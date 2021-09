Claas prezentuje nowe zgrabiarki czterowirnikowe

Claas prezentuje nową generację zgrabiarek czterowirnikowych z czterema całkowicie nowo opracowanymi modelami. Maszyny mają szerokość roboczą od 9,3 do 15 m.

Nowe zgrabiarki czterowirnikowe Claas mają szerokość roboczą od 9,3 do 15 m i dzięki temu są dedykowane najbardziej wymagającym rolnikom. Jak twierdzi producent, nowe zgrabiarki charakteryzują się niską wysokością transportową, odpowiednim dopasowaniem wirników do podłoża oraz łatwością obsługi.

Co nowego w zgrabiarkach czterowirnikowych?

Szkieletem nowych modeli Liner jest innowacyjna rama główna wykonana z wysokowytrzymałej stali, której geometria przypomina geometrię żurawi teleskopowych.

Dzięki ogromnemu przekrojowi poprzecznemu konstrukcja w połączeniu z profilem trapezowym zapewnia równomierne pochłanianie siły, która gwarantuje ekstremalną stabilność, potwierdzoną w długotrwałych testach na stanowisku badawczym. Wewnątrz znajduje się dobrze chroniony blok sterowniczy, moduł elektroniczny i zawory hydrauliczne.

Inaczej niż w poprzednich modelach teleskopowanie wysięgników odbywa się poprzez opatentowany system z profilem C i szynami ślizgowymi, co zdaniem producenta pozwala na bardzo szybkie dostosowanie szerokości roboczej. W modelach Business wysięgniki mogą być wysuwane i wsuwane pojedynczo, a w modelach Trend parami. Dzięki górnemu przegubowi we wszystkich modelach uzyskuje się wysoki prześwit i duże przejście.

Nowe zgrabiarki czterowirnikowe Claas mają szerokość roboczą od 9,3 do 15 m fot. mat. prasowe

Tym samym szerokość roboczą w zależności od modelu można regulować od 3,40 do 4,90 m, co daje zakres szerokości roboczej serii od 9,30 do 15 m. Szerokość pokosu jest regulowana w zakresie 1,30 – 2,20 m (Liner 4700), 1,40 – 2,40 m (Liner 4800) i 1,40 – 2,50 m (Liner 4900).

W modelach Business szerokość pokosu jest regulowana hydraulicznie poprzez obsługę ISOBUS – dla zapewnienia maksymalnego komfortu w terminalu możliwe jest zapisanie kilku szerokości pokosu. W modelach Trend dostosowanie szerokości pokosu odbywa się w pozycji transportowej bez użycia narzędzi za pomocą sprężynującej dźwigni i mechanizmu z otworami.

Wszystkie cztery wirniki są napędzane mechanicznie bezpośrednio przez WOM. Pozwala to na uzyskanie do 50 proc. większych sił zgrabiania w porównaniu z napędami hydraulicznymi. Wszystkie wirniki są indywidualnie chronione przed przeciążeniem za pomocą sprzęgieł ciernych, które w przeciwieństwie do sprzęgieł krzywkowych reagują łagodniej i umożliwiają nieprzerwaną pracę nawet w przypadku skoków obciążenia.

W dwóch przekładniach rozdzielających Y na ramie głównej prędkość obrotowa wałka zostaje zredukowana z 540 obr/min do 350 obr/min, co chroni układ napędowy. Wolne koło wałka przegubowego jest umieszczone bezpośrednio w przekładni Y, co pozwala na swobodne przesuwanie wirników w pozycji transportowej.

Wyjątkowo dopasowane do podłoża

Wszystkie cztery wirniki nowych zgrabiarek czterowirnikowych Liner mają kardanowe zawieszenie i mogą poruszać się w trzech płaszczyznach. Nowa konstrukcja zawieszenia kardanowego zapewnia przy tym najwyższy stopień swobody.

Opatentowany układ prowadzenia wirników Grass Care z podwójną sprężyną zapewnia płynne ruchy wirników nawet przy dużych prędkościach jazdy. W połączeniu z zawieszeniem sprawia to, że tylko 20 proc. masy spoczywa na przednich kołach wirników.

Umożliwia to optymalne dopasowanie wirników do konturów podłoża. Podczas opuszczania wysięgników wirniki najpierw dotykają podłoża kołami tylnymi – tak zwany „efekt odrzutowca” – co pozwala wykluczyć uszkodzenia darni.

Zarówno w wersji wyposażenia Business, jak i Trend przednie i tylne wirniki mogą być podnoszone i opuszczane jeden po drugim za pomocą sterowania sekwencyjnego. Modele Business posiadają również programowalną funkcję indywidualnego podnoszenia wirników.

Kompaktowa w transporcie

Do transportu po drodze wysięgniki teleskopowe są całkowicie chowane i składane pod kątem ponad 90 stopni w kierunku ramy głównej. Po hydraulicznym opuszczeniu podwozia głównego utrzymywana jest wysokość transportowa 4 m bez konieczności demontażu dźwigarów zębów.

Nawet z największymi dostępnymi na rynku oponami w rozmiarze 800/35 R22,5 nowe zgrabiarki czterowirnikowe Liner zachowują szerokość transportową poniżej 3,0 m fot. mat. prasowe

Skraca to czas przezbrajania, ponieważ składanie do pozycji transportowej i rozkładanie do pozycji roboczej odbywa się w ciągu kilku sekund i bez konieczności wysiadania z ciągnika. Dla zapewnienia spokojnego transportu zawieszenie kardanowe przednich wirników jest automatycznie mechanicznie blokowane w pozycji transportowej.

Wysięgniki posiadają automatyczną blokadę transportową, a odblokowywanie w modelach BUSINESS odbywa się hydraulicznie. Duże ogumienie podwozia głównego o średnicy do 1240 mm zapewnia bezpieczny transport po drogach i polnych ścieżkach z prędkością do 40 km/h oraz chroniące glebę skręcanie na uwrociach. Poza tym nawet z największymi dostępnymi na rynku oponami w rozmiarze 800/35 R22,5 nowe zgrabiarki czterowirnikowe Liner zachowują szerokość transportową poniżej 3,0 m.

Nowy dwupunktowy zaczep z maksymalnym kątem skrętu 80 stopni umożliwia wykonywanie ciasnych manewrów skręcania. Tylne wsporniki oświetleniowe można odchylać do wewnątrz w trakcie prac regulacyjnych lub pokonywania wąskich wjazdów na pole.