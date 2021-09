Claas - nowości na Agro Show

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na wystawie Agro Show 2021 Claas pokazał kilka interesujących nowości.

Bogata oferta firmy Claas prezentowana na tegorocznym Agro Show uzupełniona została kilkoma nowościami, które pokazane zostały po raz pierwszy szerokiemu gronu zwiedzających wystawę w Bednarach. Oto nowości, które już zawitały do Polski.

Claas Trion - całkiem nowy kombajn

“Stworzony dla Ciebie” - pod tym hasłem zaprezentowany został nowy kombajn Trion. Konstrukcja ta, jak podkreślają przedstawiciele firmy Claas, to całkowicie nowy kombajn stworzony pod potrzeby klientów. Gama modelowa składa się z następujących modeli

Trion 500 - pięć klawiszy

Trion 600 - sześć klawiszy

Trion 700 - APS Hybryd

Napęd stanowią silniki o mocach od 258 do 435 KM, a wielkość zbiorników zależnych od modelu to 8 do 12 tys. l. Jak nas poinformowano, docelowo modele Trion mają zastąpić kombajny Tucano serii 400 i 500.

Jak twierdzi Claas nowe Triony to wydajność, przepustowość i konfiguracja pod potrzeby rolnika. Jest to możliwe dzięki pracy zespołu trzech bębnów, których praca jest dokładnie zsynchronizowana. W Trionie średnica bębna młócącego wynosi teraz 600 mm, a jego szerokość jest zróżnicowana ilością klawiszy i wynosi: 170 cm (6 klawiszy) i 142 cm (przy 5 klawiszach).

Zmianom uległy także hedery w szerokościach 10,8 do 13,8 m. Mają one teraz hydrauliczną regulację ślimaka pozwalającą na płynniejszy przepływ materiału. Regulacja możliwa jest zarówno z kabiny operatora jak i z przycisków na zewnątrz zespołu tnącego.

Claas Arion 400 - nowa seria

Seria ciągników Claas Arion została poważnie zmodernizowana. Silnik spełnia normy emisji Stage V, a dzięki nowemu intercoolerowi wzrosła tez moc. W nowej serii Arionów 470 -410 wynosi ona teraz od 90 do 155 KM. Zmianom uległ także układ hydrauliki dzięki większemu niż dotychczas przepływowi oleju z 110 na 150 l/min. Dzięki temu wzrósł o 500 kg udźwig ciągnika i wynosi teraz 6250 kg.

Nowe modele ciągników Arion spełniają już normę Stage V. Dostępna jest większa moc dzięki większemu intercoolerowi fot. Adam Ładowski

Znakomicie wyposażony ciągnik Arion 430 z silnikiem o mocy 115 KM, amortyzowaną przednią osią, skrzynią 16/16 kosztuje 266 900 zł netto.

Axion 960 - teraz z systemem Cemos

Innym, dużo mocniejszym premierowym ciągnikiem Claasa na Agro Show jest kołowy Axion 960. Wyposażony w silnik o mocy 445 KM został, co wyraźnie podkreślano na konferencji prasowej, wyposażony w znany już z kombajnów Claasa system Cemos. Zarządza on silnikiem jak i bezstopniową przekładnią i podpowiada operatorowi szereg ustawień: wagę obciążników przednich i tylnych, czy ciśnienie w oponach.

System Cemos zarządza teraz nie tylko kombajnami, ale i ciągnikami Claas fot. Adam Ładowski

Jak wykazały zaawansowane testy polowe, system Cemos pozwala w ciągnikach Axion zaoszczędzić nawet do 17 proc. paliwa i podnieść wydajność maszyny o 16 proc. System ten na chwilę obecna dostępny jest tylko dla ciągników kołowych.