Nabywcą prasy Claas Variant 560 RC jest gospodarstwo rolne z Wielkopolski, wyspecjalizowane w produkcji mlecznej, które decyzję o zakupie podjęło świadomie, po wcześniejszym przetestowaniu sprzętu.

Gospodarstwo Marka i Karoliny Abramowicz w miejscowości Kolonia Ostrowska, gmina Gizałki, woj. wielkopolskie jest wyspecjalizowane w produkcji mlecznej.

Stado krów liczy 158 zwierząt, w tym 55 krów mlecznych. Z 35 ha zbierają w ciągu roku 2500 bel siana i słomy. Rolnicy zdecydowali się nabyć na własność prasę rolującą, ale wpierw postanowili rozejrzeć się na rynku i sprawdzić sprzęt w warunkach polowych.

Variant na testach

Firma Claas testowała prasy Variant serii 500 u rolników w różnych regionach Polski. I tak maszyna trafiła na pola do Kolonii Ostrowskiej. Prasa przyjechała do Abramowiczów dwukrotnie w 2022 roku: wpierw w okresie żniwnym, gdzie była testowana na słomie, a później jesienią – na zielonkę.

Testy prasy Claas Variant 560 RC w gospodarstwie Marka i Karoliny Abramowicz zakończyły się zakupem maszyny fot. mat. prasowe

– Zauważyłem, że Variant zwijał bardzo kształtne i zbite bele. Co więcej, wierzchnia warstwa beli była dodatkowo mocniej zagęszczona. Gdy kilka dni później balot wykorzystaliśmy do ścielenia w oborze, okazało się, że zawiera w sobie więcej słomy, niż bele wykonane maszynami innych producentów. To zdecydowanie przemawiało na prasą Claas Variant, gdyż oszczędza to nam czas i pieniądze, bo nie musimy wykonywać dodatkowych przejazdów po kolejną porcję słomy do ścielenia – mówi Marcin Abramowicz, syn gospodarzy.

Prasa powtórzyła swoją wysoką jakość pracy jesienią, pracując u Abramowiczów na pokosie traw.

– W tym roku mocno nam doskwierała susza, trawa nie była wysoka. Ale nawet na małym pokosie uzyskiwaliśmy kształtne i powtarzalne bele. Wysoko oceniam też jakość cięcia, co pozwoli przygotować dobrą kiszonkę dla krów już w ofoliowanej beli. A bela jest tak bardzo dobrze zbita, że słabszy ciągnik ma problem wbić w nią zęby ładowacza. Jeśli więc sami możemy szybko i sprawnie sprzątnąć słomę czy pokos z pola, uzyskując eleganckie baloty, nie było sensu szukać innego sprzętu. Zadecydowała jakość i powtarzalność uzyskiwanych bel, łatwość obsługi maszyny oraz jej dostępność. Dlatego wraz z żoną i synem podjęliśmy decyzję, że prasy Variant już firmie Claas nie oddamy – z humorem kwituje Marek Abramowicz.

Spośród pozostałych zalet maszyny, rolnicy zwrócili m.in. uwagę na prostą i łatwą obsługę poprzez terminal CEMIS 700. Posiada on przygotowane programy do zbieranie poszczególnych materiałów jak np. kiszonka, siano, czy słoma. Na plus odnotowane zostało także łatwiejsze ładowanie siatki w porównaniu do maszyn innych producentów.