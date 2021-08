Claas Trion - nowe kombajny łączące serie Tucano i Lexion [galeria]

Nowa seria kombajnów Claas Trion wchodzi częściowo w miejsce Tucano i Lexiona. Oferuje 20 modeli zupełnie nowych maszyn, które wyróżniają nowoczesne rozwiązania i bardzo szeroka lista konfiguracji.

Claas kontynuuje rozpoczętą w 2019 r. od Lexionów ofensywę modelową kombajnów zbożowych. Dzisiaj (05.08.2021 r.), w okolicach Drezna w Niemczech, zaprezentował zupełnie nowy typoszereg kombajnów Trion.

Claas Trion jest skierowany do różnych segmentów gospodarstw: od rodzinnych, poprzez zorientowane na wydajność duże gospodarstwa, aż po profesjonalnych usługodawców. Jak zapewniają przedstawiciele Claasa, nieważne czy chodzi o gospodarstwa z 200 ha ziemi, czy o powierzchnię omłotu na poziomie 1000 ha rocznie oraz rodzaj upraw czy ukształtowanie terenu. Nowe maszyny można dostosować na potrzeby każdego gospodarstwa i połączyć wysoką wydajność młócenia i łatwość obsługi, zgodnie z hasłem przewodnim: „Fit your farm”, czyli dopasowany do twojego gospodarstwa.

Trion - 20 modeli w różnych konfiguracjach

W skład nowej serii Trion wchodzi 20 modeli maszyn o różnej wydajności w trzech seriach:

Trion 500 to kombajny z 5 wytrząsaczami i szerokością kanału 1420 mm;

Trion 600 - z sześcioma wytrząsaczami, oraz kanałem 1700 mm;

Trion 700 - charakteryzuje się hybrydowym systemem omłotu Claas APS Hybrid, a wśród nich maszyny zarówno jednym, jak i dwoma rotorami typu Roto Plus i szerokością kanału 1420 mm.

Seria Trion wchodzi w miejsce dotychczasowych kombajnów Tucano serii 400 i 500. Z Tucano pozostanie jedynie jeden model – 320 (bez systemu APS).

Kombajny są oferowane w bardzo szerokiej możliwości konfiguracji - od najprostszych, które nie były oferowane w Lexionach, po bardzo zaawansowane - niedostępne do tej pory w Tucano.

Warto wspomnieć chociażby o podwoziach. W kombajnach może być zastosowane standardowe podwozie kołowe, jak również gąsienicowe - TerraTrac. Są też wersje Montana przeznaczone do pracy na większych skłonach. Takie maszyny mają systemy poziomowania.

W kombajnach będą mogły być zastosowane technologie i systemy wspomagania rodem z Lexionów. Zaliczają się do nich np. system CEMOS Automatic, który automatycznie dostosowuje ustawienia maszyny do warunków pracy. Na pokładzie mogą znaleźć się też systemy takie jak Laser Pilot czy GPS Pilot, możliwa jest też dokumentacja pracy z eksportem danych poprzez Telematics lub pamięć USB, mapowanie plonów i wyświetlanie plonów w czasie rzeczywistym.

Układy omłotu i separacji

Jeśli chodzi o wydajność, to producent zastosował tutaj sprawdzoną technologię omłotu APS w połączeniu z systemem czyszczenia JetStream, dużym zbiornikiem ziarna i wysoką prędkością wyładunku. Układ napędowy zespołów kombajnów został uproszczony i zminimalizowano czynności obsługowe.

Oddzielanie wstępne we wszystkich modelach kombajnów Trion odbywa się za pomocą zespołu młócącego APS z bębnem przyspieszającym (średnica 450 mm) i dużym bębnem młócącym (średnica 600 mm). Około 90 procent ziaren zostaje już w tym miejscu łagodnie wymłócone.

Co ciekawe, prędkości obrotowe wszystkich trzech bębnów można zsynchronizować poprzez terminal CEBIS w kabinie. Regulacja klepiska wstępnego i klepiska młocarni odbywa się równolegle i również w sposób synchroniczny. Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem umożliwia jazdę na granicy wydajności maszyny, zapobiega blokadom i chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ciała obce.

Klepisko główne w zależności od wymagań może zostać wyposażone w różne segmenty, przy czym opcjonalnie jeden segment klepiska może stanowić segment wymienny.

W kombajnach Trion 500 i 600 powierzchnia wytrząsaczy wynosi odpowiednio 6,25 m2 lub 7,48 m2. Seryjnie stosowany jest tutaj Multifinger Separation System (MSS), który równomiernie rozluźnia warstwę słomy i tym samym zwiększa wydajność oddzielania, szczególnie w przypadku wysokiej wilgotności słomy.

Z kolei w maszynach Trion 720 i Trion 730 pracuje pojedynczy rotor, natomiast we flagowym modelu Trion 750 zastosowano rotory podwójne. Warto podkreślić, że we wszystkich modelach kombajnów Trion z systemem APS Hybrid i Roto Plus możliwa jest regulacja prędkości obrotowej rotorów z kabiny bezstopniowo i niezależnie od prędkości obrotowej zespołu młócącego APS. Hydrauliczne przestawianie pokryw rotorów (w Trionach 720 i 730 może być manualne) umożliwia zamykanie do czterech segmentów rotorów i tym samym zmniejsza obciążenie skrzyni sitowej przy suchej słomie.

W maszynach zastosowano również system czyszczenie JetStream z dmuchawą turbinową, hydraulicznym wariatorem dmuchawy i podwójnie wentylowanym stopniem opadania dla czyszczenia wstępnego.

Sito górne i sito dolne mają łączną powierzchnię 5,1 m2 w modelach Trion 500 i Trion 700 oraz 5,8 m2 w modelu Trion 600. Z kolei system czyszczenia 3D z aktywnym sterowaniem poprzecznym zapewnia utrzymanie pełnej wydajności czyszczenia nawet przy 20-procentowym nachyleniu bocznym.

W zależności od modelu zbiorniki ziarna mają pojemność 8000, 9000, 10500, 11000 lub 12000 l. natomiast prędkość rozładunku wynosi od 90 do 130 l/s. Ciekawostką jest opcjonalna, regulowana końcówka rury wyładowczej umożliwiająca precyzyjny rozładunek ziarna. Regulacja jest hydrauliczna.

Rozdrabnianie słomy

W nowych kombajnach uwagę zwracają również rozdrabniacze słomy: Standard Cut z 52 nożami w modelach Trion 400 i 700 i 64 nożami w modelach Trion 600.

Dla wymagających jeszcze dokładniejszego cięcia, Claas przygotował siekacz Special Cut z 72 lub 88 nożami. Szerokość i kierunek rozrzutu można ustawiać ręcznie lub opcjonalnie w elektrycznie za pośrednictwem CEBIS.

Nowe silniki – tylko Cummins

Nowe kombajny napędzają nowe, 6-cylindrowe silniki Cummins: w serii Trion 500 i w modelu Trion 640 pracuje silnik Cummins B6.7 zgodny ze Stage V o pojemności 6,7 l, a w modelach Trion 650, Trion 660 i Trion 700 – Cummins L9 zgodny ze Stage V o pojemności 8,9 l.

Silniki osiągają prędkość roboczą już przy 1900 obr/min., natomiast przy transporcie obroty spadają do 1650 obr/min. Jednocześnie trzeba dodać, że wszystkie silniki są wyposażone w system automatycznej regulacji mocy Dynamic Power, który gdy nie jest wymagana w danym momencie pełna moc – redukuje ją i tym samym zmniejsza zużycie paliwa.

Zbiornik oleju napędowego w kombajnach Trion 500 i Trion 600 ma pojemność odpowiednio 600 i 800 l, a w serii Trion 700 do wyboru jest pojemność 800 lub 1000 l.

Hedery

Triony mogą być wyposażone w różne przyrządy żniwne. Do zbioru zbóż czy rzepaku może być zastosowany heder o szerokości nawet 12,3 m. Jeśli chodzi o zbór kukurydzy – maksymalnie może być zainstalowana przystawka 12-rzędowa.

Wraz z nowymi maszynami zostały zaprezentowane również zmodernizowane hedery Vario. W szerokościach 10,8, 12,20 i 13,80 m zastosowano m.in. mechaniczny napęd bocznych kos oraz hydrauliczną regulację wysokości podajnika ślimakowo-palcowego.

Kabina nowej generacji

Wchodząc do kabiny można szybko zauważyć większą przestrzeń niż w dotychczasowych kombajnach Tucano. Miejsca jest więcej zwłaszcza w obszarze głowy i stóp. Opcjonalnie może być wyposażona w obustronnie obracany o 30 stopni fotel skórzany. Opcjonalnie dostępne są też podnóżki, które pozwalają operatorowi na przyjmowanie komfortowych pozycji siedzących.

Większe są szyby przednie i boczne oraz węższe słupki, co wpływa pozytywnie na widoczność na heder. 12-calowy terminal CEBIS ma monitor o wysokim kontraście i rozdzielczości, co ma zagwarantować doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Zarówno terminal jak i podłokietnik można niezależnie od siebie regulować. Dostępny jest też wielofunkcyjny dżojstik CMOTION umożliwia operatorowi stałą kontrolę nad najważniejszymi funkcjami w celu szybkiego reagowania i może zapamiętać do siedmiu indywidualnych ustawień.

30-litrowy chłodzony schowek, pakiet świateł LED z zakresem oświetlenia 360 stopni oraz wycieraczka przedniej szyby z zakresem ruchu 360 stopni uzupełniają komfortowy pakiet kabiny.

Czy Claas Trion przypadnie do gustu rolników?

Nowa seria kombajnów Claas Trion zrobiła na nas pozytywne wrażenie. Uwagę zwraca przede wszystkim bardzo szeroka możliwość konfiguracji maszyn. Dzięki niej, maszyny powinny przypaść do gustu zarówno właścicielom 100-200-hektarowych gospodarstw, którzy chcą postawić na ekonomię i proste rozwiązania, takie jakie oferowała np. seria Tucano 400, jak i tym, którzy planują „pod kosę” setki hektarów czy to własnych czy koszonych w usługach i poszukują wysokiej wydajności i komfortu. Wpływają na to m.in. różne rozwiązania w separacji ziarna, mnogość dostępnych hederów, czy szeroki wybór zaawansowanych funkcji elektronicznych dotyczących sterowania zespołami maszyny.

Oczywiście o tym czy nowe kombajny zyskają szerokie grono zwolenników zdecyduje również cena. A tę będzie można poznać z początkiem września br., od kiedy ruszy ich sprzedaż.

Nowe kombajny Claas Trion będzie można obejrzeć w Polsce podczas targów Agro Show.