600 h. Pojemność zbiornika paliwa wynosi maksymalnie 100 l (Nexos S: 75 l).

Przekładnia ECO i funkcja Smart Stop

Na potrzeby nowych modeli Nexos przekładnia została udoskonalona pod kątem komfortu oraz wydajności i obejmuje teraz pięć biegów w trzech grupach. Dwa biegi zmieniane pod obciążeniem Twinshift dając 30 przełożeń do przodu i 15 przełożeń do tyłu, natomiast w przypadku rewersu mechanicznego dostępnych jest 30 biegów do tyłu.

Prędkość maksymalna w wariancie ECO to 40 km/h, osiągana jest przy ekonomicznej prędkości obrotowej silnika wynoszącej 1700 obr/min., co jest nowością w tej klasie. Niższe obroty to też mniejszy hałas. Dla zmiany kierunku jazdy kupujący nadal mogą wybierać między wersją mechaniczną, a wygodnym rewersem elektrohydraulicznym Revershift.

Większy komfort z większym bezpieczeństwem łączy nowa funkcja Smart Stop. Wciśnięcie hamulca nożnego powoduje automatyczne rozłączenie przekładni, a zwolnienie pedału hamulca jej ponowne załączenie. Znacznie ułatwia to hamowanie i ruszanie na zboczach lub skrzyżowaniach, a także manewrowanie podczas prac z ładowaczem czołowym.

Nowa kabina o ulepszonej ergonomii

Po wejściu do nowej, zawieszonej na silentblokach, sześciosłupkowej kabiny od razu rzuca się w oczy płaska podłoga, która oferuje maksymalną przestrzeń na nogi oraz komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu. Zmodernizowano również obszar roboczy po prawej stronie operatora, nadając mu bardziej uporządkowany wygląd. Warto zwrócić uwagę na krótką dźwignię zmiany biegów, która umożliwia ich szybsze i bardziej precyzyjne przełączanie oraz ułatwia wsiadanie i wysiadanie przez prawe drzwi.

Krótsza i poręczniejsza jest teraz dźwignia zmiany biegów, fot.Claas

Podczas stosowania środków ochrony roślin operator, dzięki w pełni zintegrowanemu z dachem systemowi filtrów kabinowych kategorii 4 (zgodnego z normą EN 15695), jest chroniony przed pyłem, szkodliwymi dla zdrowia aerozolami i oparami.

Nowo zaprojektowany dach można fabrycznie wyposażyć nawet w osiem reflektorów dodatkowych – do wyboru jest wersja halogenowa lub wersja LED.

Oprócz opcjonalnego wyposażenia ISOBUS modele serii Nexos w przyszłości będzie można rozbudować o jeszcze bardziej wszechstronne funkcje i pakiety cyfrowe, które dotychczas były zarezerwowane dla standardowych i dużych ciągników Claas. Funkcja Dynamic Steering pozwala zmniejszyć liczbę obrotów kierownicy do pełnego skrętu kół. Ponadto 2022 r. do serii dołączą funkcje z obszaru EASY – rolnictwa precyzyjnego.

Znane i sprawdzone cechy

Oprócz nowych rozwiązań ciągniki Nexos generacji Stage V zachowały kilka znanych i sprawdzonych cech poprzedniej serii. Należy do nich na przykład amortyzowana i automatycznie utrzymująca poziom oś przednia Proactive o konstrukcji wielowahaczowej, jak również wydajna hydraulika robocza. Hydraulika robocza o wydajności 87 l/min., może mieć do czterech zaworów hydraulicznych dwustronnego działania, sterowane mechanicznie lub elektronicznie.

Dla podnośnika tylnego dostępny jest oddzielny układ obiegu oleju o wydajności 27 l/min. Wysoki udźwig: do 3,11 t z tyłu i do 2,8 t z przodu – dzięki dużemu rozstawowi osi ciągników Nexos pozwalają bezpiecznie unosić nawet najcięższe narzędzia zawieszane.

W serii Claas Nexos dostępne są też ciągniki bez kabiny, fot.Claas

W przypadku elektrohydraulicznego sterowania WOM zintegrowana automatyka WOM odciąża przy tym operatora poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie narzędzi dołączanych. Standardowo seria Nexos jest dostarczana z tylnym WOM z 540 obr/min, a na życzenie dostępny jest WOM z dwoma prędkościami 540/540E lub 540/1000 obr/min.

Ochrona Maxi Care

Dla wszystkich modeli Nexos istnieje możliwość zamówienia pakietów Maxi Care, które są znane z mocniejszych ciągników Claas i maszyn żniwnych Claas. Maxi Care Protect zawiera przedłużenie ochrony gwarancyjnej, natomiast Maxi Care Maintenance obejmuje pakiety serwisowe o określonym czasie obowiązywania, które są dostosowane do liczby motogodzin pracy ciągnika. Pozwala to na dokładne wyliczenie kosztów użytkowania ciągnika z wieloletnim wyprzedzeniem. Wszystkie prace konserwacyjne są dokumentowane na osobistej platformie Claas Connect.