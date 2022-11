Kilka tygodni temu pisaliśmy jak wygodnie jeździ się ciągnikami marki Claas wyposażonymi w przekładnie bezstopniowe. Ostatnio fabryka Claas Industrietechnik GmbH w Paderborn świętowała wyprodukowanie skrzyni z numerem 10 000.

Niemiecka firma Claas wprowadziła technologię przekładni bezstopniowych serii EQ w 2015 r. Od tego czasu stosuje je we własnych ciągnikach serii Arion 500 Cmatic i Arion 600 Cmatic.

Od 2021 r. dla ww. sprzętów dostępny jest automatyczny hamulec przyczepy, który jest oparty na precyzyjnym dostosowaniu prędkości obrotowej silnika, hamulca pneumatycznego oraz przełożenia przekładni i może być stosowany do transportu drogowego z przyczepami, a także do prac polowych z prasami kostkującymi, wozami asenizacyjnymi i rozrzutnikami obornika, ciężkimi doczepianymi opryskiwaczami i doczepianymi rozrzutnikami nawozu na zboczach.

Cmatic to przede wszystkim wygoda

Mechaniczno-hydrauliczna przekładnia charakteryzuje się prostą konstrukcją z dwoma trybami pracy, które zmieniają się automatycznie w zależności od prędkości jazdy i wymaganego obciążenia, co przekłada się na efektywne wykonywanie zadań.

- Przekładnia EQ 200 i wprowadzony w 2017 r. model EQ 220 w ostatnich latach udowodniły swoją efektywność i wytrzymałość w tysiącach ciągników Arion na całym świecie. Dzięki solidnej konstrukcji i doskonałej jakości wykonania naszych przekładni, dla tych które już przepracowały 10 tys. godzin, osiągnięcie tego bezawaryjnie nie było zaskoczeniem. Jakość każdej przekładni jest zapewniana przez sterowaną komputerowo linię montażową z zerową tolerancją błędów, a na koniec dodatkowo potwierdzana przez system sprawdzania 100 proc. produkcji realizowany na końcu linii produkcyjnej poprzez test na stanowisku badawczym. Cieszymy się, że doskonałe parametry są nagradzane przez rosnące zainteresowanie wśród naszych klientów – powiedział dr Ulf Leinhäuser, dyrektor zarządzający fabryki Claas Industrietechnik (CIT) w Paderborn.

Produkowane w Claas Industrietechnik (CIT) w Paderborn skrzynie przechodzą różne testy zanim trafią do ciągników, fot. mat. prasowe Claas

Xerion z nową hydrauliką i przekładnią

Przy okazji firma Claas poinformowała, że wprowadzona na rynek w 2019 r. nowa generacja Stage V flagowego modelu Xerion na sezon 2023 będzie mogła pochwalić się pewnymi aktualizacjami.

Obejmują one wprowadzenie nowej przekładni bezstopniowej Eccom 5.5 oraz nowej, dostępnej opcjonalnie hydrauliki roboczej o maksymalnym wydatku do 422 l/min.

Claas Xerion, fot. K.Pawłowski

Nowoczesne sześciocylindrowe silniki Mercedes-Benz zgodne z przepisami Stage V już przy niskich obrotach silnika dostarczają wysoki moment obrotowy - już przy 1300 obr/min dostępny jest maksymalny moment obrotowy od 2200 (Xerion 4200) do 2600 Nm (Xerion 5000). Większość prac można zatem przeprowadzić w wydajnym i cichym zakresie obrotów od 1150 do 1300 obr/min. Nowością w ciągnikach Xerion będzie przejście z dotychczasowych przekładni bezstopniowych ZF Eccom 5.0 i Eccom 4.5 na nową przekładnię Eccom 5.5.

Podobnie jak w poprzednich modelach, nowa przekładnia do jazdy do przodu oferuje cztery automatycznie zmieniane zakresy, a mechaniczny udział przeniesienia mocy został dodatkowo zoptymalizowany. Możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prędkości jazdy 40 lub 50 km/h przy oszczędzającej paliwo prędkości obrotowej silnika 1246 obr/min i 1558 obr/min. Podczas jazdy do tyłu przy trzech automatycznie zmienianych zakresach można osiągnąć maksymalną prędkość 30 km/h. Napędy przedniej i tylnej osi są ze sobą sztywno sprzężone, dzięki czemu nie jest wymagany wzdłużny mechanizm różnicowy.

Przepływ bez ograniczeń: hydraulika robocza o wydatku do 422 l/min

Przejście na nowy Eccom 5.5 umożliwia jeszcze bardziej wydajną hydraulikę roboczą dla maksymalnie sześciu złączy hydraulicznych dwustronnego działania. Dzięki nowej przekładni rozdzielczej pompy i nowej opcjonalnej pompie tandemowej możliwe jest dostarczanie do odbiorników zewnętrznych do 422 l/min wydatku oleju nawet przy niskich obrotach silnika. Tym samym również dla narzędzi dołączanych o wyjątkowo wysokim zapotrzebowaniu na olej, jak np. szerokie siewniki, dostępna jest jego wystarczająca ilość. Za pomocą opcjonalnej lub standardowej hydrauliki roboczej Load Sensing można dostarczać do dwóch złączy hydraulicznych do 140 litrów oleju na minutę. Ponadto możliwe jest nadanie priorytetu w Cebis dwóm złączom hydraulicznym w wyposażeniu seryjnym i trzem złączom hydraulicznym przy wyposażeniu w opcjonalną pompę tandemową, na przykład w celu priorytetowego zaopatrywania w olej ważnych odbiorników stałych, takich jak dmuchawy lub zespoły dozujące siewników pneumatycznych.

Claas Xerion z limitowanej serii z okazji 25-lecia traktorów tego modelu, fot. K.Pawłowski

Dla nadbudów, takich jak zbiorniki na gnojowicę, jak również dla przednich narzędzi dołączanych dodatkowo dostępna jest oddzielna i zoptymalizowana hydraulika o mocy 90 kW i wydatku 250 l/min przy ciśnieniu 260 bar. Xerion oferuje tym samym najwyższą wydajność hydrauliki dostępną w ciągnikach.