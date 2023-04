Tytuł nawiązujący do portali, które łapią czytelników na proste hasła tym razem traktujemy bardzo serio, bowiem specjaliści z Claasa podczas targów Agrotech naprawdę opowiadali o tym jak zaoszczędzić w łatwy sposób.

Kombajny Lexion 8800 i Trion 560, garść traktorów Arion i Axion, sieczkarnia Jaguar 860, ładowarka teleskopowa Scorpion, prasa Rollant 520 RC i kilka innych maszyn zielonkowych to imponująca mieszanka jaką przygotował Claas podczas targów Agrotech 2023 w Kielcach. Całość specjaliści z Harsewinkel podlali sosem oszczędności.

Przedstawiciele Claasa opowiadali jak można zaoszczędzić stosując kilka prostych zasad. Tak między nami i w zaufaniu powiemy Wam, że triki Claasa można przekuć na inne marki, choć oczywiście nie w całości i nie w każdym wypadku. W każdym razie warto przeczytać nawet jeśli nie mamy sprzętu tej marki i na razie nie planujemy ich mieć.

Po pierwsze serwis pożniwny

Pierwszym sposobem na oszczędności według Claasa to kontrola i serwis pożniwny u dealera niemieckiej marki. Eksperci z Claasa uważają, że lepiej zrobić to tuż po żniwach, kiedy to od razu zobaczymy w jakim stanie jest nasza maszyna. Kontrole pożniwne to przede wszystkim kombajny, ale także sieczkarnie oraz wszelkie prasy.

Podczas kontroli pożniwnej sprawdzane jest od 50 do 200 punktów, w zależności od modelu kombajnu, fot. mat. prasowe

Jeśli usługę wykonamy wcześniej, po żniwach, mając jeszcze sporo czasu w zapasie, możemy liczyć na części, które zamawia się z wyprzedzeniem, nie na gwałt, a co za tym idzie klient może wówczas liczyć na większe rabaty niż w przypadku naprawy ekspresowej.

W czasie takiej kontroli jest sprawdzane między 50 a 200 punktów kontrolnych, w zależności od maszyny. Główne elementy, które mają wpływ na oszczędność paliwa to np. rozdrabniacze – w tym wypadku warto zadbać o odpowiednią ostrość noży, jakość noży (warto skorzystać z noży Premium Line jeśli obrabiamy spore areały, są także linie Silver oraz standardowe). Ostrość i jakość noży ma wpływ na opory – rozdrabniacz kręci się z prędkością 3 tys. obr./min i jeżeli noże nie są ostre – opory się zwiększają.

Kolejnym ważnym elementem jest heder, w którym także dużą rolę odgrywa opór. Zatem tak samo jak w rozdrabniaczu warto zadbać w tym wypadku o bagnety, nożyki, palce ślimaka, listwy zgarniające ślimaka. Potem trzeba sprawdzić przenośnik pochyły i jego listwy oraz łańcuchy. Dalej warto zajrzeć w system omłotowy i skontrolować ostrość cepów, drutów na klepisku, ustawienie samego klepiska (nie tylko szczeliny wlotowej i wylotowej, ale także równoległości klepiska w stosunku do bębna młócącego – jeśli masa nierówno wchodzi na wytrząsacze to obniża to wydajność). Sprawdzając równomierność podawania materiału należy też skontrolować podsiewacz i jego czystość oraz wszelkie uszkodzenia.

Sieczkarnia Jaguar 860 na stoisku Claasa podczas targów Agrotech, fot. K.Pawłowski

Kontrola silnika w kombajnach

W przypadku sieczkarni także zaczynamy od przystawki i noży tnących. Sprawdzane są także same bębny wciągające, bęben nożowy i stan ich zużycia. Jeśli maszyna jest wyposażona w zgniatacz kukurydzy to fachowcy spoglądają na stan palców zgniatających, wentylatora odrzutów i elementów ścieralnych. Dno bębna nożowego także jest kontrolowane.

Silniki w obu typach maszyn także przechodzą kontrole. Przede wszystkim zmienia się olej i filtry, w tym filtr paliwa, nawet jeśli maszyna nie przepracowała wielu godzin.

- Okres i czas na wymianę oleju i filtrów to nie tylko moment między jednym stanem licznika, a drugim stanem licznika, ale także okres od ostatniego przeglądu. Jeśli minął rok to olej i filtry należy wymienić. Nawet jeśli sprzęt przepracował tylko 50 czy 100 godzin. Sprawdzamy także sam system dolotowy powietrza w silniku, szczelność przewodów, połączeń, stan i szczelność chłodnic, regulujemy zawory jeśli jest taka potrzeba. Podczas czynności serwisowych zaglądamy także do układu wydechowego i jego szczelności - powiedział nam podczas targów Krzysztof Burdziuk, kierownik serwisu Claas Polska.

O kontroli pożniwnej opowiedział nam Krzysztof Burdziuk, kierownik serwisu Claas Polska, fot. K.Pawłowski

Kontrola w praktyce

Kontrola pożniwna to oczywiście wydatek na robociznę w serwisie, oleje, filtry i ewentualne elementy, które się zużyły, ale jak podkreślił Krzysztof Burdziuk z Claas Polska, taka kontrola to także inwestycja w oszczędności związane z paliwem, minimalizacja ewentualnych awarii w trakcie sezonu (tu straty mogą iść w tysiące), poprawienie jakości zbioru i niższe ceny za części.

Kontrola kombajnu Trion czy Tucano powinna trwać między 4, a 6 godzin, przy Lexionie będzie dłużej ok. 8-9 godzin. Kontrola pras rolujących trwa ok. 3 godz. Zazwyczaj wykonuje ją jedna osoba, ale czasem, w przypadku nieco bardziej zaniedbanych maszyn, przydają się dwie osoby. Na elementy wymienione podczas kontroli jest rok gwarancji.

Przedstawiciele Claas Polska nie mogą wskazać jednej ceny za taką usługę, bo to ustalają dealerzy i w efekcie kwoty kształtują się bardzo różnie. W tej chwili koszt samej pracy to 190 – 240 zł netto za godzinę, ale nie zawsze dealerzy w ten sposób rozliczają tę usługę, czasem jest to stała kwota w cenniku serwisu.

Claas Trion na Agrotech, fot. K.Pawłowski

- Jeśli ktoś kiedyś wykonał taką usługę to wraca do niej i wykonuje ją co roku, obojętnie jakim sprzętem teraz pracuje. Klienci sami widzą korzyści płynące z tego rodzaju usług – dodał Krzysztof Burdziuk.

Oszczędności przy zakupie

W 2022 r. według systemu Claas Polska zarejestrowano ok. 850 maszyn, które przeszło taki przegląd. W tym roku niemiecka firma liczy na ponad 900 sztuk. Z tego ok. 80 proc. to kombajny. Co do modeli to są to różne maszyny, nie tylko Lexiony, ale także te mniejsze i nieco starsze. Niektórzy klienci przyjeżdżają z takimi sprzętami jak Dominator czy Medion. Ze względu na wiek nie wszystkie maszyny są zarejestrowane w systemie.

Kupując maszynę także można spojrzeć na nią pod względem pewnych oszczędności. W przypadku kombajnu warto mieć na uwadze na jakich obrotach nominalnych pracuje maszyna. W przypadku Claasa jest to 1800 – 1900 obr./min w zależności od maszyny. Dzięki temu ogranicza się poziom zużycia paliwa, ale także poziom hałasu.

Trzeba też zwrócić uwagę na konie mechaniczne. Nie zawsze je potrzebujemy w każdej chwili i warto mieć system, który je ograniczy. W Claasie dzięki systemowi Dynamic Power występuje zarządzanie mocą w dziesięciu krzywych, co daje automatyczne dopasowanie mocy danego zadania. Dynamic Power jest montowany w standardzie, a operator może go włączyć lub wyłączyć.

Topowym systemem, który pozwala wprowadzać oszczędności i zwiększać wydajność jest Cemos Automatic w kombajnach i Cemos Auto Perfomance w sieczkarniach, dzięki któremu maszyna może efektywniej pracować. Np. system zarządza obrotami silnika podczas jazdy po szosie, redukując je do 1600 obr./min. oszczędzając w ten sposób paliwo.

Stabilność pomaga w oszczędzaniu

W przypadku ciągników można zacząć od podstaw, czyli od odpowiednio rozłożonej masy na przednią i tylną oś. Paliwo zamienione na moment obrotowy wypada odpowiednio przełożyć na podłoże i odbywa się to tylko wtedy, gdy na przedniej i tylnej osi spoczywa odpowiednie dociążenie.

Claasy z przekładnią bezstopniową Cmatic można wyposażyć w system Cemos, który zadba o prawidłowe zbalastowanie ciągnika i dodatkowo podpowie również właściwe ciśnienie w kołach. Skuteczność Cemos została potwierdzona przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG, kiedy to w trakcie testów osiągnięto o 16,8 proc. niższe spalanie oraz o 16,3 proc. wyższą wydajność powierzchniową.

Balastowanie to nie tylko oszczędność paliwa, ale także mniej szkodliwy sposób oddziaływania na strukturę gleby.

Claas Axion 810 na Agrotechu, fot. K.Pawłowski

Kolejnym elementem, który w łatwy sposób można zastosować nie tylko w ciągnikach Claasa to nie zapominanie o blokadzie mechanizmu różnicowego. Dzięki temu podczas prac polowych możemy liczyć na równomierne rozłożenie momentu obrotowego pomiędzy obie strony ciągnika, co sprzyja oszczędności paliwa.

Blokada mechanizmu różnicowego w większości maszyn to dodatkowa robota dla operatora, dlatego często jest pomijana. Ale w przypadku Claasa jest zdecydowanie łatwiej, gdyż w wypadku sprzętu z Le Mans i Harsewinkel blokada włącza się automatycznie po opuszczeniu TUZ, a wyłącza się po jego podniesieniu. Wyłączy się również po przekroczeniu prędkości 20 km/h na szosie. Sprytne?

Cmatic też potrafi oszczędzać

Wisienką na torcie Claasowego tortu o mniejszej kaloryczności jest autorska przekładnia serii Cmatic. Kto raz pracował ciągnikiem wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów, doceni jej wyższość nad skrzynią manualną.

Przede wszystkim praca z biegami zmienianymi automatycznie pod obciążeniem pozwala pracować z niższymi obrotami silnika oraz dopasowywać prędkość jazdy podczas zmieniających się warunków polowych. Operator ma wtedy możliwość ustawienia maszyny na optymalne parametry i je utrzymywać przez cały czas pracy.

Claas Arion 660 - to z tego ciągnika wyjęto skrzynię, którą można było zobaczyć na targach, fot. K.Pawłowski

- Już od najniższej prędkości 70 proc. mocy silnika jest transferowane z mechanicznej części skrzyni. W przekładniach Cmatic Claasa stopnie przekładają się automatycznie, bez ingerencji operatora. Operator nie musi nic robić, wszystko dzieje automatycznie, również w transporcie na drodze – powiedział Krzysztof Gomolla, ekspert z Claas Polska

Najwięcej oszczędności daje praca ciągnikiem wyposażonym w skrzynię bezstopniową CVT, czyli w Claasie Cmatic. Elektronika ciągnika wyposażonego w taki typ skrzyni aż 50 razy na sekundę sprawdza, czy przełożenie przekładni odpowiada optymalnej wydajności silnika przy możliwie najniższej prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu taki układ przeniesienia napędu pozostaje cały czas najbardziej efektywny, jeśli chodzi o zużycie paliwa.

Na targach skrzynię Cmatic pokazano jako odrębny przedmiot. Kilka dni przed targami wyciągnięto ją z Ariona 660 (który zresztą stał obok). Wiele osób podchodziło i mówiło: „o! tak mało trybów? Myślałem, że to bardziej skomplikowane”. Okazuje się, że CVT to dość nieskomplikowane urządzenie.

O skrzyniach Cmatic opowiadał Krzysztof Gomolla z Claas Polska, fot. K.Pawłowski

- Dodatkowo operator ma do dyspozycji funkcję drop, za pomocą której możemy ustawić maksymalne obroty silnika, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej wpływać na oszczędność silnika – dodał Krzysztof Gomolla.

Systemy rolnictwa precyzyjnego

Do pakietu oszczędności należy dodać sprawy oczywiste, czyli wszelkie elementy rolnictwa precyzyjnego. W tej chwili standardem w Claasie są systemy jazdy automatycznej, np. GPS Pilot Cemis 1200, który pracuje zawsze na pożądanej szerokości roboczej, eliminując nakładki.

Kolejnym składnikiem oszczędności według Claasa jest stosowanie systemu Claas Telematics, który pozwala kontrolować pracę maszyny on-line, a wśród raportowanych elementów są m.in.: aktualne zużycie paliwa, poziom paliwa, obciążenie silnika i analiza czasu pracy.

Posiadając taki zestaw informacji możemy szybko reagować i eliminować niepotrzebne przestoje maszyny, pracę silnika na jałowych obrotach oraz kontrolować ekonomikę pracy operatora.