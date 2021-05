Claas nabył pakiet mniejszościowy AgBot'a

Ostatnio pisaliśmy o robocie polowym AgBot. Okazuje się, że holenderski startup AgXeed nie musiał długo czekać na wsparcie ze strony potentatów branżowych. Claas nabył właśnie mniejszościowy pakietu udziałów tej firmy.

Claas nawiązał współpracę z holenderską firmą AgXeed B.V. i podkreśla to nabyciem mniejszościowego pakietu udziałów w ramach międzynarodowej rundy finansowania start-up’u. Celem jest współpraca w zakresie rozwoju i komercjalizacji autonomicznych maszyn rolniczych.

fot. mat. prasowe

Przemysł rolniczy musi, w nadchodzących dziesięcioleciach, dalej zwiększać produktywność, aby sprostać potrzebom rosnącej światowej populacji. Jednocześnie liczba osób zatrudnionych w rolnictwie w stosunku do uprawianej ziemi, nadal spada. W niektórych regionach coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowaną siłę roboczą, a rolnicy nadal pracują dłużej niż w wielu innych sektorach.

Przemysł rolniczy opracowuje różne rozwiązania, aby sprostać tym wyzwaniom, od wspomagania operatora i systemów optymalizacji maszyn po technologie rolnictwa precyzyjnego, a nawet maszyny autonomiczne o różnych rozmiarach i klasach wydajności. Współpraca i inwestowanie w AgXeed to dla Claas logiczny krok w kierunku przyszłościowych technologii.

Skalowalna technologia i szerokie zastosowanie

Firma AgXeed z siedzibą w Holandii oferuje inteligentny, zrównoważony i w pełni autonomiczny system ze skalowalnym sprzętem, wirtualnymi narzędziami do planowania i rozbudowanymi modelami danych, dzięki czemu jest obecnie jedną z wiodących europejskich firm w tym sektorze.

W tym celu AgXeed oferuje nie tylko autonomicznego AgBota na pola, pastwiska i uprawy specjalne, ale także cały zestaw modułów i usług. Celem tego autonomicznego robota polowego z napędem spalinowo elektrycznym, na kołach lub gąsienicach o mocy do 156 KM i standardowym trzypunktowym układem zawieszenia jest wspomaganie rolników w szerokim zakresie zadań w przyszłości.

fot. mat. prasowe

– Dzięki temu zaangażowaniu firma Claas ma dostęp do innowacyjnych technologii w dobrze znanym segmencie rynku i uzupełnia własne doświadczenie w dziedzinie autonomii i robotyki – wyjaśnia Thomas Böck, dyrektor generalny Grupy Claas.

– Z kolei AgXeed korzysta z naszej sieci Claas i rozległej wiedzy w wielu obszarach takich jak transfer danych, interfejsy i rozwiązania układu napędowego. Naszym zdaniem jest to sytuacja korzystna dla wszystkich i jeden z powodów oprócz faktu, że docelowe technologie AgXeed są na zaawansowanym etapie rozwoju, dla których zdecydowaliśmy się zainwestować w kolejną start-up’ową firmę. Wprowadzone na rynek rozwiązania zapewnią rolnikom i usługodawcom realną ekonomiczną wartość dodaną w najbliższej przyszłości" – dodaje Böck

Szybka dostępność na rynku

– Ten rodzaj współpracy odzwierciedla dokładnie to, za czym opowiadamy się w AgXeed” – komentuje Joris Hiddema, współzałożyciel AgXeed BV.

Chodzi o tworzenie perspektywicznych sojuszy między innowacyjnymi firmami działającymi na rzecz zrównoważonego rolnictwa, dzięki którym rolnicy mogą optymalizować produktywność, a jednocześnie chronić glebę i środowisko. Dzięki firmie Claas mamy na pokładzie partnera, który wierzy w nasze pomysły na przyszłość rolnictwa, dzieli się nimi i szybciej wprowadzi nasze rozwiązania na pola rolników oraz dla usługodawców – argumentuje Hiddema.

Sprzedaż AgBota i związanych z nim rozwiązań programowych i platform ma rozpocząć się w 2022 r. Produkty i usługi oferują klientom trwałą wartość dodaną. AgBot będzie w stanie wykonywać monotonne, męczące i częściowo niebezpieczne prace, co stwarza to przestrzeń dla nowych wyzwań przed którymi stoją dziś rolnicy.

fot. mat. prasowe

Mówiąc konkretnie, ekosystem wokół centralnego, internetowego narzędzia do planowania i analizy zwiększa wydajność dzięki automatycznemu, zoptymalizowanemu planowaniu tras i ustawieniom maszyny. Opcjonalne gąsienice o szerokości od 300 do 910 mm w połączeniu z niewielką masą maksymalną 6,0 t (bez balastu) sprawiają, że AgBot chroni glebę. Pojazd posiada również regulowany rozstaw kół, hydraulikę Load-Sensing i podnośnik o udźwigu do 8,0 t.

Opcjonalnie dostępny jest elektryczny WOM niezależny od prędkości obrotowej silnika i zewnętrzne podłączenia wysokiego napięcia. Oprócz układu prowadzenia automatycznego z dokładnością RTK, elektronika obejmuje również całą technologię wykrywania zagrożeń i przeszkód.

W ramach wejścia na rynek AgBoty będą oferowane w różnych rozmiarach i klasach wydajności. Dalsze rozwiązania są w trakcie opracowywania.