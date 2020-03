Claas spowalnia produkcję z powodu koronawirusa

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym firmy Claas, ciągłe rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa i rosnące ograniczenia w łańcuchu dostaw powodują, że Claas jest w stanie zapewnić ciągłość produkcji w Harsewinkel do końca przyszłego tygodnia. Następnie produkcja zostanie wstrzymana na trzy tygodnie, do 17 kwietnia 2020.

Mimo kontrolowanego spowolnienia produkcji w Harsewinkel wiele oddziałów Claasa (w tym polski oddział), będzie kontynuować pracę pomimo utrudnionych warunków. Obejmuje to między innymi wysyłkę maszyn i podzespołów, a także przebudowę i sprawdzanie maszyn przed wysyłką. Dostawy części zamiennych oraz części do akcji specjalnych również są nadal kontynuowane.

Podczas, gdy wiele fabryk Claas nadal działa, produkcja we Francji została już wstrzymana kilka dni temu.

– Jesteśmy przygotowani i jako firma rodzinna będziemy działać w oparciu o doświadczenia w Chinach, we Włoszech, Francji i innych krajach. Nasza technologia zbiorów stanowi istotne ogniwo w łańcuchu produkcji żywności na całym świecie. Dlatego teraz skupiamy się na zorganizowaniu kontrolowanego spowolnienia produkcji akceptowalnej społecznie i zebranie wszystkich sił do jak najszybszego powrotu do naszych zadań – wyjaśnia Thomas Böck, dyrektor zarządzający w firmie Claas.

– Obecnie przygotowujemy porozumienie z pracownikami produkcji w sprawie pracy krótkoterminowej i rekompensaty za nią oraz rozpoczynamy kontrolowane ograniczenie produkcji. Będziemy nadal dostarczać ogromną liczbę maszyn na rynki w różnych krajach. W obecnej sytuacji pomoże nam szeroka gama nowych i używanych maszyn, które są dostępne na magazynach u naszych Dealerów – dodaje Böck.